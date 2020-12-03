|ЦСКА
|0:1
|Вольфсберг
|
0 : 1
завершен
03 декабря 2020, 20:55
четверг
|
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: Матч ТВ
|22’
|0:1
|Визингер Дарио
|67’
|Баумгартнер Доминик
|86’
|Перетц Элиэль
|90+1’
|Кофлер Александер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гайч Адольфо
|Чалов Фёдор
|46’
|Эджуке Чидера
|Кучаев Константин
|46’
|61’
|Штратцниг Кай
|Тафернер Маттеус
|Тикнизян Наир
|Щенников Георгий
|63’
|Бистрович Кристиян
|Ахметов Ильзат
|64’
|70’
|Йовелич Деян
|Визингер Дарио
|Сигурдссон Арнор
|Обляков Иван
|76’
|81’
|Верницниг Кристофер
|Линдль Михаэль
|82’
|Рнич Неманья
|Шпранглер Свен
|
|15
|Удары по воротам
|13
|
|
|4
|Удары в створ
|5
|
|
|11
|Фолы
|12
|
|
|7
|Угловые
|6
|
|
|1
|Офсайды
|2
|
|
|61%
|Владение мячом
|39%
|
|
|4
|Cэйвы
|4
|
|
|0
|Предупреждения
|3
|