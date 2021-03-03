В 1 Тер Штеген Марк-Андре Выносы: 1 Спасений: 3 Пенальти отражено: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 120

П 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 120

П 2 Дест Сержиньо Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 63

З 15 Ленгле Клеман Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 108 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 120

З 28 Мингеса Оскар Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 78

З 3 Пике Жерар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 120

П 5 Бускетс Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Пасы: 83 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 78

П 21 Де Йонг Френки Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 106 Точность пасов: 99 Минут сыграно: 120

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 89

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 97 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 120

П 16 Педри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 23 Умтити Самюэль

З 24 Фирпо Эктор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 42

П 27 Мориба Курума Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 42

П 12 Пуч Рикард

Н 9 Брейтуэйт Мартин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 31

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 57