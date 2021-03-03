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3 : 0
завершен в доп. время
03 марта 2021, 23:00
среда
0 - 2
Первый матч
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Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
|Дембеле Усман
|1:0
|12’
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Пике Жерар
ассистент Гризманн Антуан
|2:0
|90+4’
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Брейтуэйт Мартин
ассистент Альба Жорди
|3:0
|95’
|37’
|Фернандо
|Мингеса Оскар
|67’
|Месси Лионель
|73’
|90+2’
|Фернандо
|100’
|Хордан Хоан
|101’
|Кунде Жуль
|103’
|Эн-Несери Юссеф
|103’
|Де Йонг Люк
|103’
|Тренеру Лопетеги Хулен
|Тринкан Франсишку
|119’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Навас Хесус
|Видаль Алейш
|54’
|Ракитич Иван
|Де Йонг Люк
|54’
|Рекик Карим
|Акунья Маркос
|62’
|Окампос Лукас
|Торрес Оливер
|Гризманн Антуан
|Дест Сержиньо
|63’
|Мориба Курума
|Бускетс Серхио
|78’
|Фирпо Эктор
|Мингеса Оскар
|78’
|79’
|Гомес Алехандро
|Сусо
|Брейтуэйт Мартин
|Педри
|89’
|Тринкан Франсишку
|Дембеле Усман
|89’
|106’
|Эль-Хаддади Мунир
|Хордан Хоан
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|22
|Удары по воротам
|6
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|8
|Удары в створ
|3
|
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|14
|Фолы
|22
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|9
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|0
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|3
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|2
|
Также Барса любит выиграть первый матч 3-0, а потом вылететь)))
Также Барса любит выиграть первый матч 3-0, а потом вылететь)))
Все эти горе фанаты Реала, кричащие с пеной у рта, что опять судья куплен, опять подсуживал Барселоне, это просто человеки, не желающие научиться понимать футбол. Они повторяют, как мантры:
- Соперник Барселоны (если она его прошла или грохнула) слаб и немощен, или продался;
- Судьи топят за Барсу и конечно же удаляют игроков соперника предвзято ( самое смешное, эти знатоки даже не знают, что второй игрок был удален с лавки);
- Месси, самое слабое звено в команде и вообще бездарь;
- Если Реал проигрывает Леванте, то это не позор, а нелепое недоразумение, но если Барса обыгрывает эту команду крупно, то она только и может, что выигрывает у всяких Леванте и всех, кого она обыгрывает. Ну и все в таком духе.
Теперь по существу. Первый тайм понравился, особенно под конец, когда получались классные комбинации в штрафной и Севилья теряла голову, не зная, кого закрывать и накрывать. Вот когда нужно было делать результат. Но Дембеле, попав один раз удачно в рамку, начал, как маньяк заряжать по воробьям, причем абсолютно не замечая партнеров и продолжал свои потуги во втором тайме, поэтому его и заменили, хотя он, после очередного ляпа, всем своим видом стал показывать, что виновато колено. Во втором тайме стали играть монотонно и медленно. Кстати, этот судья, когда обслуживает игры с Барселоной, явно не долюбливает каталонцев, принимая постоянно однобокие решения в пользу соперника. Если явный фол на игроке Барсы, играть можно, если такой же на игроке соперника, тут же свисток. Тем более назначая пенальти, он конечно знал, что это конец игре и Барселоне. Игрока Севильи он должен был удалять еще раньше и не только его, Севилья играла грубо, чувствуя безнаказанность. Мингеса уже второй раз привозит пенальти, а сколько позиционных ошибок у него? Слабый защитник. Такой же, как и Ленгле. Хорошо, что мяч в руку попал от груди, а так второй пенальти и выходи строиться. На понравилось у Барселоны проявление болезни последних лет, очень медленный и неповоротливый переход от обороны к атаке, а ведь этот элемент очень часто является решающим в игре, когда при срыве атаки соперника, длинным пасом бросаешь в быструю контратаку своиз нападающих с полузащитой, оставляя не у дел почти всю команду соперника. Вместо этого тупое удержание мяча с поперечными передачами и пасами назад. Противник спокойно возвращается и выстраивает редуты перед штрафной. Ведь, если быть честным, Барсе откровенно повезло, что сравняли счет в добавленное время, хотя и был удар в перекладину у Альбы. Когда Барса будет выдавать два одинаковых тайма, как первый, тогда дела пойдут на лад, ну и защиту необходимо укреплять.
Все эти горе фанаты Реала, кричащие с пеной у рта, что опять судья куплен, опять подсуживал Барселоне, это просто человеки, не желающие научиться понимать футбол. Они повторяют, как мантры:
- Соперник Барселоны (если она его прошла или грохнула) слаб и немощен, или продался;
- Судьи топят за Барсу и конечно же удаляют игроков соперника предвзято ( самое смешное, эти знатоки даже не знают, что второй игрок был удален с лавки);
- Месси, самое слабое звено в команде и вообще бездарь;
- Если Реал проигрывает Леванте, то это не позор, а нелепое недоразумение, но если Барса обыгрывает эту команду крупно, то она только и может, что выигрывает у всяких Леванте и всех, кого она обыгрывает. Ну и все в таком духе.
Теперь по существу. Первый тайм понравился, особенно под конец, когда получались классные комбинации в штрафной и Севилья теряла голову, не зная, кого закрывать и накрывать. Вот когда нужно было делать результат. Но Дембеле, попав один раз удачно в рамку, начал, как маньяк заряжать по воробьям, причем абсолютно не замечая партнеров и продолжал свои потуги во втором тайме, поэтому его и заменили, хотя он, после очередного ляпа, всем своим видом стал показывать, что виновато колено. Во втором тайме стали играть монотонно и медленно. Кстати, этот судья, когда обслуживает игры с Барселоной, явно не долюбливает каталонцев, принимая постоянно однобокие решения в пользу соперника. Если явный фол на игроке Барсы, играть можно, если такой же на игроке соперника, тут же свисток. Тем более назначая пенальти, он конечно знал, что это конец игре и Барселоне. Игрока Севильи он должен был удалять еще раньше и не только его, Севилья играла грубо, чувствуя безнаказанность. Мингеса уже второй раз привозит пенальти, а сколько позиционных ошибок у него? Слабый защитник. Такой же, как и Ленгле. Хорошо, что мяч в руку попал от груди, а так второй пенальти и выходи строиться. На понравилось у Барселоны проявление болезни последних лет, очень медленный и неповоротливый переход от обороны к атаке, а ведь этот элемент очень часто является решающим в игре, когда при срыве атаки соперника, длинным пасом бросаешь в быструю контратаку своиз нападающих с полузащитой, оставляя не у дел почти всю команду соперника. Вместо этого тупое удержание мяча с поперечными передачами и пасами назад. Противник спокойно возвращается и выстраивает редуты перед штрафной. Ведь, если быть честным, Барсе откровенно повезло, что сравняли счет в добавленное время, хотя и был удар в перекладину у Альбы. Когда Барса будет выдавать два одинаковых тайма, как первый, тогда дела пойдут на лад, ну и защиту необходимо укреплять.
А не так, как было в первом матче..
Шансов, чтобы пройти нет, нужно реально смотреть на вещи. Но можно покинуть турнир достойно) с поднятой головой.
А не так, как было в первом матче..
Шансов, чтобы пройти нет, нужно реально смотреть на вещи. Но можно покинуть турнир достойно) с поднятой головой.
Живи своей жизнью
Пы сы твоя бАРСЕЛОНА
Живи своей жизнью
Пы сы твоя бАРСЕЛОНА
Прочитав заголовок, я и сам подумал, что Севилья осталась без двух игроков.. оказалось, что одного уже удалили со скамейки)
Прочитав заголовок, я и сам подумал, что Севилья осталась без двух игроков.. оказалось, что одного уже удалили со скамейки)
Наглеть, так наглеть
Наглеть, так наглеть
Барселона победила по делу. Судья отсудил справедливо
Барселона победила по делу. Судья отсудил справедливо