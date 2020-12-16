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2 : 1
завершен
16 декабря 2020, 23:00
среда
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Стадион Камп Ноу
|27’
|0:1
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Виллиан Жозе
ассистент Порту
|Альба Жорди
|1:1
|31’
|Де Йонг Френки
|2:1
|43’
|20’
|Янузай Аднан
|Бускетс Серхио
|41’
|58’
|Барренетчеа Андер
|80’
|Ле Норман Робин
|Тринкан Франсишку
|88’
|Тренеру Куман Рональд
|89’
|Аленья Карлес
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Наварро Роберт
|Гевара Андер
|56’
|Барренетчеа Андер
|Янузай Аднан
|64’
|Исак Александер
|Порту
|Тринкан Франсишку
|Гризманн Антуан
|66’
|Аленья Карлес
|Бускетс Серхио
|67’
|Пьянич Миралем
|Педри
|74’
|Ленгле Клеман
|Мингеса Оскар
|79’
|85’
|Сагнан Модибо
|Ле Норман Робин
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|14
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|5
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|17
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|4
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|4
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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Да и Сосьедад в этом сезоне крепкий орешек, в лидерах идут. С ними в любом случае было бы сложно)
Да и Сосьедад в этом сезоне крепкий орешек, в лидерах идут. С ними в любом случае было бы сложно)
Уверен что Месси слонялся по полю и все искали его, чтобы отдать мяч как в игре "горячая картошка"...отвратительная игра, при этом во всех линиях.
5е место... это блин когда такое было то :) невероятные достижения!
Уверен что Месси слонялся по полю и все искали его, чтобы отдать мяч как в игре "горячая картошка"...отвратительная игра, при этом во всех линиях.
5е место... это блин когда такое было то :) невероятные достижения!
Публичный омлет тренеру на камп ноу? каминг аут по ходу матча?
В этом вся барса.
Публичный омлет тренеру на камп ноу? каминг аут по ходу матча?
В этом вся барса.
Тем не менее, вся игра через него.
Быстрее бы он уже ушел куда-нибудь.
Тем не менее, вся игра через него.
Быстрее бы он уже ушел куда-нибудь.
Араухо более надёжен, но и Менгеса не хуже Лангле.
И им есть куда расти) поэтому будет правильно, если им будут давать шанс себя проявить. На Лангле мы уже насмотрелись.. точнее на его нелепые привозы на ровном месте.
Араухо более надёжен, но и Менгеса не хуже Лангле.
И им есть куда расти) поэтому будет правильно, если им будут давать шанс себя проявить. На Лангле мы уже насмотрелись.. точнее на его нелепые привозы на ровном месте.
Всё решил достаточно хороший первый тайм.
Всё решил достаточно хороший первый тайм.
Тем более играли с непростой командой.
Мои поздравления болельщикам Барселоны)
Матч посмотреть не удалось к сожалению.
Пара центральных защитников конечно удивила)) в хорошем смысле. Неужели Лангле отправился на лавку, туда, где ему и место. Как сыграли Араухо и Менгеса в защите?) Не слишком много пожарили?
Тем более играли с непростой командой.
Мои поздравления болельщикам Барселоны)
Матч посмотреть не удалось к сожалению.
Пара центральных защитников конечно удивила)) в хорошем смысле. Неужели Лангле отправился на лавку, туда, где ему и место. Как сыграли Араухо и Менгеса в защите?) Не слишком много пожарили?
Ну ничего, пенальти еще будут!
Ну ничего, пенальти еще будут!
Про причёску пишут те, кто не обращает внимания на ориентацию их кумира португальского нарцисса.
Тем более у них сегодня печалька, не забил липовый пенальти.
Про причёску пишут те, кто не обращает внимания на ориентацию их кумира португальского нарцисса.
Тем более у них сегодня печалька, не забил липовый пенальти.
Ну и прическа Гризманна, как олицетворение всей Барселоны!
Ну и прическа Гризманна, как олицетворение всей Барселоны!