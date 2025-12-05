Гладилин считает, что матч «Спартак» — «Динамо» будет открытым

1764956416

05 декабря 2025, 20:40

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» пройдет в открытой манере, поскольку обе команды находятся вне борьбы за чемпионство. Такое мнение высказал бывший полузащитник красно-белых .

Матч состоится 6 декабря и начнется в 16:30 мск.

«Сейчас и „Спартак“, и „Динамо“ ни на что не претендуют, в смысле чемпионства, поэтому игра получится открытой. Обеим командам нужна победа — чисто морально, для болельщиков, для престижа клуба, — сказал Гладилин. — По состоянию они примерно равны: „Спартак“ мотивирован, „Динамо“ тоже. Здесь сложно предсказать результат: кто лучше использует свои моменты и меньше допустит ошибок, тот и выиграет».