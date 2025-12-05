Top.Mail.Ru
Губерниев поддержал возвращение пива на стадионы

05 декабря 2025, 21:18

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал продажу пива на футбольных стадионах в России.

Надо вернуть уже и всё, сколько можно? Мы же не водку возвращаем. Пиво – футбольный напиток. Я его не пью, только безалкогольное, поэтому лично мне, честно говоря, без разницы – вернется оно или нет.

Futurista
Futurista ответ Шуня771 (раскрыть)
06 декабря в 11:11, ред.
Привет!...ну это почти как зрелый трехдневный кефир)...не считается...
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
06 декабря в 07:47
Безалкогольного?)
Шуня771
Шуня771 ответ Futurista (раскрыть)
06 декабря в 07:45
Привет старина!

До 1.5 градусов производитель обещает.
Проверил - градус есть.
Comentarios
Comentarios
06 декабря в 06:00
У нас не так уж и много теплых регионов. А в холодрыгу осенью его и не хочется.
VeniaminS
VeniaminS
05 декабря в 23:06
Что то слишком долго уж решают этот вопрос .
Alex_67
Alex_67
05 декабря в 23:06
Губерниев, раз сам не пьёшь пиво, почему выступаешь за его возвращение на стадионы?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 22:58
Да, Санёк, есть такое дело.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 декабря в 22:57
...она не мировая,она наболевшая (...у пивных барыг) !!! Но самое
смешное,ты тут прав конечно,насчёт болтовни,которую доверили в
очередной раз озвучить тему человеку который вообще о пиве никак,
без разницы,тоесть по барабану!!!
Vilar
Vilar
05 декабря в 22:50
Вся драчка в том, кто будет в доле по продаже пива на стадионах, ведь поставка пива на стадионы - это золотые острова, для поставщиков, вот и разбирались 10 лет, кто на чём будет наживаться: производители, розничные продажники,ТД производителей, логисты и т.д.
К слову, себестоимость производства пива ~ 5 (пять!) руб.
Спрос на пиво увеличится в разы, а стоимость в розницу в сотни раз. Ценообразование диктуется налогами и розничной наценкой! Клондайк отдыхает!
По стоимости на стадионе, пиво заменит ВОДКУ.
За адекватность
За адекватность
05 декабря в 22:04
Раз уж Дмитрий Викторович сказал, то вернуть однозначно. Насущнейшая проблема в нашем футболе будет решена. А далее, как говорил Михаил Сергеевич, "расширим и углубим..."Тем более...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
05 декабря в 22:01
Помню как на стадионах Торпедо, Динамо, Локомотив во времена СССР пиво и мороженное ( детям ) было вполне доступно на стадионах. Пора вспомнить забытые старые традиции..
particular
particular
05 декабря в 22:00
Сам суррогат хлещет, но с советами лезет... Типа, в тренде...
AlanW 1
AlanW 1
05 декабря в 21:46
Тогда пусть и футболисты пиво вместо воды во время матча пьют - летом особенно в жару будет "весёлый футбол".
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
05 декабря в 21:45
"Мастер спирта по вольной выпивке")...
Futurista
Futurista
05 декабря в 21:43
В чём проблема?)...верните безалкогольное пиво...вкус есть...градусов нет...хоть упейся...потом стометровка до туалета...тоже спорт)...
Capral
Capral
05 декабря в 21:42, ред.
Кто захочет, тот с собой пронесёт на стадион или напьется перед входом и не только пива... Так что, проблему, этим не решить. А болтовню на эту тему пора прекратить- становится смешно и глупо. Пора уже определиться. Столько говорят, так долго обсуждают, как будто мировую проблему решают.
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 21:39, ред.
"Пиво – футбольный напиток" - Давно подозревал , что "Литрбол" всё-таки существует, а не просто "фигура речи"...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 декабря в 21:35
Я его не пью, только безалкогольное, поэтому лично мне, честно говоря, без разницы – вернется оно или нет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1420869/guberniev-dmitriy 05.12.2025

Вы представляете, если Димке налить ....?
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 21:24
Ну как же тут без губошлёпа обойтись. Без его высоких фраз)))
shlomo
shlomo
05 декабря в 21:21
Умеет Дима всякую ...... поддержать....
