В 11 Патрисиу Руй Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 95

З 15 Боли Вилли Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

З 16 Коуди Конор Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 10 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

З 5 Марсал Фернандо Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 48 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 95

З 22 Семеду Нелсон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

П 32 Дендонкер Леандер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

П 28 Моутинью Жоау Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 95

П 10 Поденсе Даниэл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 70

П 7 Нету Педру Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

П 37 Траоре Адама Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 95

Н 9 Хименес Рауль Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

Запасные игроки

В 21 Радди Джон

З 3 Аит-Нури Райан

З 49 Килман Макс Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 17

З 2 Хувер Ки-Яна

П 20 Витинья

П 8 Невеш Рубен Выносы: 4 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 25