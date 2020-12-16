В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 95

З 4 Араухо Рональд Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 95

З 2 Дест Сержиньо Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 28 Мингеса Оскар Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 79

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 67

П 21 Де Йонг Френки Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 95

П 9 Брейтуэйт Мартин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 95

П 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 66

П 10 Месси Лионель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

Н 16 Педри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 15 Ленгле Клеман Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 16

З 23 Умтити Самюэль

П 6 Аленья Карлес Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 28

П 14 Коутиньо Филиппе

П 12 Пуч Рикард

П 8 Пьянич Миралем Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 21

П 19 Фернандес Матеус

Н 29 Конрад