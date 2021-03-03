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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Севилья

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 3:0 Логотип футбольный клуб Севилья Севилья
Барселона
Севилья
3 : 0
завершен в доп. время
03 марта 2021, 23:00
среда
0 - 2
Первый матч
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Испания. Кубок 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
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    12' (1:0) Дембеле Усман (11)
     
    63' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Гризманн Антуан (7) вышел на поле
     
    67' Мингеса Оскар (28)
     
    73' Месси Лионель (10)
     
    2
    78' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Мориба Курума (27) вышел на поле
    78' Мингеса Оскар (28) уходит с поля, Фирпо Эктор (24) вышел на поле
     
    2
    89' Педри (16) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
    89' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    3
    90+4' (2:0) Пике Жерар (3) (Гризманн Антуан (7))
    95' (3:0) Брейтуэйт Мартин (9) (Альба Жорди (18))
    119' Тринкан Франсишку (17)
     
    37' Фернандо (25)
     
    3
    54' Де Йонг Люк (9) уходит с поля, Ракитич Иван (10) вышел на поле
    54' Видаль Алейш (17) уходит с поля, Навас Хесус (16) вышел на поле
    54' Акунья Маркос (19) уходит с поля, Рекик Карим (4) вышел на поле
     
    62' Торрес Оливер (21) уходит с поля, Окампос Лукас (5) вышел на поле
     
    73' (1:0) Нереализованный пенальти Окампос Лукас (5)
     
    79' Сусо (7) уходит с поля, Гомес Алехандро (24) вышел на поле
     
    7
    90+2' Фернандо (25)
    100' Хордан Хоан (8)
    101' Кунде Жуль (12)
    103' Эн-Несери Юссеф (15)
    103' Де Йонг Люк (9)
    103' Тренеру Лопетеги Хулен
    106' Хордан Хоан (8) уходит с поля, Эль-Хаддади Мунир (11) вышел на поле
    Голы
    Дембеле Усман 1:0 12’
    Пике Жерар
    ассистент Гризманн Антуан     		2:0 90+4’
    Брейтуэйт Мартин
    ассистент Альба Жорди     		3:0 95’
    Наказания
    37’ Фернандо
    Мингеса Оскар 67’
    Месси Лионель 73’
    90+2’ Фернандо
    100’ Хордан Хоан
    101’ Кунде Жуль
    103’ Эн-Несери Юссеф
    103’ Де Йонг Люк
    103’ Тренеру Лопетеги Хулен
    Тринкан Франсишку 119’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    54’ Навас Хесус Видаль Алейш
    54’ Ракитич Иван Де Йонг Люк
    54’ Рекик Карим Акунья Маркос
    62’ Окампос Лукас Торрес Оливер
    Гризманн Антуан Дест Сержиньо 63’
    Мориба Курума Бускетс Серхио 78’
    Фирпо Эктор Мингеса Оскар 78’
    79’ Гомес Алехандро Сусо
    Брейтуэйт Мартин Педри 89’
    Тринкан Франсишку Дембеле Усман 89’
    106’ Эль-Хаддади Мунир Хордан Хоан
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 6
    		8 Удары в створ 3
    		14 Фолы 22
    		9 Угловые 1
    		4 Офсайды 0
    		67% Владение мячом 33%
    		3 Cэйвы 6
    		3 Предупреждения 5
    		0 Удаления 2
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    Все комментарии
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ NOVA (раскрыть)
    05 марта в 09:39
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      04 марта в 19:10, ред.
      Всех кулес с победой! Visca el Barca! Остальные плак плак и бом бом 😀
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      04 марта в 18:51
        NOVA
        NOVA ответ Agamaga........ (раскрыть)
        04 марта в 13:35
        когда и от кого!?
        abramjan
        abramjan
        04 марта в 11:05
          Legend 6
          Legend 6 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
          04 марта в 11:01
          Именно так, я за Барсу давно болею. И у них всегда так. Они сначала создают себе проблемы, потом ...опу рвут чтобы их решить. Поэтому ожидаю интересный матч с первых секунд.
          Также Барса любит выиграть первый матч 3-0, а потом вылететь)))
          abramjan
          abramjan
          04 марта в 10:56
            aventure61
            aventure61
            04 марта в 10:41, ред.
            очень доволен победой, с такими как педри,фати будущее у барсы есть даже без месси. с французами конечно не прокатит,но один трофей взять реально.при хорошем тренере барса снова может стать лучшей в мире.педри это второй хави,а рядом путч,илаиш,фати,дест-сказка.может повториться путь гвардиолы,а у реала наблюдается путь милана.
            Terek-Anji
            Terek-Anji ответ ATG (раскрыть)
            04 марта в 10:38
            Это Окампос переиграл сам себя покатив мяч ближе к центру.
            Gelious
            Gelious ответ ilyafrom (раскрыть)
            04 марта в 10:36
            Речь немного о другом. Тут некоторые пользователи в куда более жесткой ситуации кричали на Мадрид. И удобно замолкли, когда у Барсы настолько же "вопиюще" принял решение судья. Вроде как относительно второй желтой барсы, если к красной Мадрида прибавить большую жесткость и контакта и вспомнить про выход один-на -один, то тогда как минимум возможность для красной вырисовывается. А раз у Мадрида "липовая" красная, то и тут вторую желтую справедливо считать таковой. Но что-то у этих же людей случились удобно провалы в памяти, видимо. А кто-то так вообще про выход один-на-один у Барселоны пишет. Довольно забавная ситуация. На сам матч просто всем плевать. Всего лишь кубок же, блин.
            Gelious
            Gelious ответ ColdSun1995 (раскрыть)
            04 марта в 10:32
            На ваш ответ мне не могу ответить. Поэтому так. Ну что ж. Голословить - это удобно, спору нет. Но мы все же отойдем от этого и покажем фото в момент нарушения. И не забудем еще напомнить, что лишь в случае с Мадридом в ноги игрока своими влетели (хоть и не подкатом). Уже как-то иная ситуация выходил. Но что же по расположению игроков на поле в момент нарушения? Давайте же посмотрим. Ой как неудобно вышло. Хотя нет, "ситуация абсолютно такая же". Особенно если просто выдумываешь себе удобную картину, отличную от показываемого в матче по экрану.
            ESPANOL
            ESPANOL
            04 марта в 10:26
              Керосинщик против Князя
              Керосинщик против Князя
              04 марта в 10:23
                4p7kxd68q8nx
                4p7kxd68q8nx ответ Байкал-38 (раскрыть)
                04 марта в 10:22
                Ну хорошие ж люди есть у любой команды. Лично меня победы Барселоны больше расстраивают. Но за хороших болельщиков любой команды я рад. Все же не Мадрид обыграли.
                ATG
                ATG
                04 марта в 10:13
                Тёр Штеген просто на классе переиграл Окампоса! Пике забил очень нужный мяч! Дембель после забитого гола испарился. Альба ооочень красивым ударом с лёта сотряс перекладину... Голова Брэтуэйта - победный мяч! Удаление за две жёлтые по делу, да и в целом Севилья всю игру ничего не показывала. Камбэк читался до игры, так и получилось! Мы в финале!!!
                Night Spirit
                Night Spirit
                04 марта в 10:10
                  Terek-Anji
                  Terek-Anji
                  04 марта в 10:09
                  Севилья сама виновата в этом проигрыше. Вышла удерживать счёт и играть на отбой, вместо того, чтобы сыграть в футбол. Барса прошла в финал заслуженно.
                  zpa8p6pxbmr2
                  zpa8p6pxbmr2
                  04 марта в 08:55
                  Дааа и эти люди говорили нам про Аталанту.
                  Летучий-Голландец.
                  Летучий-Голландец. ответ Legend 6 (раскрыть)
                  04 марта в 08:54
                  В ответке с Псж нужно хотя бы достойно выступить)
                  А не так, как было в первом матче..
                  Шансов, чтобы пройти нет, нужно реально смотреть на вещи. Но можно покинуть турнир достойно) с поднятой головой.
                  LOpp
                  LOpp
                  04 марта в 08:49
                  Окампос конечно подвёл Севилью
                  Vasilich-74
                  Vasilich-74
                  04 марта в 08:40
                    R.Carlos.
                    R.Carlos. ответ Байкал-38 (раскрыть)
                    04 марта в 08:24
                    А ты не думай что о тебе подумают другие люди
                    Живи своей жизнью
                    Пы сы твоя бАРСЕЛОНА
                    Agamaga........
                    Agamaga........ ответ NOVA (раскрыть)
                    04 марта в 08:20
                    Это называется страх перед сильной командой. Когда-то и Реал пропускал по 5-6 мячей по этой причине.
                    Legend 6
                    Legend 6 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
                    04 марта в 08:19
                    Камбэк нечаянно нагрянул...когда его совсем не ждешь....
                    Agamaga........
                    Agamaga........ ответ ilyafrom (раскрыть)
                    04 марта в 08:15
                    Да, но их злость берёт, что Барса сделала камбэк.
                    Rosomahа
                    Rosomahа
                    04 марта в 08:11
                      Rosomahа
                      Rosomahа
                      04 марта в 08:10
                        Летучий-Голландец.
                        Летучий-Голландец. ответ ilyafrom (раскрыть)
                        04 марта в 07:49
                        Это то да)
                        Прочитав заголовок, я и сам подумал, что Севилья осталась без двух игроков.. оказалось, что одного уже удалили со скамейки)
                        Летучий-Голландец.
                        Летучий-Голландец. ответ Legend 6 (раскрыть)
                        04 марта в 07:47
                        Теперь ждем камбэк уже с Псж😂😂
                        Наглеть, так наглеть
                        ilyafrom
                        ilyafrom
                        04 марта в 07:41
                        Противники Барселоны не смотрели матч, а теперь говорят про 2 красные карточки.
                        Барселона победила по делу. Судья отсудил справедливо
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