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Уфа - Локомотив
Краснодар - Динамо
Спартак - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Локомотив

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Уфа
Локомотив
0 : 1
завершен
18 марта 2021, 17:00
четверг
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 23 тур
Стадион Нефтяник
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.483.182.04
Лига Ставок 3.80 3.15 2.17
Фонбет Live! 100.00 7.80 1.09
Мелбет 4.18 3.10 2.13
Pin-Up.ru 3.55 2.87 2.28
 
17' Йокич Боян (5)
 
45+3' Тренеру Рахимов Рашид
 
74' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
 
77' Плиев Константин (15)
 
90+1' Милетич Неманья (11) уходит с поля, Жамалетдинов Тимур (75) вышел на поле
 
46' Чорлука Ведран (14) уходит с поля, Лысцов Виталий (4) вышел на поле
 
53' Лисакович Виталий (88)
 
61' Куликов Даниил (69) уходит с поля, Смолов Федор (9) вышел на поле
 
63' Смолов Федор (9)
 
2
79' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Баринов Дмитрий (6) вышел на поле
79' Лисакович Виталий (88) уходит с поля, Эдер (19) вышел на поле
 
80' (0:1) Крыховяк Гжегож (7) (Эдер (19))
 
85' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Магкеев Станислав (37) вышел на поле
 
86' Эдер (19)
Голы
80’ 0:1 Крыховяк Гжегож
ассистент Эдер
Наказания
Йокич Боян 17’
Тренеру Рахимов Рашид 45+3’
53’ Лисакович Виталий
63’ Смолов Федор
Плиев Константин 77’
86’ Эдер
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Лысцов Виталий Чорлука Ведран
61’ Смолов Федор Куликов Даниил
Сысуев Дмитрий Кротов Вячеслав 74’
79’ Баринов Дмитрий Камано Франсуа
79’ Эдер Лисакович Виталий
85’ Магкеев Станислав Жемалетдинов Рифат
Жамалетдинов Тимур Милетич Неманья 90+1’
Статистика
 7 Удары по воротам 13
1 Удары в створ 2
17 Фолы 12
2 Угловые 7
1 Офсайды 2
36% Владение мячом 64%
1 Cэйвы 0
2 Предупреждения 3
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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ ildar_3871 (раскрыть)
19 марта в 19:50
Или слишком толсто, или вы матч не смотрели,) Две пенки явные Локомотиву зажали, но не люблю победы с пенальти, иначе оппоненты скулят. А здесь и без пенальти обошлось, вы тем не менее бузите,)
sashasokol
sashasokol ответ Ravshan878 (раскрыть)
19 марта в 07:43
Согласен с Вами на 100%. Вар должна была быть как помощь, а оказывается, что данная система только ломает игру. Слова Президента Урала Иванова становятся пророчеством, что плохо для футбола.
Ravshan878
Ravshan878 ответ sashasokol (раскрыть)
19 марта в 07:14
Пардон.☝️.Извиняюсь за вмешательство. VAR это гестапо.👀🤭.)))
sashasokol
sashasokol ответ Паровозов (раскрыть)
19 марта в 06:31
Полностью согласен. Возникает логичный вопрос, зачем такой ВАР? Самое обидное, что такие ошибки все чаще влияют на конечный результат. Благо, что в этим матче Локо додавил и победил, с чем тебя и поздравляю!!!
sashasokol
sashasokol ответ XL-965 (раскрыть)
19 марта в 06:11
Мне как болельщику железнодорожников тоже бы хотелось, чтобы Локо стал чемпионом. Но нужно быть реалистом, много потеряно очков в первой части сезона. Также 8 очков (даже с учетом личной встречи) между командами, это очень много и отыграть их просто не реально за оставшиеся 7 туров, тем более с той формой, которую набирает Зенит.
амурец
амурец
19 марта в 02:12
Локо молодцы, потихоньку подбираются к лидерам
XL-965
XL-965
18 марта в 23:54
До чепмионства осталось одержать жалких 6 побед
протон1
протон1
18 марта в 22:21
локо люблю вас мои железные дороги. удачи
sashasokol
sashasokol
18 марта в 21:29
Поздравляю Локо со сложной победой и очень нужными очками. Локо не умеет играть с такими командами, но молодцы, что все-таки додавили. Но есть ощущение, что игра с Ротором будет схожа с этой игрой. Крайние защитники (Живоглядов и Рыбусь) это просто ужас. Перед ними свободная бровка, а они останавливаются и дают пас назад. Нужно выгонять и брать на их места игроков, которые хотя бы будут давать пас вперёд. Также скорейшего выздоровления Миранчуку и Игнатьеву, которые хоть какой-то креатив могут создать, а то в созидании с обороняющими командами у Локо просто беда. В очередной раз, хочу высказать слова благодарности Николичу, который чувствует игру. Его замены опять оказались ключевыми в матче.
Kuvkil
Kuvkil
18 марта в 21:12
Это была не та рука. Сделайте зенит чемпионом, остальные пусть разыгрывают лигу
ermak6848
ermak6848
18 марта в 20:24
Остаётся только Поздравить ЛОКО с ПОБЕДОЙ!!!
SHMEL258
SHMEL258
18 марта в 20:18
Паровозики конечно же мощно начали после перерыва, идут на всех парАх, без поражений.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 марта в 20:00
Странно ...

Неужели Локо сильнее Уфы ?
Трезвый повар
Трезвый повар
18 марта в 19:56
Поздравляю болельщиков Локо с победой
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Паровозов (раскрыть)
18 марта в 19:56
Сверху есть негласное решение вытянуть Сочи в еврокубки. Такие ситуации теперь будут периодически происходить со всеми конкурентами Сочи
Sosna69
Sosna69
18 марта в 19:48
Кастро отбил,Крыховяк забил.Нет слов,Просто Молодцы!
Greiba
Greiba
18 марта в 19:27
Всех Болельщиков Локомотива с трудной победой. Но Судейство втором матч подряд явно не за Локомотив, по первым показаным повторам, пенальти на Жемалетдинове был, потом начали повторы показывать где ниче не видно толком, попадание мяча в руку в штрафной Уфы вообще не стали смотреть.
Паровозов
Паровозов
18 марта в 19:12
Два пеналя на выбор в ворота Уфы было у арбитра матча, но он по каким то не понятным причинам на отрез отказался их ставить.
Little Caprice
Little Caprice
18 марта в 19:07
В принципе, Николич доказал, что он тренер, а в том году ему прилетало не совсем заслуженно. Теперь осталось выяснить, насколько хороший. Насколько грамотно проведены сборы и насколь долго хватит заложенной физики.
ildar_3871
ildar_3871
18 марта в 19:06
Спартак убил Уфу !)
За адекватность
За адекватность
18 марта в 19:03
При не ахти какой игре на мой взгляд "Локо" все же выгрыз победу, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Защитнику Пабло Николич должен поляну накрыть. Чорлуке здоровья. Ну а "Уфа" сегодня полагаю как минимум ничью заслуживала, но счет на табло и дыхание ФНЛ в спину ощущается все горячее. Как обычно личное мнение.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
18 марта в 19:00
Даже не сомневался, что если выиграем, то именно так: коряво и невыразительно. Но, таки да: с победой, Паровозы!)
felix
felix
18 марта в 18:59
По паровоза колеса спустило...Прошлый матч очень понравился, а тут еле-еле Уфу одолели...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 марта в 18:58
Справедливость приближается, УФА в ФНЛ
ildar_3871
ildar_3871
18 марта в 18:58
Рашит Рахимову пора обратно в Терек !
ildar_3871
ildar_3871
18 марта в 18:51
Москвичей тянут за уши !
kts99
kts99
18 марта в 18:50
Эх Крыховяк..
Locomotive Breath
Locomotive Breath
18 марта в 18:45
Затолкали). Ёпрст!
Союзник противников
Союзник противников
18 марта в 18:44
Витя поехал на четвёртое место! Ждём ещё два матча.
ildar_3871
ildar_3871
18 марта в 18:40
Судья тянет Локо !
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