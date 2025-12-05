Губерниев поддержал возвращение пива на стадионы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал продажу пива на футбольных стадионах в России.
Надо вернуть уже и всё, сколько можно? Мы же не водку возвращаем. Пиво – футбольный напиток. Я его не пью, только безалкогольное, поэтому лично мне, честно говоря, без разницы – вернется оно или нет.
К слову, себестоимость производства пива ~ 5 (пять!) руб.
Спрос на пиво увеличится в разы, а стоимость в розницу в сотни раз. Ценообразование диктуется налогами и розничной наценкой! Клондайк отдыхает!
По стоимости на стадионе, пиво заменит ВОДКУ.
