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Ливерпуль - Челси
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Челси

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    2
    62' Салах Мохамед (11) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
    62' Джонс Кертис (17) уходит с поля, Жота Диого (20) вышел на поле
     
    80' Алькантара Тьяго (6) уходит с поля, Милнер Джеймс (7) вышел на поле
     
    42' (0:1) Маунт Мэйсон (19) (Канте Нголо (7))
     
    66' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
     
    81' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Ковачич Матео (17) вышел на поле
     
    90+1' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
    Голы
    42’ 0:1 Маунт Мэйсон
    ассистент Канте Нголо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Окслейд-Чемберлен Алекс Салах Мохамед 62’
    Жота Диого Джонс Кертис 62’
    66’ Пулишич Кристиан Зиеш Хаким
    Милнер Джеймс Алькантара Тьяго 80’
    81’ Ковачич Матео Маунт Мэйсон
    90+1’ Хаверц Кай Вернер Тимо
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 11
    		1 Удары в створ 5
    		9 Фолы 8
    		5 Угловые 2
    		1 Офсайды 4
    		54% Владение мячом 46%
    		3 Cэйвы 1
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    Все комментарии
    Comentarios
    Comentarios ответ juchok (раскрыть)
    вчера в 01:15
    Ага про него
    feris1
    feris1
    05 марта в 18:16
    Пенсов с важной победой!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ dimagas2 (раскрыть)
    05 марта в 17:34
    Ну вот сам и ответил! Но речь ведь идет о вчерашнем случае, а не вообще про кого-то там где-то когда-то...зачем сову на глобус натягивать?
    dimagas2
    dimagas2 ответ lobsterdam (раскрыть)
    05 марта в 16:13
    Ага, помню прошлый сезон и как Магвайр лупанул по ЯЯ Батшуаи и что хоть желтую или дискву постфактум?))Манки дальше своего носа не видят))Хотя за такую же фигню Сону и красную и дисквалификацию на 5 игр влепили.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ azkan (раскрыть)
    05 марта в 14:27
    cмотрел не только эту , но и еще другие раньше. За 9 игр только 9 забито, т.е. нападения нет, забьют один случайно и в тину. Чем не ЖМ? Не думаю, что если у челси поперло, то дело в только в тренере, так не бывает. Случайный ход событий. А вот таких, как Рюдигер и Ковачич надо сразу дисквалифицировать матчей на 10 за такие проделки: один умышленно толкнул Мане рукой в спину, а когда тот упал, Ковачич умышленно пнул его мячом по лицу и после этого широко улыбнулся в ответ на претензии Мане. Не являюсь фаном лфк, но такие вещи прощать нельзя!
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    05 марта в 13:03
    Хорошо, что поменяли Лэмпарда-Тухель стряхнул команду. Скорее всего, в очередной раз тренер потерял раздевалку, как и в случае с Мауринью.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    05 марта в 12:33
    Ливерпуль без защитников это не Ливерпуль((
    Союзник противников
    Союзник противников
    05 марта в 10:20
    Фактор "второго сезона" продолжает работать.
    санек002
    санек002
    05 марта в 10:08
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      05 марта в 09:56
      с победой , фаны Челси. Думаю, история боруссии повторяется. За 2 сезона Клопп выжал из игроков максимум. А теперь мы видим их немотивированными, вялыми и безразличными. бборемся за 4 место
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      05 марта в 09:48
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        05 марта в 09:43
        Отмененный гол Челси это убийство футбола
        San Skra
        San Skra ответ ilyafrom (раскрыть)
        05 марта в 09:28
          Керосинщик против Князя
          Керосинщик против Князя ответ juchok (раскрыть)
          05 марта в 09:01
          Алессиос подскажет;)
          ilyafrom
          ilyafrom
          05 марта в 08:04
          Судя по результатам Челси, Френка нужно было уволить раньше. Челси при Тухеле активно набирает очки.

          А Ливерпуль сдулся. Клопп может сколько угодно перекладывать вину на травмы, коронавирус, плотный график, но другие играют в аналогичной ситуации.

          Например, значительный отрезок времени у Реала и Барселоны лидеры были травмированы (или до сих пор травмированы), но они не плетутся в середине таблице.

          Ливерпулю нужно что то менять. Возможно, подумать о смене тренера
          juchok
          juchok ответ Comentarios (раскрыть)
          05 марта в 08:03
          Бергамп?
          ilyafrom
          ilyafrom ответ Ruslik1982 (раскрыть)
          05 марта в 08:00
            BIANCONERI27
            BIANCONERI27
            05 марта в 07:47
            Где эти фаны с детства за Ливерпуль?
            Caniggia
            Caniggia
            05 марта в 07:44
            Тухляковский Челси набирает обороты и в скором времени должен вернуть себе приставку топ в Европе. Так что зря так юноша Холанд о Челси, ой, зря!
            Владимир Ушаков
            Владимир Ушаков
            05 марта в 07:04
            Челси набрал серьезный ход. Оборона на удивление крепка, вот атака пока так себе. У Ливерпуля либо кризис, либо все приелись после всех побед. Пока насчет потери путевки в зону ЛЧ говорить рано, тот же Лестер может посыпаться как год назад.
            Klaus-S
            Klaus-S
            05 марта в 07:04
            Болельщиков Челси с заслуженной победой. Увы, Ливерпуль никакой. Конечно, шансы зацепится за четверку ещё есть. Но не с такой игрой.
            Ну ничего. Неприятность эту мы переживем.) Всё будет ок.
            Рукалицо
            Рукалицо
            05 марта в 07:02
            Сдулся коронавирусный чемпион,да и был ли он?
            Ruslik1982
            Ruslik1982
            05 марта в 06:37, ред.
            у игроков никакой мотивации, выиграли в последние годы все что только можно
            112910415
            112910415
            05 марта в 06:23
            казалось, хуже некуда ...
            оказалось, это не так
            SHEFFIELD UNITED
            SHEFFIELD UNITED
            05 марта в 05:03
            Мои поздравления болельщикам Челси!
            t2k
            t2k
            05 марта в 03:06
              Керосинщик против Князя
              Керосинщик против Князя
              05 марта в 03:02
              Клоппу можно и не напрягаться после 30 летнего чемпионства.
              dzvinka
              dzvinka
              05 марта в 02:22, ред.
                Steven Gerrard 008
                Steven Gerrard 008
                05 марта в 02:15
                Как же сильно команде не хватает Ван Дейка с его фирменными диагональными передачами. А всё благодаря ту4ице Пикфорду
                25процентный клоун
                25процентный клоун ответ azkan (раскрыть)
                05 марта в 02:10
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