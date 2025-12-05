Трамп заявил, что объемы продаж билетов на ЧМ превзошли ожидания

1764958802

Объемы продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года уже превзошли самые смелые ожидания, в том числе со стороны Международной федерации футбола ( ФИФА ). Об этом заявил президент США .

«Я должен сказать, что вы установили новый рекорд по продажам билетов», — отметил американский лидер, обращаясь к президенту ФИФА Джанни Инфантино. «Объемы [продаж] больше, чем кто-либо считал возможным, даже Джанни», — добавил Трамп, выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне во время жеребьевки группового этапа предстоящего чемпионата мира.

В конце ноября в ФИФА сообщили о реализации 2 млн билетов на матчи турнира.

«Судя по тому энтузиазму, который я наблюдаю, думаю, вас ждет событие, которого мир, возможно, еще не видел. Я такого никогда не видел», — утверждал Трамп, говоря о чемпионате. «У нас отличное взаимодействие с Канадой и Мексикой», — добавил он.