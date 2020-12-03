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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Вольфсберг

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 0:1 Логотип футбольный клуб Вольфсберг Вольфсберг
ЦСКА
Вольфсберг
0 : 1
завершен
03 декабря 2020, 20:55
четверг
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Лига Европы 2020/2021, 5 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: Матч ТВ
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    2
    46' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Гайч Адольфо (21) вышел на поле
    46' Кучаев Константин (20) уходит с поля, Эджуке Чидера (11) вышел на поле
     
    63' Щенников Георгий (42) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
     
    64' Ахметов Ильзат (7) уходит с поля, Бистрович Кристиян (25) вышел на поле
     
    76' Обляков Иван (98) уходит с поля, Сигурдссон Арнор (17) вышел на поле
     
    22' (0:1) Визингер Дарио (11)
     
    61' Тафернер Маттеус (30) уходит с поля, Штратцниг Кай (17) вышел на поле
     
    67' Баумгартнер Доминик (22)
     
    70' Визингер Дарио (11) уходит с поля, Йовелич Деян (9) вышел на поле
     
    81' Линдль Михаэль (10) уходит с поля, Верницниг Кристофер (24) вышел на поле
     
    82' Шпранглер Свен (19) уходит с поля, Рнич Неманья (15) вышел на поле
     
    86' Перетц Элиэль (7)
     
    90+1' Кофлер Александер (31)
    Голы
    22’ 0:1 Визингер Дарио
    Наказания
    67’ Баумгартнер Доминик
    86’ Перетц Элиэль
    90+1’ Кофлер Александер
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гайч Адольфо Чалов Фёдор 46’
    Эджуке Чидера Кучаев Константин 46’
    61’ Штратцниг Кай Тафернер Маттеус
    Тикнизян Наир Щенников Георгий 63’
    Бистрович Кристиян Ахметов Ильзат 64’
    70’ Йовелич Деян Визингер Дарио
    Сигурдссон Арнор Обляков Иван 76’
    81’ Верницниг Кристофер Линдль Михаэль
    82’ Рнич Неманья Шпранглер Свен
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 5
    		11 Фолы 12
    		7 Угловые 6
    		1 Офсайды 2
    		61% Владение мячом 39%
    		4 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Maksim Perepyolkin
    Maksim Perepyolkin ответ Константин Белых (раскрыть)
    04 декабря в 23:28
    Нужен не лимит, а потолок зарплат, но не в лям. 50к для профессионалов и 30к до 22 лет (в месяц в рублях) Хотите зарабатывать больше старайтесь и уезжайте. Или ходите на работу, а футбол как хобби для поддержания формы
    Храневец
    Храневец
    04 декабря в 20:35
    ау
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    04 декабря в 15:56
    Это просто кошмар и позор! Большая разница в рейтинге, в общей стоимости всей команды, а также разнице в амбициях....И что с того? Пора белорусу отправлять к себе домой! В 2021 году ЦСКА нужен новый тренер.
    Lokoman111
    Lokoman111 ответ Bolshoy (раскрыть)
    04 декабря в 13:58
    Да,я уже пересмотрел сегодня игру ЦСКА-Вольфсбер и от своих слов не откажусь!!!У вас свое видение футбола.Я не критикую.Но для меня результат не главное,есть другие наиважнейшие аспекты этой прекрасной игры!
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    04 декабря в 12:52
    Тройной позор!!! Но всё когда то заканчивается!.
    Bolshoy
    Bolshoy ответ tims (раскрыть)
    04 декабря в 12:12
    По поводу позорной игры согласен, но насчет ставок - это перебор)))
    Bolshoy
    Bolshoy ответ Lokoman111 (раскрыть)
    04 декабря в 12:08
    Вы точно смотрели этот матч? )))))
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Kosmos58 (раскрыть)
    04 декабря в 11:50
    Причём заметь: в нынешнем сезоне у России впервые в истории 3 клуба в ЛЧ и наверное впервые в истории такое позорное выступление в Еврокубках вообще... Какое совпадение...))
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Константин Белых (раскрыть)
    04 декабря в 11:46, ред.
    Наверное потому что там Ахметов как и Галицкий у нас - "болеет" футболом...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    04 декабря в 11:45
    На фоне пролёта коняшек поражения Локомотива и Зенита кажутся невинной забавой... )))
    Kosmos58
    Kosmos58
    04 декабря в 11:32
    Да когда уже кончится этот футбольный позор?!?!?
    Знатог
    Знатог ответ galem72 (раскрыть)
    04 декабря в 11:03
    Хоть и отрицательный, а всё же рост!
    Константин Белых
    Константин Белых
    04 декабря в 10:53
    А больше всего удивляет другое-хоть и не в тему. Как Шахтер в раздолбанной стране с раздолбанным чемпионатом и одним конкурентом и имеющий бюджет явно меньше бомжей умудряется КАЖДЫЙ год выходить если не в плей-офф ЛЧ то до 1/4 ЛЕ точно. Да еще и Реал грохать. Почему они находят мотивацию не ноют и играют а мы нет? Чего нашим то не хватает? Если б не заваруха на Украине-Шахта в топ 10 Европы входила бы точно. С их подходом их селекцией и отношением к делу. Извините что не по теме...
    kts
    kts
    04 декабря в 10:15
    Химки Сочи и Тамбов и то сыграли бы лучше в этой европейской компании чем нынешние позорники
    За наших
    За наших
    04 декабря в 10:04
    Я думал прошлый сезон евро кубков был слуйностьью, оказывается это реально уровень нашего футбола от которого кровь из глаз течёт..
    mat73
    mat73
    04 декабря в 09:29
    и это Вольфсбергу, что неделей ранее дома в пух и прах пролетевший 0:3 Загребу.
    Константин Белых
    Константин Белых
    04 декабря в 08:56
    да уж.. Как вспомнишь конец 90-х. Ни денег ни полей ни легов на огромные бабки.. Каждый год Спартак с русскими парнями шороху наводил в ЛЧ . И на равных с Интером бился.. Где все это? Что с людьми случилось? Неужели бабло переплюнуло и престиж страны и чувства болельщиков? Всех руководителей РФС-вон. И отменить лимит-срочно.
    leopit
    leopit
    04 декабря в 08:55
    Особливо порадовал признанный евробоец Акинфеев,забивака Чалов....да и надёжнейшие наши штанги!
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    04 декабря в 08:16, ред.
    Вся вина на тренере. Засиделся Гончаренеко. Я уже сыт его 4 местами. Кроме шуток. Ну он же донный. Раньше он пытался менять схемы, мудрил с заменами, иногда они прокатывали. Сейчас нет вообще ничего. Он хотел нападающих, ему дали трех. Чем вообще запомнился Гончарененко? Один раз занял в группе ЛЧ 3 место с БАТЭ, вышел в ЛЕ. Считается, что забожил. Что потом? Ну вроде неплохо тренеровал Уфу и Кубань. Был ли он подающис надежды тренером? Был. Было ли его приглашение оправданным? Ну наверно было. Получилось ли у него в ЦСКА? Нет. Могли бы начать этот сезон с новым тренером. С любым. Хуже бы всеравно не выступили бы. Зато новый тренер бы притерся к команде. А так Виктор Михайлович очередной сезон коту под хвост пускает на наших глазах. Да, ЦСКА 2 тура занимал 1 место в ЧР вот только чемпионской игры там и в помине не было.
    Serdar Pashakow 1
    Serdar Pashakow 1 ответ Lokoman111 (раскрыть)
    04 декабря в 08:02
    Хахахахахаха давно так не смеялся.
    112910415
    112910415
    04 декабря в 07:50
    Вольфсберг заметно выше классом !
    Ваша совесть
    Ваша совесть
    04 декабря в 07:11
    В общем только Краснодар весной будет в еврокубках! Я надеялся что все 4 команды весной будут в ЛЕ! Как так можно было выступить? Семак, Ганчаренко не тянут должности главного тренера в своих клубах! Когда были иностранцы главными, пусть и проигрывали середнякам, но нет нет обыгрывали грандов, со скрипом выходили в следующий этап. Сейчас вообще дно дном, катаем мяч назад и поперёк, боимся обострять, бить по воротам! Игроки боятся сделать лишним движения: обыграть один в один, пойти на двух игроков в обыгрыш, сделать пас на ход.
    амурец
    амурец
    04 декабря в 06:09
    да уж, не ожидал такой игры от ЦСКА
    galem72
    galem72
    04 декабря в 05:09, ред.
    Ну что же, снова возрастающая динамика отрицательного роста в скрепном футболе наметилась. Все наши клубы в своих четвёрках лидеров. А ты иди, попробуй ещё завоюй столь высокие места. Я считаю, это прорыв и достойно уважения!
    Мяучелo
    Мяучелo
    04 декабря в 04:57
    это просто позор!)))
    Lokoman111
    Lokoman111 ответ ArgonS (раскрыть)
    04 декабря в 03:04, ред.
    Братан походу Брюгге вчера маловато напихал:)
    ibica
    ibica
    04 декабря в 02:21
    Гинер думает, что самый умный, сливая неугодный турнир, а по факту ему скоро будет не нужен стадион с трибунами!!! Кто на вас будет ходить???🤬
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    04 декабря в 02:07
    игрок вольфсберга забил красивый гол, но вина в этом мяче полностью на Акинфееве, Игорь не сделал шаг назад а зачем-то раньше времени стал реагировать на удар довольно с приличной дистанции. от Гаича ждал большего, похоже этот трансфер коней просто как у нас Педро Роша. был момент у Адольфо ( имя конечно у него бомбическое😆) когда кони выходили на защиту австрийцев в численном большенстве, но вместо того чтобы обострить ситуацию Гаич просто обделался...а потом нарушал правила когда кони пытались вплотную поддавить игроков вольфсберга у их штрафной. где был лидер цска ( Влашич) в этой игре головная боль Ганчаренко, при этом тренере армейцы где бы не выступали занимают всё время в группе 4е место...тут даже не в месте дело, стрёмно читать комменты коней когда цска выигрывает у реала ( который решил свои проблеммы выйграв в Риме) и занимает последнее место в группе, но эти болелы считают победу над командой огромным успехом!!!! А по сути игроки сливочных даже на поле выходить не хотели в тот день ( какой уровень сейчас реала показал шахтёр, а ман сити их просто как детей уделали в прошлой лч, я бабки на горожан ставил тогда😉) думаю все поняли наш реальный уровень команд и при должном настрое в следующем сезоне наши команды будут выигрывать у команд уровня вольфсберга, брюгге, леха и тд
    Lokoman111
    Lokoman111 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    04 декабря в 01:31
    Эта команда обыграла бы тот цска,сейчас футбол стал быстрее.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    04 декабря в 01:11
    Помню Цска Карвалио, Вагнер Лав, Жо,Олич,Игнашевич,Березуцкие,вот эта была командой.
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