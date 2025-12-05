Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА

1764956931

Президент США стал первым лауреатом Премии мира Международной федерации футбола ( ФИФА ). Она была вручена ему во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Вашингтоне.

По словам Трампа, для него большая честь быть удостоенным этой премии. «Я бы хотел всех поблагодарить. Мир стал безопаснее», — заявил хозяин Белого дома.

ФИФА объявила об учреждении премии 5 ноября. Она будет вручаться ежегодно людям, которые своей непоколебимой преданностью делу и своими выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.