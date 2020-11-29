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Арсенал - Вулверхэмптон
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Челси - Тоттенхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Вулверхэмптон

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    Голы
    27’ 0:1 Нету Педру
    Габриэль
    ассистент Виллиан     		1:1 30’
    42’ 1:2 Поденсе Даниэл
    Наказания
    47’ Боли Вилли
    54’ Траоре Адама
    56’ Силва Фабио
    Бельерин Эктор 69’
    Холдинг Роб 86’
    89’ Коуди Конор
    Тирни Киран 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    15’ Силва Фабио Хименес Рауль
    Холдинг Роб Луис Давид 46’
    Нельсон Рейсс Виллиан 65’
    70’ Невеш Рубен Поденсе Даниэл
    78’ Килман Макс Силва Фабио
    Ляказетт Александр Джака Гранит 81’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 5
    		13 Фолы 13
    		8 Угловые 4
    		2 Офсайды 0
    		56% Владение мячом 44%
    		3 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    youtomee
    youtomee ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    ага, теперь после каждой игры Арсенала вспоминаются насмешки о вечном 4 месте
    Тристан
    Тристан
    сегодня в 00:26
    Артета был игрок не уровня Арсенала, тренер и подавно донный..Ни идеи на отдельно взятую игру, ни стратегии на перспективу..противно смотреть!
    particular
    particular
    сегодня в 00:25
    Успешный исход поединка для волков и отвратительный сезон у Арсенала...
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 00:24
    Хорошо, что удалось от Венгера избавиться, а то задолбали эти Лиги чемпионов дурацкие, эти Кубки лиги нелепые. Вот теперь хорошо. Чемпионство уже близко!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:19
    Хорош Нольтета.

    Даже при том, что волки совершенно фигово и суматошно оборонялись, "Арсенал" ни одного момента до опасности не смог довести, это нужно было постараться.

    Респект Обаме, ему нужно выходить на матчи в футболке "Я развел ковбоев, как лоxов")

    Сака и Беллерин - два абсолютных нуля, не понимаю, зачем они в принципе нужны на поле. Через Беллерина уже все команды втупую атаки разгоняют, Сака ска король, не борется вообще...
    Introvert
    Introvert
    сегодня в 00:18
    Отвратительное зрелище.
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 00:17
    No Arsene no Arsenal :)
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 00:14
    Следующий тур Тоттен и там с треском влетят
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 00:14
    ладно фиг с ними с волками, сейчас поедем к курам, отгребем, но тоже расстраиваться не надо, а готовиться к домашнему матчу с Бернли - это наш прямой конкурент на этот сезон и нельзя их выпускать из зоны вылета
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    По нынешним временам тренеришка неплохо справлялся, они вничью почти всё сводили. ;-)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    сегодня в 00:06, ред.
    Да а что там намекать, я уверен, его не уволят даже если сезон провалит и до конца. Там же аура друга Гвардилолы, +50 к неадекватному завышению тренерской оценки.

    Если даже тренеришку уволили не тогда, когда он концовку сезона завалил, а когда он только окончательно команду добил уже.
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 00:04
    Они Артеты эмоции, конечно, неспроста показывают. НАМЕКАЮТ
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:04
    Волки панически и достаточно хреново защищаются, и все равно не можем довести до опасности
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 00:03
    Половина команды даже играть не хочет
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 00:02
    Нельсон вроде бодрый
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:56
    Лол вратарь тупо подарил Обаме мяч, а он, судя по всему, траекторию возможного удара стал рассчитывать прямо на месте
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:56
    Нельсон показывает Обамеянгу: " братан, беги! что ты недобегаешь то?"
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:47
    А, я понял, он швырнул шарф потому, что не его выпустили на поле. Открытый бунт уже против Нольтеты, это неплохо.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:46
    Эльнени взял сейчас и шарф вниз швырнул с трибуны. В друга Гвардилолы целился, что ли)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:37
    Лол Траоре
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:21
    Кикс был.
    Я тоже на него гнать хотел, но там от Беллерина непредсказуемо отскочило.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 23:17
    Лено еще нужно отметить снова, второй гол чисто его, снова талантливо смог отбить удар издалека прямо перед собой.
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:11
    Бонифацию может съездить в Габон к бабушке надо.
    Такого неживого форварда еще поискать надо. Ни за один мяяч не борется
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ mphuZ (раскрыть)
    вчера в 23:06, ред.
    Какой позор? Это врачи... Они знают, когда надо нести, а когда не надо... Не нужно их идиотами представлять
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 23:05
    Судя по логике, все жальче и жальче, поэтому я бы не загадывал. А так Днотета даже еще хуже, чем я продполагал, я думал, он просто ноль, а он амбициозный ноль, разваливает команду
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:01
    Этот Арсенал войдет в историю как самый жалкий.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 22:58
    У португальских волчков некий Коуди в состав затесался. Легионер так сказать)
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 22:46
    Ладно хоть гол сами забили, давно не было
    DEIVID 2
    DEIVID 2
    вчера в 22:45
    Покупайте зимой Педру Нету, пока он не вырос в цене ещё в несколько раз.
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 22:45
    "Артета аут" некому принести на трибуны
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