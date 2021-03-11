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Динамо - Вильярреал
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Славия - Рейнджерс
Рома - Шахтёр
Олимпиакос - Арсенал
Гранада - Мольде
Тоттенхэм - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Вильярреал

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    9' Сидорчук Сергей (5)
     
    2
    68' Сидорчук Сергей (5) уходит с поля, Андриевский Александр (18) вышел на поле
    68' Шапаренко Николай (10) уходит с поля, Шепелев Владимир (8) вышел на поле
     
    84' Кендзера Томаш (94) уходит с поля, Караваев Александр (20) вышел на поле
     
    24' Педраса Альфонсо (24)
     
    30' (0:1) Торрес Пау (4) (Морено Жерар (7))
     
    46' Торрес Пау (4) уходит с поля, Фунес Мори Рамиро (6) вышел на поле
     
    52' (0:2) Альбиоль Рауль (3)
     
    63' Алькасер Пако (17) уходит с поля, Бакка Карлос (9) вышел на поле
     
    65' Капу Этьенн (25)
     
    84' Чуквуэзе Самуэль (11) уходит с поля, Коста Хауме (21) вышел на поле
     
    85' Тригерос Мануэль (14) уходит с поля, Гомес Мойзес (23) вышел на поле
     
    90+1' Морено Жерар (7) уходит с поля, Баэна Алекс (32) вышел на поле
    Голы
    30’ 0:1 Торрес Пау
    ассистент Морено Жерар
    52’ 0:2 Альбиоль Рауль
    Наказания
    Сидорчук Сергей 9’
    24’ Педраса Альфонсо
    65’ Капу Этьенн
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Фунес Мори Рамиро Торрес Пау
    63’ Бакка Карлос Алькасер Пако
    Андриевский Александр Сидорчук Сергей 68’
    Шепелев Владимир Шапаренко Николай 68’
    Караваев Александр Кендзера Томаш 84’
    84’ Коста Хауме Чуквуэзе Самуэль
    85’ Гомес Мойзес Тригерос Мануэль
    90+1’ Баэна Алекс Морено Жерар
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 14
    		0 Удары в створ 6
    		11 Фолы 18
    		4 Угловые 4
    		4 Офсайды 1
    		50% Владение мячом 50%
    		4 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Vector-B B
    Vector-B B
    сегодня в 00:00
    У Леческу не нашлось идей!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:34
    Хохлы - 26 , победа будет наша !
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:05
    Позорная и трусливая игра Динамо!!!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 23:02
    Этот исход легко прогнозировался.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 23:00
    Было ожидаемо, увы выше головы не прыгнешь, для нынешнего Динамо это уже успешный сезон.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:58
    Победа на классе. Вильярреал молодцы.
    Антон Трейзор
    Антон Трейзор
    вчера в 22:55
    Ну давай, расскажи мне, как Динамо победит Вильярреал в ответке.
    da da da
    da da da
    вчера в 22:54
    Торрес топ ЦЗ готовый,Барса бери не хочу.
    abramjan
    abramjan
    вчера в 22:50
      Тасманский дьявол
      Тасманский дьявол
      вчера в 22:49
      Отличный результат. Субмарина потопила динамо-машину/машинку)
      jon57
      jon57
      вчера в 22:28
      Что это за команда такая Динамо не понимаю на своём поле и боятся Вильярреал как последние трусы
      jon57
      jon57
      вчера в 22:27
      за 70 минут не одного удара в створ
      ZA POROGA
      ZA POROGA ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 22:03
      в зенит он был заслан козачком - чтоб развалить газпромовский проект - что великолепно сделал ..а чем его оттель погнали - дык, какая разница..
      а в Динамо этот тренеришька - так это грыня с игорешой дуркуют ..ну , нихай ...
      Futurista
      Futurista ответ ZA POROGA (раскрыть)
      вчера в 21:58
      Забыл сказать кто у Динамо тренер и откуда и чем его погнали...
      ZA POROGA
      ZA POROGA
      вчера в 21:53
      у испан тренеришька - старый знакомый ..
      некогда выгнали его со спартака с.аной метлой..
      в севилье не мешал игрокам играть и те в благодарность подряд взяли ЛЕ..
      а этого унаи потом погнали той же метлой французы и англы..
      и вот опять он с испанами ..- это его единственный шанс - опять ЛЕ..
      и плюс в Динамо 22 года уже суркисня ((( - грыня с игорешей ( шубно-никотиновые барыги ) к футболу приобщаются(((
      а при Лобане - кто бы заметил этих испан с унаи..
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 21:49
      Какой то трусливый футбол со стороны Динамо, доходят до штрафной и теряются, не знают что с мячом делать и эти постоянные пасы назад. Может во втором тайме придут в себя. Давай хохлы играть в футбол пора !!!
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 21:25
      Ёшкина кот как же так. Завершающий ударов не хватает у Dinamo.Утопить этих субмарины.)
      vastudio
      vastudio ответ RUPRICHT (раскрыть)
      вчера в 21:22
      Дай Бог, чтобы твой прогноз сбылся как в большинстве случаев- то есть ,как обычно, в молоко! ))
      drug01
      drug01
      вчера в 20:44
      Ничья
      dimagas2
      dimagas2 ответ RUPRICHT (раскрыть)
      вчера в 20:37
      Пора начинать)))
      1bear
      1bear
      вчера в 20:28
      верю в победу Динамо!!!
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      вчера в 20:26
      Ни в одном из восьми матчей текущего розыгрыша Лиги Европы «Вильярреал» не проигрывал – семь побед и ничья
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      вчера в 20:25
      «Динамо» не показало ничего выдающегося в противостоянии с «Брюгге», ослабленным эпидемией, но сумело прорваться в следующий раунд. Теперь киевлянам придется столкнуться с куда более сильным соперником, который на международном уровне не потерпел еще ни одного поражения в текущем сезоне и уже разобрался с таким непростым бойцом, как «Зальцбург».

      «Динамо» серьезно уступает «Вильярреалу» в классе и опыте, испанцы вполне способны добывать победу в Киеве.

      Мы считаем, что у хозяев нет шансов. Прогноз – победа «Вильярреала».
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 20:14
      Ставлю на 2-1.
      R0100V
      R0100V
      вчера в 16:12
      1-1
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 12:06
      Безусловно за Динамо Kiev. )
      zooveterinar
      zooveterinar
      вчера в 10:50, ред.
      Неужели зальцбург слабее динамо,2х. Да нет киевляне должны выиграть.
      ДСА
      ДСА
      вчера в 04:22
      Испанцы явно сильнее.
      vastudio
      vastudio
      вчера в 01:13
      Победы ДК!
      Ironigor
      Ironigor ответ David Young (раскрыть)
      10 марта в 23:40
      Динамо или ничья.
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