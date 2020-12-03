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4 : 1
завершен
03 декабря 2020, 23:00
четверг
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Стадион Эмирейтс
|Ляказетт Александр
|1:0
|10’
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Мари Пабло
ассистент Нельсон Рейсс
|2:0
|18’
|Нкетиа Эдвард
|3:0
|44’
|47’
|3:1
|Китагава Коя
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Смит-Роу Эмиль
ассистент Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|4:1
|66’
|39’
|Ульманн Максимилиан
|Эль-Нени Мохамед
|42’
|Мустафи Шкодран
|61’
|79’
|Зоннляйтнер Марио
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Шик Торстен
|Ульманн Максимилиан
|46’
|Матео Барач
|Хофманн Максимилиан
|Себальос Даниэль
|Эль-Нени Мохамед
|63’
|Виллиан
|Нельсон Рейсс
|63’
|Смит-Роу Эмиль
|Ляказетт Александр
|63’
|65’
|Кара Эрджан
|Китагава Коя
|65’
|Кнасмюллнер Кристоф
|Ритцмайер Марсель
|Чемберс Калум
|Мустафи Шкодран
|70’
|77’
|Зульбахер Лукас
|Алар Дени
|Балогун Фоларин
|Нкетиа Эдвард
|81’
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|22
|Удары по воротам
|7
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|11
|Удары в створ
|4
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|7
|Фолы
|9
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|13
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|70%
|Владение мячом
|30%
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|1
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|2
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Я понимаю что уровень соперников в АПЛ и ЛЕ разный...но хотелосьбы видеть такой красивый футбол и в матчах АПЛ
Я понимаю что уровень соперников в АПЛ и ЛЕ разный...но хотелосьбы видеть такой красивый футбол и в матчах АПЛ
А бегали лучше, чем в АПЛ... Лучше бы в Чемпионате так играли.
А бегали лучше, чем в АПЛ... Лучше бы в Чемпионате так играли.
Артета сходил к " потомственной ведьме" и она выявила сглаз?
Артета сходил к " потомственной ведьме" и она выявила сглаз?