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0 : 1
завершен
18 марта 2021, 17:00
четверг
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Стадион Нефтяник
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:55
|80’
|0:1
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Крыховяк Гжегож
ассистент Эдер
|Йокич Боян
|17’
|Тренеру Рахимов Рашид
|45+3’
|53’
|Лисакович Виталий
|63’
|Смолов Федор
|Плиев Константин
|77’
|86’
|Эдер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лысцов Виталий
|Чорлука Ведран
|61’
|Смолов Федор
|Куликов Даниил
|Сысуев Дмитрий
|Кротов Вячеслав
|74’
|79’
|Баринов Дмитрий
|Камано Франсуа
|79’
|Эдер
|Лисакович Виталий
|85’
|Магкеев Станислав
|Жемалетдинов Рифат
|Жамалетдинов Тимур
|Милетич Неманья
|90+1’
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|7
|Удары по воротам
|13
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|1
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|2
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|1
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|3
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