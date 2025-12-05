«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом»

Футболисты и персонал тольяттинского «Акрона» не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург на игру 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». Об этом сообщили в клубе из Самарской области.
Матч пройдет 6 декабря и начнется в 19:30 мск.
«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург: авиакомпания Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса. По прибытии в аэропорт Курумоч команду поставили перед фактом — с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно переназначено на Тюмень. Багаж несколько раз доставали и возвращали в самолет и в итоге оставили в Самаре", — сообщил собеседник агентства.
«Зенит» набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком располагается на 9-й строчке.
