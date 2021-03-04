В 16 Менди Эдуар Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 28 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 7 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 24 Джеймс Рис Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 4 Кристенсен Андреас Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Выносы: 9 Пасы: 71 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 58 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 22 Зиеш Хаким Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 66

П 7 Канте Нголо Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 81

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 4 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 3 Алонсо Маркос

З 15 Зума Курт

З 33 Эмерсон

П 17 Ковачич Матео Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 9

П 10 Пулишич Кристиан Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 24

П 29 Хаверц Кай Пасы: 1 Минут сыграно: 1

Н 18 Жиру Оливье