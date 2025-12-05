Top.Mail.Ru
Трамп заявил, что объемы продаж билетов на ЧМ превзошли ожидания

05 декабря 2025, 21:20

Объемы продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года уже превзошли самые смелые ожидания, в том числе со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я должен сказать, что вы установили новый рекорд по продажам билетов», — отметил американский лидер, обращаясь к президенту ФИФА Джанни Инфантино. «Объемы [продаж] больше, чем кто-либо считал возможным, даже Джанни», — добавил Трамп, выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне во время жеребьевки группового этапа предстоящего чемпионата мира.

В конце ноября в ФИФА сообщили о реализации 2 млн билетов на матчи турнира.

«Судя по тому энтузиазму, который я наблюдаю, думаю, вас ждет событие, которого мир, возможно, еще не видел. Я такого никогда не видел», — утверждал Трамп, говоря о чемпионате. «У нас отличное взаимодействие с Канадой и Мексикой», — добавил он.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 сборных. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

shur
shur
05 декабря в 23:02
...они уже барыши подсчитывают,забывая о повышенной безопасности в связи с увеличением количества желающих
попасть на соревнование такого масштаба!!!
Futurista
Futurista
05 декабря в 21:51
Объёмы продаж это хорошо...главное чтобы количество проданных билетов не превысило количество мест на стадионах)...
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 21:47, ред.
И тут Дональд Джанни "нос утёр"...)
