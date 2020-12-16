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Барселона - Реал Сосьедад
Реал - Атлетик

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Реал Сосьедад

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    31' (1:1) Альба Жорди (18)
     
    41' Бускетс Серхио (5)
     
    43' (2:1) Де Йонг Френки (21)
     
    66' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    67' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Аленья Карлес (6) вышел на поле
     
    74' Педри (16) уходит с поля, Пьянич Миралем (8) вышел на поле
     
    79' Мингеса Оскар (28) уходит с поля, Ленгле Клеман (15) вышел на поле
     
    88' Тринкан Франсишку (17)
     
    89' Тренеру Куман Рональд
     
    90+3' Аленья Карлес (6)
     
    20' Янузай Аднан (11)
     
    27' (0:1) Виллиан Жозе (9) (Порту (7))
     
    2
    56' Гевара Андер (16) уходит с поля, Наварро Роберт (29) вышел на поле
    56' Янузай Аднан (11) уходит с поля, Барренетчеа Андер (22) вышел на поле
     
    58' Барренетчеа Андер (22)
     
    64' Порту (7) уходит с поля, Исак Александер (19) вышел на поле
     
    80' Ле Норман Робин (24)
     
    85' Ле Норман Робин (24) уходит с поля, Сагнан Модибо (15) вышел на поле
    Голы
    27’ 0:1 Виллиан Жозе
    ассистент Порту
    Альба Жорди 1:1 31’
    Де Йонг Френки 2:1 43’
    Наказания
    20’ Янузай Аднан
    Бускетс Серхио 41’
    58’ Барренетчеа Андер
    80’ Ле Норман Робин
    Тринкан Франсишку 88’
    Тренеру Куман Рональд 89’
    Аленья Карлес 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Наварро Роберт Гевара Андер
    56’ Барренетчеа Андер Янузай Аднан
    64’ Исак Александер Порту
    Тринкан Франсишку Гризманн Антуан 66’
    Аленья Карлес Бускетс Серхио 67’
    Пьянич Миралем Педри 74’
    Ленгле Клеман Мингеса Оскар 79’
    85’ Сагнан Модибо Ле Норман Робин
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 5
    		17 Фолы 14
    		2 Угловые 3
    		4 Офсайды 4
    		53% Владение мячом 47%
    		4 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 14:17
    Смотрел обзор, действительно Гриз мог запросто хет трик оформить.. два раза по пустым не попал. Да и Брейт убойный момент запорол. Не увидел только моментов у Месси, походу стоило ему предоставить отдых.
    Да и Сосьедад в этом сезоне крепкий орешек, в лидерах идут. С ними в любом случае было бы сложно)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 13:09
    Почему не дали Месси пробить пенальти,что бы мир лицезрел, кто лучший пенальтист.
    San Skra
    San Skra ответ KamazOMvMOZG (раскрыть)
    вчера в 11:54
    Уровень комментариев на сокерре в двух словах: "Игру не смотрел" "... отвратительная игра"
    Agamaga
    Agamaga ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 11:47
    В сериале есть свои кадисы, и такие поражения часть их пути.
    Graceful 713
    Graceful 713 ответ bsww (раскрыть)
    вчера в 11:34
    Потихоньку вливается в команду xD
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG
    вчера в 11:26
    Игру не смотрел, судя по статистике уровень Барсы это ЛЕ.
    Уверен что Месси слонялся по полю и все искали его, чтобы отдать мяч как в игре "горячая картошка"...отвратительная игра, при этом во всех линиях.
    5е место... это блин когда такое было то :) невероятные достижения!
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 10:16
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 08:10
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 07:26
        Могли как выиграть , так и проиграть. Гризман один только мог , даже обязан был треху забивать , но даже в пустую калитку не попал. А во втором тайме Барсу повозили изрядно, просто отскочили. Браку много, завершение хромает, особого оптимизма игра пока не вызывает.
        112910415
        112910415
        вчера в 07:19
        Барса становится крепким середняком
        eleven LC
        eleven LC
        вчера в 06:33, ред.
        Барселона уже в зону лиги Европы поднялась,ничего не скажешь молодцы!
        амурец
        амурец
        вчера в 02:25
        Барселону с победой над непростым соперником, хоть и пропустили первыми но смогли отыграться и это с учётом что Барселона играла вдесятером
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        вчера в 02:02
        Месси опять пешком ходило.
        Тем не менее, вся игра через него.
        Быстрее бы он уже ушел куда-нибудь.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ Agamaga (раскрыть)
        вчера в 01:59
        Им простительно, они молодые)
        Араухо более надёжен, но и Менгеса не хуже Лангле.
        И им есть куда расти) поэтому будет правильно, если им будут давать шанс себя проявить. На Лангле мы уже насмотрелись.. точнее на его нелепые привозы на ровном месте.
        Agamaga
        Agamaga ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 01:35
        Да какое место может показать туринский клуб Барселоне? За финал 15 года такими левыми победами с помощью пенальти не отыгрываются, а вы пишите про ПСЖ. Искать слабых соперников в плей-офф - значит готовиться к вылету ахахах))) и с плаксой нарциссом во главе это быстро произойдёт.
        Top_gun_
        Top_gun_
        вчера в 01:32
        ПСЖ повторит надругательство в стиле 2-8)))))
        Agamaga
        Agamaga
        вчера в 01:31
        Персофаны нарцисса пишут про сохранность очков вратарём Барсы, но не пишут как их идол - плакса загубил два очка ахахах
        Top_gun_
        Top_gun_
        вчера в 01:31
        Нету пенки,нет и гола меськи😂😂😂😂😂
        Agamaga
        Agamaga ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 01:28
        Сыграли как минимум не хуже Пике - Лангле.
        Всё решил достаточно хороший первый тайм.
        ESPANOL
        ESPANOL
        вчера в 01:27
        Ничего не меняется в игре Барсы! Пока соперник выжидал и присматривался, играли на равных, но стоило во втором тайме Реалу прибавить в скорости и все посыпалось. Защита просто решето дырявое, сыгранности нет ни у кого. Неточных передач море, косячат все абсолютно. Гризман все хуже и хуже, Де Йонг только суетится, а игры нет, молодежь больше вредит, чем приносит пользы. Оленья ещё при Вальверде был Поленья, отдали в аренду, сплавили, Ан нет! Опять он бегает, словно полено в бутсах. Все новые фамилии полный хлам! Сегодня отскочили, но с ПСЖ не отскочат. Куман, бездарность, без мыслей и без понимания современного футбола. С ужасом думаю, что будет с Барселоной, когда уйдет Лео (а он уйдет, потому как великолепно понимает всю бесперспективность этого провального проекта Бартомеу). Оставлять нужно только Тер Штегена, Альбу, Пике, Фати, ну и с натяжкой Ленгле и Пуча. Остальных продавать, менять, отдавать в аренду и даже дарить, толку от них ноль.
        Сики Туранчокс
        Сики Туранчокс
        вчера в 01:25
        Сегодня чисто стратегически болельщики Реала притапливали за слабого, то есть за Барсу:)
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        вчера в 01:15
        Очень важная победа!)
        Тем более играли с непростой командой.
        Мои поздравления болельщикам Барселоны)
        Матч посмотреть не удалось к сожалению.
        Пара центральных защитников конечно удивила)) в хорошем смысле. Неужели Лангле отправился на лавку, туда, где ему и место. Как сыграли Араухо и Менгеса в защите?) Не слишком много пожарили?
        Oplot
        Oplot ответ NGYRZ (раскрыть)
        вчера в 01:14
        Месси это не Пеналду который бьет 5 пенальти в неделю!
        NGYRZ
        NGYRZ ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 01:09
        Надеюсь этих каталонских симулянтов и их плаксу капитана даже в тройке не увидеть.
        NGYRZ
        NGYRZ
        вчера в 01:07
        Че там Месси,не шмогла сегодня забить!

        Ну ничего, пенальти еще будут!
        Agamaga
        Agamaga ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 01:06
        На 5 месте как и юве
        Agamaga
        Agamaga ответ NGYRZ (раскрыть)
        вчера в 01:05
          Agamaga
          Agamaga
          вчера в 01:04
            Тео Джонс
            Тео Джонс
            вчера в 00:58
            Слабо конечно, впрочем все привыкли уже к такой днищенской игре.
            NGYRZ
            NGYRZ
            вчера в 00:57
            Тер штеген спас два очка Барселоны. Просто потресающий вратарь - тащит Барселону порой реально в одиночку!

            Ну и прическа Гризманна, как олицетворение всей Барселоны!
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