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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал против Манчестер Юнайтед

Вильярреал Логотип футбольный клуб Вильярреал 2:1
11:10 		Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вильярреал
2 : 1
11 : 10 по пенальти
26 мая 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 143.3 - 448
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.9
Средний возраст: 28.2 - 25.9
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2020/2021, Финал
Стадион ПГЕ Арена (Гданьск)
Телетрансляция: Матч ТВ! 21:40
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    29' (1:0) Морено Жерар (7) (Парехо Даниэль (5))
     
    54' Капу Этьенн (25)
     
    60' Бакка Карлос (9) уходит с поля, Коклен Франсис (19) вышел на поле
     
    2
    77' Тригерос Мануэль (14) уходит с поля, Гомес Мойзес (23) вышел на поле
    77' Пиньо Йереми (30) уходит с поля, Алькасер Пако (17) вышел на поле
     
    84' Фойт Хуан (8)
     
    2
    88' Педраса Альфонсо (24) уходит с поля, Морено Альберто (18) вышел на поле
    88' Фойт Хуан (8) уходит с поля, Гаспар Марио (2) вышел на поле
     
    120+3' Капу Этьенн (25) уходит с поля, Раба Дани (12) вышел на поле
     
    55' (1:1) Кавани Эдинсон (7) (МакТоминэй Скотт (39))
     
    82' Байи Эрик (3)
     
    6
    100' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Фред (17) вышел на поле
    113' Кавани Эдинсон (7)
    116' Байи Эрик (3) уходит с поля, Туанзебе Аксель (38) вышел на поле
    116' Погба Поль (6) уходит с поля, Джеймс Даниэл (21) вышел на поле
    120+3' МакТоминэй Скотт (39) уходит с поля, Теллес Алекс (27) вышел на поле
    120+3' Ван-Биссака Аарон (29) уходит с поля, Мата Хуан Мануэль (8) вышел на поле
    Голы
    Морено Жерар
    ассистент Парехо Даниэль     		1:0 29’
    55’ 1:1 Кавани Эдинсон
    ассистент МакТоминэй Скотт
    Наказания
    Капу Этьенн 54’
    82’ Байи Эрик
    Фойт Хуан 84’
    113’ Кавани Эдинсон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Коклен Франсис Бакка Карлос 60’
    Гомес Мойзес Тригерос Мануэль 77’
    Алькасер Пако Пиньо Йереми 77’
    Морено Альберто Педраса Альфонсо 88’
    Гаспар Марио Фойт Хуан 88’
    100’ Фред Гринвуд Мэйсон
    116’ Туанзебе Аксель Байи Эрик
    116’ Джеймс Даниэл Погба Поль
    Раба Дани Капу Этьенн 120+3’
    120+3’ Теллес Алекс МакТоминэй Скотт
    120+3’ Мата Хуан Мануэль Ван-Биссака Аарон
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    Все комментарии
    KLINSI
    KLINSI
    вчера в 22:21
    Тренеришка выиграл никчёмный кубишко.
    А вот Спартак всегда бьётся за кубок чемпионов))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 17:54
    Да что же это такое....Почему опять Эмери и его испанская команда? Реально это его турнир! Ну не может человек выиграть 4 кубка победителя Лиги Европы) Это идет вразрез со здравым смыслом. Спасибо манкунианцам за все, в любом случае!
    mat73
    mat73
    вчера в 13:52
    Сейчас многие с детства за Вильярреал! )))
    Hoyar
    Hoyar
    вчера в 12:51
    Ну объективно состав у испанцев более титулованный, взять того же Альберто Морено - два раза был в финале ЛЧ, один раз выиграл, три раза был в финале ЛЕ, два раза выиграл, у МЮ нет таких игроков чтобы похвастаться.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
    вчера в 12:14
    Добрый день уважаемый. Скажут коротко.Матч огонь.Не выдержал нервы у Де хе.Когда он подошёл к мячу я всё приехали.Обычно вратари хорошо прыгает левую сторону.Угадал без problem отбили нужную сторону господин.Не зря говорил (Чапаев.)Вперёд за Анку.🤭.))))))
    galem72
    galem72
    вчера в 10:54
    Баск не удивил своей стабильностью и настроем на ЛЕ. Но ещё больше не удивил гуннар своим отсутствием тренерской мысли и корректировкой тактики по ходу матча.
    С победой экипаж Подлодки, а норвегу и дальше светиться пустотой на бровке!
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 10:18
    российские клубы берите пример, как команда со средним бюджетом выигрывает европейский турнир, а вы тратите гос. деньги а толку от вашей "деятельности" - Ноль!
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    вчера в 10:15
    Опять Дэтпула - Дзюбу Эмери опустил ниже плинтуса.
    bublikyo
    bublikyo ответ Klaus-S (раскрыть)
    вчера в 09:40
    Эти дети из Аякса в скором времени всю футбольную элиту начали нагибать
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    вчера в 08:40
    Четвертый кубок УЕФА для Эмери! И пятый финал, кажется. Фантастика! Где-то деревяшка подавился компотиком.
    particular
    particular
    вчера в 08:27
    Очень понравилась серия пенальти... Но кто-то должен был впухнуть... И на него повесят всех собак...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 08:25
    серию пенальти надо было начинать с вратарей, быстрей бы закончили!))
    feris1
    feris1
    вчера в 08:21
    Подводников со значимой победой!
    И с первым европейским трофеем!
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 08:20
    Где то взгрустнул клоун дзюбишко
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    вчера в 08:03
    МЮ все ждал, ждал и ждал подачки от судей, но так и не дождался. Это вам не АПЛ. Скажите спасибо, что не дали пеналь за игру рукой фреда. А так, хоть достойно проиграли в серии пенальти, 7-й команде Ла Лиги. Молодцы!
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 08:00
    Поторопился Арсенал с Эмери
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    вчера в 07:55
    Отговорки в пользу слабых, у "подводников" состав в 5 раз дешевле чем у МЮ. МЮ в весь матч балет играл, забыл наверно что не в АПЛ. Ты точно матч вчера смотрел? В первом и втором тайме допвремени Вильярреал откровенно переигрывал красных, просто Эмери тренер, в отличие от физрука Сульшера.
    RaulitoS
    RaulitoS
    вчера в 07:50
    Сам матч - тоска зеленая! Еле сон переборол, чтобы до серии пенальти дотянуть, ну хоть она по напряженности оправдала ожидания. Эх, Де Хеа(
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 07:45
    Сложно что-то писать. МЮ выставил максимально боевой состав, играл 90 минут, атаковал, прессинговал, а Вильярреал поставил автобус и пытался травмировать игроков МЮ. Прям супер-моментов не было, но не хватило Рэшфорду забить после паса Бруно, Кавани не повезло после сильного навеса Шоу. Пропущенный гол МЮ - типичный после стандарта, ничего нового. Думаю не хватило глубины состава, все сильные были на поле, некем игру усилить, не Джеймсом же с Диалло, Марсьяль хоть и мертвый, но не помешал бы. Игроки наелись за основное время, в дополнительное игроки Вильярреала были посвежее, но ничего опасного не создали. Сульшер правильно сделал, выпустив под пенальти Мату и Теллеса, убрав Байи с желтой и Фреда. Пенальти это лотерея, в которой не повезло. Де Хеа не славился отражением пенальти, так и вышло. Хорошо что все забивали, насчет Шоу, Фреда и Туанзебе были сомнения, но они забили, ну а то что Де Хеа не забил, сложно его за это критиковать, не вратарское это дело. Подводя итог, МЮ должен быть побеждать и сыграть лучше в завершающих частях атак не доводя не пенальти, Вильярреал честно по игре победы не заслуживал. Думаю не зависимо от этого результата команду нужно усиливать, все видели некого на замену выпускать, решать судьбу Погба, де Хеа и других игроков.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 07:26
    Эмери постоял за честь всех испанцев, МЮ сыроват для таких турниров. Надо уметь не только атаковать, а еще и обороняться и грамотно использовать свой потенциал.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 07:11
    Эмери − машина по победам в ЛЕ 🤣😂👍
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 06:51, ред.
    Прихожу к неутешительному выводу, что Ебенин был даже через чур хорош для Арсенала Кронке. Испанская команда под его руководством вполне сдерживает атакующую мощь заинтересованного в результате МЮ. Стоимость игроков МЮ сказали в 5 раз дороже игроков Вильяреала.
    Арсенал наверное раза в 3 дороже. Но состав мусорный на половину.

    Ну, и нынешний тренер думаю не уровень даже Эмери
    valt134
    valt134
    вчера в 06:30
    БРАВИССИМО!!!
    Klaus-S
    Klaus-S ответ zim289 (раскрыть)
    вчера в 06:17, ред.
    Моуриньо играл в финале против детей из Аякса, а Сульшер против очень опытной и организованной команды, да ещё и имея серьезные кадровые потери.
    Pervomaez
    Pervomaez
    вчера в 06:15
    Где то смеётся Маур, он в отличии от сульшера такие матчи выигрывает
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    вчера в 06:10
    МЮ незаслуженно прошёл Милан, так им и надо.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    вчера в 06:07
    Рад за испанцев, англичанам по делом.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 06:06
    Вильярреал, конечно, молодцы, но я скажу так - Юнайтед обязан был брать кубок. По уровню игроков, по игре, по финансовым возможностям англичане на голову выше испанского клуба. При подобной разнице в классе проиграть можно только по недоразумению - из-за плохой подготовки или из-за безграмотной тактики. Сульшер не тренер! И сколько бы он не вымучивал очки в АПЛ и не собирал относительно хвалебную прессу, он не является тренером для топ-клуба.
    Испанцы молодцы, заслуженно празднуют победу. Надеюсь, Де Хэа не будет основным кипером на Евро, иначе Испания может вылететь раньше с турнира, чем могла бы при другом страже ворот.
    112910415
    112910415
    вчера в 06:00
    Артём всегда уважал этого тренера !
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 05:50
    Тренеришкой кажется рукоблуд его назвал, да в газпром попал ,только не видать там еврокубков а что ж наш трениришка привет Спартаку и не раз передал
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