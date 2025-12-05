Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЧемпионат мира 2026

Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА

05 декабря 2025, 20:48

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира Международной федерации футбола (ФИФА). Она была вручена ему во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Вашингтоне.

По словам Трампа, для него большая честь быть удостоенным этой премии. «Я бы хотел всех поблагодарить. Мир стал безопаснее», — заявил хозяин Белого дома.

ФИФА объявила об учреждении премии 5 ноября. Она будет вручаться ежегодно людям, которые своей непоколебимой преданностью делу и своими выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Стали известны все обладатели приза «За верность»
04 декабря
Игорь Акинфеев стал обладателем приза «За верность» в категории «РПЛ»
04 декабря
Аюкин получил приз «За верность» в номинации «Первая лига»
04 декабря
Вратарь «Череповца» Пыркин получил приз «За верность» во Второй лиге
04 декабря
Вратарь «Зенита» стал «лучшим товарищем по команде» в призе «За верность»
04 декабря
Гаджиев получил приз «За верность» за вклад в российский футбол
04 декабря
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 