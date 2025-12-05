Top.Mail.Ru
Мантуан — о первой части сезона: «Не всё шло так, как мы хотели»

05 декабря 2025, 19:53

Футболисты «Зенита» хотят как можно скорее вывести клуб на первое место в таблице Российской — премьер-лиги (РПЛ). Об этом рассказал защитник команды Густаво Мантуан.

«Мы все понимаем, что в субботу нас ждет очень важная игра, — сказал он. — Настраиваемся и хотим закрыть эту первую часть сезона победой. По поводу первой части сезона — не все шло так, как мы хотели. Но и я, и вся команда прилагаем и будем прилагать все усилия, чтобы как можно скорее вывести „Зенит“ на первую строчку, на которой он и должен быть».

6 декабря «Зенит» проведет заключительный матч осенней части сезона-2025/2026 с тольяттинским «Акроном». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19:30 мск.

После 17 туров «Зенит» занимает третье место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (37 очков).

valt134
valt134
06 декабря в 12:05
Дежурные слова. Любой футболист любой команды такое же бы брякнул. ШТАМПОВКА. А посему они ничего не значат и не стоят.
Alex_67
Alex_67
05 декабря в 21:02
Планы это одно, не всегда есть возможность реализовать их. Ещё достаточно времени подготовиться для финиша.
Муравьед
Муравьед
05 декабря в 21:00, ред.
Чемпион Краснодар и действующий обладатель кубка ЦСКА разыграют звание «Промежуточного лидера».
А команда Семака будет ждать ничейного результата. Если конечно Акрон одолеет.
lotsman
lotsman
05 декабря в 20:43
Последнюю игру первой части сезона должны выиграть и выиграть красиво. За время зимних сборов провести работу над ошибками и во второй части чемпионата добиться желаемой победы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
05 декабря в 20:36, ред.
Победа над Акроном будет вдвойне приятней на фоне ничьи доблестного Краснодара и великолепного ЦСКА....
Ведь завсегда приятно уезжать в отпуск лидером таблицы...чемпионата...
sihafazatron
sihafazatron
05 декабря в 20:24
"очень важная игра"
Вообще стыдно должно быть такое говорить, с такими-то затратами должны без проблем забирать 3 очка в подобных игр. Но похоже деньги тратят не совсем с умом...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 декабря в 20:22, ред.
Больше скажу....
С прошлогодних декабрьских игр с Крыльями и Акроном....что то не так в ожидании результата..

До этого механизм 6 сезонов сбоя не давал...при любой погоде и игре...
