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0 : 1
завершен
04 марта 2021, 23:15
четверг
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Стадион Энфилд Роуд
|42’
|0:1
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Маунт Мэйсон
ассистент Канте Нголо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Салах Мохамед
|62’
|Жота Диого
|Джонс Кертис
|62’
|66’
|Пулишич Кристиан
|Зиеш Хаким
|Милнер Джеймс
|Алькантара Тьяго
|80’
|81’
|Ковачич Матео
|Маунт Мэйсон
|90+1’
|Хаверц Кай
|Вернер Тимо
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|7
|Удары по воротам
|11
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|1
|Удары в створ
|5
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|9
|Фолы
|8
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|5
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|4
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|3
|Cэйвы
|1
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Всех Синих с победой!!!
А Красным не унывать, придётся пережить это тяжёлое время. Хотя с таким жлобским владельцем будет непросто. Удачи!
Всех Синих с победой!!!
А Красным не унывать, придётся пережить это тяжёлое время. Хотя с таким жлобским владельцем будет непросто. Удачи!
Маунт, Зиеш, Вернер, Жорж, Канте отработали по полной! Надеюсь Вернер добьется своего и удача улыбнется ему.
Мой любимчик Пуля как то не усилил. Игра всей защиты на пять!
У красных Мане старался, Фирма все хуже и хуже. Когда я видел у Ливерпуля один удар в створ? Не помню уже)
Еще раз с победой синих!
Маунт, Зиеш, Вернер, Жорж, Канте отработали по полной! Надеюсь Вернер добьется своего и удача улыбнется ему.
Мой любимчик Пуля как то не усилил. Игра всей защиты на пять!
У красных Мане старался, Фирма все хуже и хуже. Когда я видел у Ливерпуля один удар в створ? Не помню уже)
Еще раз с победой синих!