|Реал
|1:1
|Реал Сосьедад
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1 : 1
завершен
01 марта 2021, 23:00
понедельник
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
|55’
|0:1
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Порту
ассистент Монреаль Начо
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Винисиус Жуниор
ассистент Васкес Лукас
|1:1
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дуро Хьюго
|Диас Мариано
|61’
|Винисиус Жуниор
|Иско
|61’
|Родриго
|Асенсио Марко
|61’
|72’
|Барренетчеа Андер
|Порту
|Вальверде Федерико
|Модрич Лука
|77’
|82’
|Фернандес Карлос
|Исак Александер
|82’
|Сагнан Модибо
|Горосабель Андони
|85’
|Айен Муньос
|Сильва Давид
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|20
|Удары по воротам
|6
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|2
|Удары в створ
|2
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|6
|Фолы
|10
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|13
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|1
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|1
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Очень обидная ничья.
Очень обидная ничья.
Как бы там не говорили некоторые, но не верю, что они упустят чемпионство.
P.S.: болельщик Барсы. Знаю, что есть адекватные болельщики Реала - мы сейчас далеки до совершенства. Но верю, что скоро Классико будет вновь как матч за звание лучшего клуба.
Как бы там не говорили некоторые, но не верю, что они упустят чемпионство.
P.S.: болельщик Барсы. Знаю, что есть адекватные болельщики Реала - мы сейчас далеки до совершенства. Но верю, что скоро Классико будет вновь как матч за звание лучшего клуба.