Гладилин считает, что матч «Спартак» — «Динамо» будет открытым

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» пройдет в открытой манере, поскольку обе команды находятся вне борьбы за чемпионство. Такое мнение высказал бывший полузащитник красно-белых Валерий Гладилин.
Матч состоится 6 декабря и начнется в 16:30 мск.
«Сейчас и „Спартак“, и „Динамо“ ни на что не претендуют, в смысле чемпионства, поэтому игра получится открытой. Обеим командам нужна победа — чисто морально, для болельщиков, для престижа клуба, — сказал Гладилин. — По состоянию они примерно равны: „Спартак“ мотивирован, „Динамо“ тоже. Здесь сложно предсказать результат: кто лучше использует свои моменты и меньше допустит ошибок, тот и выиграет».
«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, «Динамо» — на девятом с 20 очками.