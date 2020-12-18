|
1 : 1
завершен
вчера, 18:00
|
Стадион Мордовия Арена (Саранск)
|29’
|0:1
|
Эль-Кабир Отман
ассистент Ефремов Дмитрий
|
Онугха Герман
ассистент Костюков Михаил
|1:1
|45+1’
|Чуперка Валерий
|9’
|Костюков Михаил
|15’
|45+1’
|Егорычев Андрей
|Кабахидзе Владимир
|46’
|47’
|Герасимов Алексей
|Ароян Вараздат
|59’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тилль Себастьен
|Кабахидзе Владимир
|65’
|68’
|Подберёзкин Вячеслав
|Евсеев Алексей
|Карапетян Александр
|Костюков Михаил
|75’
|78’
|Бавин Юрий
|Йовичич Бранко
|87’
|Татаринов Евгений
|Ефремов Дмитрий
|
|11
|Удары по воротам
|11
|
|
|5
|Удары в створ
|4
|
|
|14
|Фолы
|17
|
|
|5
|Угловые
|2
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|49%
|Владение мячом
|51%
|
|
|3
|Cэйвы
|2
|
|
|4
|Предупреждения
|2
|