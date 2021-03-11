|Динамо
|0:2
|Вильярреал
|
0 : 2
завершен
вчера, 20:55
|
Стадион НСК Олимпийский
|30’
|0:1
|
Торрес Пау
ассистент Морено Жерар
|52’
|0:2
|Альбиоль Рауль
|Сидорчук Сергей
|9’
|24’
|Педраса Альфонсо
|65’
|Капу Этьенн
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фунес Мори Рамиро
|Торрес Пау
|63’
|Бакка Карлос
|Алькасер Пако
|Андриевский Александр
|Сидорчук Сергей
|68’
|Шепелев Владимир
|Шапаренко Николай
|68’
|Караваев Александр
|Кендзера Томаш
|84’
|84’
|Коста Хауме
|Чуквуэзе Самуэль
|85’
|Гомес Мойзес
|Тригерос Мануэль
|90+1’
|Баэна Алекс
|Морено Жерар
|
|8
|Удары по воротам
|14
|
|
|0
|Удары в створ
|6
|
|
|11
|Фолы
|18
|
|
|4
|Угловые
|4
|
|
|4
|Офсайды
|1
|
|
|50%
|Владение мячом
|50%
|
|
|4
|Cэйвы
|0
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|
а в Динамо этот тренеришька - так это грыня с игорешой дуркуют ..ну , нихай ...
а в Динамо этот тренеришька - так это грыня с игорешой дуркуют ..ну , нихай ...
некогда выгнали его со спартака с.аной метлой..
в севилье не мешал игрокам играть и те в благодарность подряд взяли ЛЕ..
а этого унаи потом погнали той же метлой французы и англы..
и вот опять он с испанами ..- это его единственный шанс - опять ЛЕ..
и плюс в Динамо 22 года уже суркисня ((( - грыня с игорешей ( шубно-никотиновые барыги ) к футболу приобщаются(((
а при Лобане - кто бы заметил этих испан с унаи..
некогда выгнали его со спартака с.аной метлой..
в севилье не мешал игрокам играть и те в благодарность подряд взяли ЛЕ..
а этого унаи потом погнали той же метлой французы и англы..
и вот опять он с испанами ..- это его единственный шанс - опять ЛЕ..
и плюс в Динамо 22 года уже суркисня ((( - грыня с игорешей ( шубно-никотиновые барыги ) к футболу приобщаются(((
а при Лобане - кто бы заметил этих испан с унаи..
«Динамо» серьезно уступает «Вильярреалу» в классе и опыте, испанцы вполне способны добывать победу в Киеве.
Мы считаем, что у хозяев нет шансов. Прогноз – победа «Вильярреала».
«Динамо» серьезно уступает «Вильярреалу» в классе и опыте, испанцы вполне способны добывать победу в Киеве.
Мы считаем, что у хозяев нет шансов. Прогноз – победа «Вильярреала».