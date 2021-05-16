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Вест Бромвич - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Астон Вилла
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Эвертон - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич против Ливерпуль

Вест Бромвич Логотип футбольный клуб Вест Бромвич 1:2 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Вест Бромвич
1 : 2
завершен
16 мая 2021, 18:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 67.6 - 635
Очков за игру в нац. чемп.: 0.7 - 1.8
Средний возраст: 26.7 - 25.8
Легионеров: 2 - 7
Схемы: 4-4-1-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 36 тур
Стадион Хоуторнс
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.497.141.22
BetBoom 13.43 6.56 1.24
    Еще
     
    15' (1:0) Робсон-Кану Хол (4) (Перейра Матеус (12))
     
    73' Дианьяна Грэди (11) уходит с поля, Мэйтленд-Найлз Эйнсли (30) вышел на поле
     
    75' Йокушлу Окай (35) уходит с поля, Ливермор Джейк (8) вышел на поле
     
    82' Робсон-Кану Хол (4) уходит с поля, Ахирн-Грант Карлан (29) вышел на поле
     
    33' (1:1) Салах Мохамед (11) (Мане Садио (10))
     
    59' Джонс Кертис (17) уходит с поля, Шакири Джердан (23) вышел на поле
     
    84' Уилльямс Рис (46) уходит с поля, Вейналдум Джорджиньо (5) вышел на поле
     
    90+5' (1:2) Алиссон (1) (Александер-Арнольд Трент (66))
    Голы
    Робсон-Кану Хол
    ассистент Перейра Матеус     		1:0 15’
    33’ 1:1 Салах Мохамед
    ассистент Мане Садио
    90+5’ 1:2 Алиссон
    ассистент Александер-Арнольд Трент
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Шакири Джердан Джонс Кертис
    Мэйтленд-Найлз Эйнсли Дианьяна Грэди 73’
    Ливермор Джейк Йокушлу Окай 75’
    Ахирн-Грант Карлан Робсон-Кану Хол 82’
    84’ Вейналдум Джорджиньо Уилльямс Рис
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 26
    		3 Удары в створ 6
    		7 Фолы 14
    		9 Угловые 13
    		2 Офсайды 2
    		23% Владение мячом 77%
    		4 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ The Frei (комментарий удален) (раскрыть)
    16 мая в 23:44
    Сейчас одно очко между Чели и Ливерпуль. У Ливерпуля два матча с Бернли и КП, если Ливерпуль выигрывает все 2 игры у них будет 69, если Челси проигрывает Лестер Сити и выигрывает у АВ, то у них 67, если я все правильно рассчитал, другой вопрос , что все эти игры нужно еше выиграть.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Александр Апалько (раскрыть)
    16 мая в 22:09
    это не сумашедшая команда, а правильнее сказать команда сумашедших
    UnnoPeso
    UnnoPeso
    16 мая в 21:39, ред.
    Коментатор: В прошлом сезоне, в таких матчах у Ливерпуля находился игрок который решал исход игры, кто станет им в этой игре?
    Алиссон: Фигня вопрос, ща всё будет.
    Фантастически!!
    Муслим90
    Муслим90
    16 мая в 21:30
    Эх мои нервы((( Ливерпуль ты прекрасен))))
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    16 мая в 21:09
    Ливерпуль, конечно, не меняется. Это сумасшедшая команда, в хорошем смысле слова. Отыгрывались с 0:3 от Милана в финале ЛЧ, Боруссии в полуфинале ЛЕ в конце забивали 2 мяча-счет 3:4 в пользу Ливера, делали невероятный камбэк с Барсой недавно в ЛЧ, был матч в чемпионате с Арсеналом 4:4.Теперь вот вратарь Алиссон забивает на последних секундах такой важный гол. В общем, команда с мощнейшим характером и всегда такими были с разными составами.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    16 мая в 21:01
    на мой взгляд,такой игрой Ливерпуль не заслуживает ЛЧ. Понимаю,что прогрехи в обороне и слегка в центре,НО где же форварды? Гол Салаха - прекрасен,хоть и конечно случайность.Арабу в этом сезоне всё таки везёт,а вот Мане - наоборот. Если с МЮ играли великолепн,то вот с птичками очень и очень вяло. Стоило прибавить во 2 тайме и игра отодвинулась от ворот,ещё повезло что гол не засчитали.а ведь могли и признать взятие ворот.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    16 мая в 20:57
    Алиссон оказался джокером в рукаве Юргена. Это же какая у него резуьтативность - один удар в створ и ГОЛ! Клоппу надо задуматься,кого из игроков на стандартах ставить в раму.
    Hoyar
    Hoyar
    16 мая в 20:56
    Невероятный камбэк, разве такое бывает?)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    16 мая в 20:55
    Всех Красных с победой! Алисон новый Чилаверт))).
    Rheinfall
    Rheinfall
    16 мая в 20:53
    Теперь ожидаю что лисы снова шлепнут Челси и Ливерпулю открыта дорога в ЛЧ :)
    1bear
    1bear
    16 мая в 20:50
    так неожиданно и в ЛЧ попадут
    Rheinfall
    Rheinfall
    16 мая в 20:48
    Браво Алиссон , ай да молодчага!
    shlomo
    shlomo
    16 мая в 20:47
    Красавец!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ shlifen (раскрыть)
    16 мая в 20:44
    Соболев нужен Ливерпулю
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ shlifen (раскрыть)
    16 мая в 20:43
    Алиссон тебя услышал))
    L. F. С.
    L. F. С.
    16 мая в 20:42
    Вот что значит болеть за Ливерпуль. Ну что за эмоции!
    dzvinka
    dzvinka
    16 мая в 20:41, ред.
    рад победе, рад за команду, уникальный гол конечно... \

    .......но этот гол говорит обо многом.
    мы не забиваем с углов и со стандартов СОВСЕМ, и этот редчайший гол Алиссона лишнее тому подтверждение. это плохая работа тренеров, один из аспектов недоработки тренеров в этом сезоне, а их к сожалению немало. Но есть еще две игры для достижения минимально приемлемого исхода сезона - попадания в топ-4, посмотрим как все завершится.
    нечитайло
    нечитайло
    16 мая в 20:38
    Герой нации
    Elliada
    Elliada
    16 мая в 20:35
    Были бы зрители на стадионе, от такого гола с ума сошли бы
    Klaus-S
    Klaus-S
    16 мая в 20:35
    Ахренеть, кричали гости... А я на 89-й минуте психанул и выключил. ) Ура .
    The show must go on.
    Rizo1
    Rizo1 ответ Лакшери (раскрыть)
    16 мая в 20:35
    И всех болельщиков Ливерпуля!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    16 мая в 20:34
    Брависсимо Алисон!!!!!!!!!!!!!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    16 мая в 20:34
    Ахаха, Алиссон спасибо! Забил как заправский форвард
    Лакшери
    Лакшери
    16 мая в 20:32
    жеееееесть. ЛУЧШИЙ ПРОСТО. БРАВИССИМО!!!!! СПАС МЕНЯ
    Elliada
    Elliada
    16 мая в 20:31
    Атака не может, вратарь поможет
    dimagas2
    dimagas2
    16 мая в 20:31
    До игры лично думал что будет погром дроздов,но они всерьез играли всю игру.
    ceret
    ceret
    16 мая в 20:30
    Вот так надо играть Кепа!
    shlifen
    shlifen
    16 мая в 20:29
    Афигеть... такой развязки никто не ждал... =)))))
    Алиссон лично продемонстрировал что Ливеру нужен форвард 185-190 чисто под навесы...
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk
    16 мая в 20:29
    Да ну наф.. Алиссон 🔥🔥🔥
    Elliada
    Elliada
    16 мая в 20:28
    Аллисон !!!! Кто бы мог подумать
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