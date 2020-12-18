В 1 Помазун Илья Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 93 Герасимов Алексей Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 12 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 15 Кулаков Денис Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 6 Августиняк Рафал Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 7 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Н 30 Евсеев Алексей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 68

П 5 Егорычев Андрей Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 11 Ефремов Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 87

П 18 Йовичич Бранко Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 78

З 13 Калинин Игорь Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 19 Мишкич Даниел Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 58 Эль-Кабир Отман Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 31 Годзюр Ярослав

З 35 Золотов Николай

З 25 Кузьмичев Иван

П 69 Артем Шаболин

П 14 Бавин Юрий Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 12

П 95 Магомадов Чингиз

П 21 Подберёзкин Вячеслав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 22

Н 7 Караев Давид