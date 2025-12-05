Мантуан — о первой части сезона: «Не всё шло так, как мы хотели»

1764953636

05 декабря 2025, 19:53

Футболисты «Зенита» хотят как можно скорее вывести клуб на первое место в таблице Российской — премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом рассказал защитник команды .

«Мы все понимаем, что в субботу нас ждет очень важная игра, — сказал он. — Настраиваемся и хотим закрыть эту первую часть сезона победой. По поводу первой части сезона — не все шло так, как мы хотели. Но и я, и вся команда прилагаем и будем прилагать все усилия, чтобы как можно скорее вывести „Зенит“ на первую строчку, на которой он и должен быть».

6 декабря «Зенит» проведет заключительный матч осенней части сезона-2025/2026 с тольяттинским «Акроном». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19:30 мск.