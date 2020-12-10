|Наполи
|1:1
|Реал Сосьедад
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1 : 1
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Диего Марадона (Неаполь)
|Зелински Петр
|1:0
|35’
|90+2’
|1:1
|Виллиан Жозе
|Мертенс Дрис
|25’
|39’
|Субименди Мартин
|Лосано Ирвинг
|41’
|Руис Фабиан
|59’
|68’
|Ле Норман Робин
|82’
|Субельдия Игор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Горосабель Андони
|Сальдуа Хосеба
|56’
|Барренетчеа Андер
|Порту
|Петанья Андреа
|Мертенс Дрис
|69’
|Демме Диего
|Бакайоко Тьему
|69’
|Политано Маттео
|Лосано Ирвинг
|70’
|Элмас Эльхиф
|Зелински Петр
|74’
|78’
|Исак Александер
|Ле Норман Робин
|78’
|Сагнан Модибо
|Гевара Андер
|78’
|Айен Муньос
|Монреаль Начо
|Гулям Фаузи
|Мариу Руй
|82’
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|8
|Удары по воротам
|16
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|2
|Удары в створ
|4
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|15
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|3
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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