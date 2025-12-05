Мантуан — о первой части сезона: «Не всё шло так, как мы хотели»

Футболисты «Зенита» хотят как можно скорее вывести клуб на первое место в таблице Российской — премьер-лиги (РПЛ). Об этом рассказал защитник команды Густаво Мантуан.
«Мы все понимаем, что в субботу нас ждет очень важная игра, — сказал он. — Настраиваемся и хотим закрыть эту первую часть сезона победой. По поводу первой части сезона — не все шло так, как мы хотели. Но и я, и вся команда прилагаем и будем прилагать все усилия, чтобы как можно скорее вывести „Зенит“ на первую строчку, на которой он и должен быть».
6 декабря «Зенит» проведет заключительный матч осенней части сезона-2025/2026 с тольяттинским «Акроном». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19:30 мск.
После 17 туров «Зенит» занимает третье место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (37 очков).
А команда Семака будет ждать ничейного результата. Если конечно Акрон одолеет.
Ведь завсегда приятно уезжать в отпуск лидером таблицы...чемпионата...
Вообще стыдно должно быть такое говорить, с такими-то затратами должны без проблем забирать 3 очка в подобных игр. Но похоже деньги тратят не совсем с умом...
С прошлогодних декабрьских игр с Крыльями и Акроном....что то не так в ожидании результата..
До этого механизм 6 сезонов сбоя не давал...при любой погоде и игре...
