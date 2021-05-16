Вест Бромвич

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1 : 2
завершен
16 мая 2021, 18:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 67.6 - 635
Очков за игру в нац. чемп.: 0.7 - 1.8
Средний возраст: 26.7 - 25.8
Легионеров: 2 - 7
Схемы: 4-4-1-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Хоуторнс
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Робсон-Кану Хол
ассистент Перейра Матеус
|1:0
|15’
|33’
|1:1
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Салах Мохамед
ассистент Мане Садио
|90+5’
|1:2
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Алиссон
ассистент Александер-Арнольд Трент
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Шакири Джердан
|Джонс Кертис
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Дианьяна Грэди
|73’
|Ливермор Джейк
|Йокушлу Окай
|75’
|Ахирн-Грант Карлан
|Робсон-Кану Хол
|82’
|84’
|Вейналдум Джорджиньо
|Уилльямс Рис
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|10
|Удары по воротам
|26
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|3
|Удары в створ
|6
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|7
|Фолы
|14
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|9
|Угловые
|13
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|2
|Офсайды
|2
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|23%
|Владение мячом
|77%
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|4
|Cэйвы
|2
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.......но этот гол говорит обо многом.
мы не забиваем с углов и со стандартов СОВСЕМ, и этот редчайший гол Алиссона лишнее тому подтверждение. это плохая работа тренеров, один из аспектов недоработки тренеров в этом сезоне, а их к сожалению немало. Но есть еще две игры для достижения минимально приемлемого исхода сезона - попадания в топ-4, посмотрим как все завершится.
.......но этот гол говорит обо многом.
мы не забиваем с углов и со стандартов СОВСЕМ, и этот редчайший гол Алиссона лишнее тому подтверждение. это плохая работа тренеров, один из аспектов недоработки тренеров в этом сезоне, а их к сожалению немало. Но есть еще две игры для достижения минимально приемлемого исхода сезона - попадания в топ-4, посмотрим как все завершится.