Гладилин считает, что матч «Спартак» — «Динамо» будет открытым

05 декабря 2025, 20:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» пройдет в открытой манере, поскольку обе команды находятся вне борьбы за чемпионство. Такое мнение высказал бывший полузащитник красно-белых Валерий Гладилин.

Матч состоится 6 декабря и начнется в 16:30 мск.

«Сейчас и „Спартак“, и „Динамо“ ни на что не претендуют, в смысле чемпионства, поэтому игра получится открытой. Обеим командам нужна победа — чисто морально, для болельщиков, для престижа клуба, — сказал Гладилин. — По состоянию они примерно равны: „Спартак“ мотивирован, „Динамо“ тоже. Здесь сложно предсказать результат: кто лучше использует свои моменты и меньше допустит ошибок, тот и выиграет».

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, «Динамо» — на девятом с 20 очками.

Gotlib
Gotlib
06 декабря в 09:23, ред.
А в чём мотивация для Динамо? Гусев уже проиграл Ахмату и главным тренером вряд ли будет. По этой причине и смысла для него нет напрягаться. В игре с Зенитом из-за привоза Касерасом пенальти заменил его в игре с Ахматом на Зая, а Зай привёз более нелепый пенальти. На игру со Спартаком вынужден опять ставить Касераса. Мой прогноз: у Динамо очень мало шансов на ничейный исход, а о победе даже мечтать нечего.
shur
shur
05 декабря в 22:46
...ничейка на пользу "Динамо", но это врядли! Всё таки "Спартак",да ещё и дома...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 декабря в 21:30, ред.
И.О. & И.О.
Гость
