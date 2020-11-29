|Арсенал
|1:2
|Вулверхэмптон
|
1 : 2
завершен
вчера, 22:15
|
Стадион Эмирейтс
|27’
|0:1
|Нету Педру
|
Габриэль
ассистент Виллиан
|1:1
|30’
|42’
|1:2
|Поденсе Даниэл
|47’
|Боли Вилли
|54’
|Траоре Адама
|56’
|Силва Фабио
|Бельерин Эктор
|69’
|Холдинг Роб
|86’
|89’
|Коуди Конор
|Тирни Киран
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|15’
|Силва Фабио
|Хименес Рауль
|Холдинг Роб
|Луис Давид
|46’
|Нельсон Рейсс
|Виллиан
|65’
|70’
|Невеш Рубен
|Поденсе Даниэл
|78’
|Килман Макс
|Силва Фабио
|Ляказетт Александр
|Джака Гранит
|81’
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|13
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|13
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|8
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|3
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|4
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Даже при том, что волки совершенно фигово и суматошно оборонялись, "Арсенал" ни одного момента до опасности не смог довести, это нужно было постараться.
Респект Обаме, ему нужно выходить на матчи в футболке "Я развел ковбоев, как лоxов")
Сака и Беллерин - два абсолютных нуля, не понимаю, зачем они в принципе нужны на поле. Через Беллерина уже все команды втупую атаки разгоняют, Сака ска король, не борется вообще...
Даже при том, что волки совершенно фигово и суматошно оборонялись, "Арсенал" ни одного момента до опасности не смог довести, это нужно было постараться.
Респект Обаме, ему нужно выходить на матчи в футболке "Я развел ковбоев, как лоxов")
Сака и Беллерин - два абсолютных нуля, не понимаю, зачем они в принципе нужны на поле. Через Беллерина уже все команды втупую атаки разгоняют, Сака ска король, не борется вообще...
Если даже тренеришку уволили не тогда, когда он концовку сезона завалил, а когда он только окончательно команду добил уже.
Если даже тренеришку уволили не тогда, когда он концовку сезона завалил, а когда он только окончательно команду добил уже.
Я тоже на него гнать хотел, но там от Беллерина непредсказуемо отскочило.
Я тоже на него гнать хотел, но там от Беллерина непредсказуемо отскочило.
Такого неживого форварда еще поискать надо. Ни за один мяяч не борется
Такого неживого форварда еще поискать надо. Ни за один мяяч не борется