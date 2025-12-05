Top.Mail.Ru
«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом»

05 декабря 2025, 23:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Футболисты и персонал тольяттинского «Акрона» не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург на игру 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». Об этом сообщили в клубе из Самарской области.

Матч пройдет 6 декабря и начнется в 19:30 мск.

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург: авиакомпания Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса. По прибытии в аэропорт Курумоч команду поставили перед фактом — с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно переназначено на Тюмень. Багаж несколько раз доставали и возвращали в самолет и в итоге оставили в Самаре", — сообщил собеседник агентства.

«Зенит» набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком располагается на 9-й строчке.

lotsman
lotsman ответ particular (раскрыть)
06 декабря в 11:57, ред.
Ничего нового. Была длительная задержка РЕГУЛЯРНОГО рейса. Подвернулся ЧАРТЕР Акрона. Задержать на некоторое время чартер команды, у которой время не горит, дешевле для авиакомпании, чем длительная задержка пассажиров регулярного рейса.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
06 декабря в 08:38
Краснодару проблемы с логистикой не помешали стать чемпионами в прошлом году
112910415
112910415
06 декабря в 08:29
шансы Зенита повышаются
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
05 декабря в 23:58
Загрузит "пару чемоданов")...
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
05 декабря в 23:57
А Тёма вообще прилетит разъярённым - хет-трик "коря́чится"...)
Futurista
Futurista
05 декабря в 23:32
Акрон злее будет...Зениту приготовиться)...
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 23:31
Зенит решил что перед празднование НГ надо силы поберечь)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ particular (раскрыть)
05 декабря в 23:30
Ну... есть в стране более важные дела, нежели мячикопинание. Тюмень в приоритете, - сначала нефть/газ, а потом их конвертация в "деревянные" для футбола и остального...
Capral
Capral
05 декабря в 23:16
Технарь запишут Акрону. Специально вылет задержали.
jRest
jRest
05 декабря в 23:15
Багаж несколько раз доставали и возвращали в самолет...

Артём перешёл с карманов на чемоданы.
particular
particular
05 декабря в 23:14
"...Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса...", - что-то новое в авиаперевозках...
