|Вильярреал
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2:1
11:10
|Манчестер Юнайтед
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2 : 1
11 : 10 по пенальти
26 мая 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 143.3 - 448
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.9
Средний возраст: 28.2 - 25.9
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион ПГЕ Арена (Гданьск)
Телетрансляция: Матч ТВ! 21:40
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Морено Жерар
ассистент Парехо Даниэль
|1:0
|29’
|55’
|1:1
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Кавани Эдинсон
ассистент МакТоминэй Скотт
|Капу Этьенн
|54’
|82’
|Байи Эрик
|Фойт Хуан
|84’
|113’
|Кавани Эдинсон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Коклен Франсис
|Бакка Карлос
|60’
|Гомес Мойзес
|Тригерос Мануэль
|77’
|Алькасер Пако
|Пиньо Йереми
|77’
|Морено Альберто
|Педраса Альфонсо
|88’
|Гаспар Марио
|Фойт Хуан
|88’
|100’
|Фред
|Гринвуд Мэйсон
|116’
|Туанзебе Аксель
|Байи Эрик
|116’
|Джеймс Даниэл
|Погба Поль
|Раба Дани
|Капу Этьенн
|120+3’
|120+3’
|Теллес Алекс
|МакТоминэй Скотт
|120+3’
|Мата Хуан Мануэль
|Ван-Биссака Аарон
© Унаи Эмери
© Унаи Эмери
По игре понравился МЮ👏. Очень мощная игра в средней зоне. Работа с мячом на скорости, в исполнении МЮ, порой завораживала. Борьба за мяч в низу, также в большенстве случаев за МЮ, очень мощные игроки как в индивидуальных так и в командных действиях.
А вот в завершении не получилось и Сульшер ничего не подсказал. Но надо отметить, что оборонялись испанцы отменно👍.
По игре понравился МЮ👏. Очень мощная игра в средней зоне. Работа с мячом на скорости, в исполнении МЮ, порой завораживала. Борьба за мяч в низу, также в большенстве случаев за МЮ, очень мощные игроки как в индивидуальных так и в командных действиях.
А вот в завершении не получилось и Сульшер ничего не подсказал. Но надо отметить, что оборонялись испанцы отменно👍.