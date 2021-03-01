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Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Реал Сосьедад

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61' Диас Мариано (24) уходит с поля, Дуро Хьюго (34) вышел на поле
61' Иско (22) уходит с поля, Винисиус Жуниор (20) вышел на поле
61' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
 
77' Модрич Лука (10) уходит с поля, Вальверде Федерико (15) вышел на поле
 
89' (1:1) Винисиус Жуниор (20) (Васкес Лукас (17))
 
55' (0:1) Порту (7) (Монреаль Начо (20))
 
72' Порту (7) уходит с поля, Барренетчеа Андер (22) вышел на поле
 
76' Горосабель Андони (18)
 
2
82' Исак Александер (19) уходит с поля, Фернандес Карлос (9) вышел на поле
82' Горосабель Андони (18) уходит с поля, Сагнан Модибо (15) вышел на поле
 
85' Сильва Давид (21) уходит с поля, Айен Муньос (12) вышел на поле
Голы
55’ 0:1 Порту
ассистент Монреаль Начо
Винисиус Жуниор
ассистент Васкес Лукас 		1:1 89’
Наказания
76’ Горосабель Андони
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Дуро Хьюго Диас Мариано 61’
Винисиус Жуниор Иско 61’
Родриго Асенсио Марко 61’
72’ Барренетчеа Андер Порту
Вальверде Федерико Модрич Лука 77’
82’ Фернандес Карлос Исак Александер
82’ Сагнан Модибо Горосабель Андони
85’ Айен Муньос Сильва Давид
Статистика
 20 Удары по воротам 6
2 Удары в створ 2
6 Фолы 10
13 Угловые 4
2 Офсайды 2
59% Владение мячом 41%
1 Cэйвы 1
0 Предупреждения 1
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
02 марта в 21:42
Удачи Реал Сосьедаду. Молодцы, хороший результат
mavros_7171
mavros_7171
02 марта в 13:30
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    02 марта в 12:26
    Но и с судьями нужно работать!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    02 марта в 11:16
    Редкий случай был. ВИнисиус попал в створ, а вся команда весь матч не могла попасть в створ (Каземиро, Кроос и другие).

    Очень обидная ничья.
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ R.Carlos. (раскрыть)
    02 марта в 08:59
    Своего поколения.
    mavros_7171
    mavros_7171
    02 марта в 08:41
      ilyafrom
      ilyafrom
      02 марта в 08:00
      В отсутствии половины стартового состава, это еще хорошо. Следующая игра Реала с Атлетико Мадрид. У Барселоны появляется надежда.
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ L.Hamilton (раскрыть)
      02 марта в 07:47
      Шумахер лучший
      L.Hamilton
      L.Hamilton
      02 марта в 06:49
      Нормальный результат для Реала.
      Альфамен
      Альфамен ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      02 марта в 03:15
      Все барсофаны раньше времени отказываются от борьбы???!!!Пока математические шансы есть,нужно бороться.И Барса подстать их болелам...пропустили от Баварии (ПСЖ,Ливерпуля,Ромы,Юве и т.д.) парочку и совсем бросили играть.... результат-РАЗГРОМ.
      vastudio
      vastudio ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      02 марта в 02:55
      По хронологии я писал это на 90 минуте, когда знакомый отскок случился. Но это ничего не меняет, через пару туров будете 3-4 место завоёвывать))
      амурец
      амурец
      02 марта в 02:41
      да уж, результат плачевный
      da da da
      da da da
      02 марта в 01:47
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        02 марта в 01:16, ред.
        По-моему, Атлетов можно поздравить прямо сейчас.
        Как бы там не говорили некоторые, но не верю, что они упустят чемпионство.
        P.S.: болельщик Барсы. Знаю, что есть адекватные болельщики Реала - мы сейчас далеки до совершенства. Но верю, что скоро Классико будет вновь как матч за звание лучшего клуба.
        Дрючик 76
        Дрючик 76
        02 марта в 01:10
        Мадрид в своём стиле!Самим надо,но и других не бросим!
        Сантус
        Сантус ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        02 марта в 01:10
        Я просто вижу настрой команды.Нет желания.Газон не грызут.Нападения нет,вернее есть,но мы же понимаем...)
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Сантус (раскрыть)
        02 марта в 01:08
        Не торопись с выводами. Если Реалу удастся устранить причину травм, то шансы ещё есть, чтоб выиграть Ла Лигу!!!
        Сантус
        Сантус
        02 марта в 01:06
        Сосьедад конечно прессинг навязал,но по сути забил всё что мог.Гол-дурак.Красивый но дурак.Не в коем случае не умоляю их игру,играли достойно.Но это не Сосьедад супер(они как раз подсели)Это Реал немощен в данное время.Думаю Реалу не под силу в этом году на что то претендовать.Надрать из принципа Атлетов и Барсу-возможно,но остальное-нет.
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ vastudio (раскрыть)
        02 марта в 01:05
        Пока что, формально Реал Мадрид больше серебряный призер, а Барса бронзовый, если Барса не выиграет у Реала с бо́льшим счётом и турнир завершится при равных очках.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        02 марта в 01:00
          ESPANOL
          ESPANOL
          02 марта в 01:00
          Опять отскочилочили белоперые, но с Атлетико уже не удастся проскочить. Без Бензема, конечно, суеты много. Самое интересное, что у Реала забил самый бестолковый игрок и опять с рикошетом. Сколько Барса давала Реалу шансов на отрыв, но он растранжирил все запасы. Интересней будет борьба.
          vastudio
          vastudio
          02 марта в 00:58
          Молодцы реальные реалисты ,засосьедадили самозванцев, скрасили вечер сидельцу Бартомеу))
          Oplot
          Oplot
          02 марта в 00:56
          Порту хороший гол засандалил реалу,но пенальти на монреале был в первом тайме.
          Сантус
          Сантус ответ vastudio (раскрыть)
          02 марта в 00:53
          Ша,ещё не вечер...)
          vastudio
          vastudio
          02 марта в 00:52
          Ну отскочили в своём стиле маргарины, хотя 2 очка дома провтыкали, молодцы!))) Теперь я знаю кто настоящий Реал,это парни из Сосьедада)
          Тео Джонс
          Тео Джонс
          02 марта в 00:52
          Отскок сливок, Атлеты должны наказать в след туре)
          Сантус
          Сантус
          02 марта в 00:52
          Спаслись чудом.
          vastudio
          vastudio
          02 марта в 00:39
          Молчат сливочные)))))) А сколько было сарказма , когда Барса была на 10 месте))) аууу, где вы, бронзовые призёры?))))
          L.Hamilton
          L.Hamilton
          01 марта в 23:34
          Жидкий матч
          Oplot
          Oplot
          01 марта в 23:23
          Чиствй пенальти не поставил судья опять,не было там офсайда в случае с монреалем)позор
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