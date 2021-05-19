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Бернли - Ливерпуль
Эвертон - Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм - Астон Вилла
Кристал Пэлас - Арсенал
Вест Бромвич - Вест Хэм

Текстовая онлайн трансляция матча Бернли против Ливерпуль

Бернли Логотип футбольный клуб Бернли 0:3 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Бернли
0 : 3
завершен
19 мая 2021, 22:15
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 91.3 - 635
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 1.8
Средний возраст: 28.3 - 26.7
Легионеров: 2 - 8
Схемы: 4-4-1-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 3
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 37 тур
Стадион Тюрф Мур
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.416.511.26
Лига Ставок 9.40 6.40 1.28
1XBET 9.95 6.17 1.30
BetBoom 9.63 5.86 1.32
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    76' Корк Джек (4) уходит с поля, Выдра Матей (27) вышел на поле
     
    43' (0:1) Фирмино Роберто (9) (Робертсон Эндрю (26))
     
    52' (0:2) Филлипс Натаниэль (47) (Мане Садио (10))
     
    81' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
     
    87' Вейналдум Джорджиньо (5) уходит с поля, Милнер Джеймс (7) вышел на поле
     
    88' (0:3) Окслейд-Чемберлен Алекс (15) (Робертсон Эндрю (26))
     
    90+2' Мане Садио (10) уходит с поля, Цимикас Константинос (21) вышел на поле
    Голы
    43’ 0:1 Фирмино Роберто
    ассистент Робертсон Эндрю
    52’ 0:2 Филлипс Натаниэль
    ассистент Мане Садио
    88’ 0:3 Окслейд-Чемберлен Алекс
    ассистент Робертсон Эндрю
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Выдра Матей Корк Джек 76’
    81’ Окслейд-Чемберлен Алекс Фирмино Роберто
    87’ Милнер Джеймс Вейналдум Джорджиньо
    90+2’ Цимикас Константинос Мане Садио
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 20
    		4 Удары в створ 3
    		10 Фолы 7
    		6 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		41% Владение мячом 59%
    		0 Cэйвы 4
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    26 мая в 13:10
    сезон будет спасён !
    galem72
    galem72
    20 мая в 10:50
    Замесы заключительного тура в АПЛ, ЛЛ и СериАле будут огонь. ))
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    20 мая в 04:36
    Верю, что в ЛЧ окажутся синие и ЛФК, Лестеру в лч не место.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    20 мая в 00:37
    с очень важной Победой красных, красавчики!!!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    20 мая в 00:19
    Повезло,что Вуд с убойной в первом не забил и в раме стоял ноунейм,при Поупе было бы значительно сложно забивать. Салах конечно - позорник,с такой позиции бить по воробьям... В общем шансы на ЛЧ очень большие,главное в последнем матче не облажаться,а надеяться на Шпор - это путь в ЛЕ,потому что Лисы их ощипают. Тотенхем может и в ЛЕ не попасть,при поражении,там внизу поджимают плотно.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    20 мая в 00:16, ред.
    Филлипс машина. В трёх последних матчах гол+пас и дважды спасение с линии ворот
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    20 мая в 00:12
    Браво Ливерпуль! Уверенная победа на классе. Могли ещё трижды забить (дважды Салах и Тьяго)
    L. F. С.
    L. F. С.
    20 мая в 00:12
    Ну что, КП теперь. И все равно сезон провальный.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    20 мая в 00:12
    Всех Красных с победой! Появился реальный шанс попасть в ЛЧ. Почему-то была чуйка что ланкаширцев легко обыграем. Но в последнем матче КП не такой уж легкий соперник, не смотря на то, что в последних двух играх обыграли их 4-0 и 7-0.
    vastudio
    vastudio
    20 мая в 00:11
    А Ливер ещё и 3 место может взять)))) если Челси оступится
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    20 мая в 00:10
    . По завершении каждого сезона клуб, набравший больше всех очков, получает чемпионский титул. В случае равенства очков титул присуждается по разнице мячей, в случае равенства разницы мячей — по забитым голам. Если и после этого определить победителя не удаётся, команды занимают одну и ту же строчку турнирной таблицы. Если при этом требуется определить чемпиона или команду, которая покинет первенство, а также команду, которая квалифицируется в другие турниры, назначается дополнительный матч формата «плей-офф» на нейтральном поле[19]. Три команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Чемпионат Футбольной лиги, а оттуда, соответственно, в Премьер-лигу выходят три команды
    Муслим90
    Муслим90
    20 мая в 00:09
    Круто что крупно победили. Кто бы мог подумать перед началом сезона, что будем рады попасть в ЛЧ))
    Gahi
    Gahi
    20 мая в 00:08
    Ливерпуль добился для себя нужного результата, что ещё ближе приближает команду к заветной четвёрке команд дающей право играть Лиги чемпионов. Астон Вилла уже обыграла Тоттенхэме, ей предстоит играть в последнем туре с Челси, а команде готовиться играть через несколько дней финале Лиги Чемпионов. Так что и здесь результат может быть в пользу Ливерпуля, как и игра Лестер - Тоттенхем. Все решит последний тур и самый интересный в плане борьбы за место в Лиги Чемпионов для этих команд. Удачи 
    Илья85
    Илья85 ответ Klaus-S (раскрыть)
    20 мая в 00:06
    Так я и говорю ,ничья . А вот почему ,на текущий момент (1-0) ливерпуль выше ,вот это меня интересовало. Поэтому спросил ,может есть лругие критерии . Так то,лестер должен был быть выше ,из-за количества мячей . Но уже ,думаю ,2-0закрывает вопрос .
    Klaus-S
    Klaus-S ответ Илья85 (раскрыть)
    19 мая в 23:58
    Нет, они победами обменялись. Поэтому будет учитываться только разница голов.
    Илья85
    Илья85 ответ Klaus-S (раскрыть)
    19 мая в 23:54
    С лестером у них ньчья в этом году ,если не ошибаюсь ,а ращница мячей ,при счёте 1-0была одинаковая,при этом ,лестер забил больше . Так вот,почему ливерпуль был выше ?
    Муслим90
    Муслим90
    19 мая в 23:37
    Ну немного спокойней стало. В идеале еще забить бы.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ valeron4321 (раскрыть)
    19 мая в 23:35
    С 19-го года ввели сначала показатели в личных встречах,а потом все остальное.
    Imrebellion
    Imrebellion
    19 мая в 23:35
    Всё ясно. Последний тур будет нервным...
    valeron4321
    valeron4321
    19 мая в 23:32
    Не вводите в заблуждение. При равенстве очков первым дополнительным показателем, по которому определятся места команд, станет разница мячей, следующим – количество забитых голов.
    Tormentor
    Tormentor ответ Klaus-S (раскрыть)
    19 мая в 23:28
    Дейк выздорвеет может и подтянет парня ) расскажет "АЗы" защиты =)
    ТОлько Надеюсь Кабачка отправят обратно в Гильзенкирхен
    Klaus-S
    Klaus-S
    19 мая в 23:25
    Филлипс красавчик. Мастерства ему не хватает конечно. Но характер есть.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ Илья85 (раскрыть)
    19 мая в 23:22
    Набранные очки в личных встречах. А потом разница забитых-пропущенных.
    Илья85
    Илья85
    19 мая в 23:16
    А по какому принципу в апл занимаются места,при равенстве очков ?
    Муслим90
    Муслим90
    19 мая в 23:03
    Ну наконец-то
    azkan
    azkan
    19 мая в 23:01
    Фирма красиво положил.
    Klaus-S
    Klaus-S
    19 мая в 22:59
    Урааа .Наконец-то.
    Klaus-S
    Klaus-S
    19 мая в 22:46
    Млять... Как они уже 38ли с такой реализацией.
    dzvinka
    dzvinka
    19 мая в 22:46, ред.
    салах выход 1х1 - это не опасный момент
    Муслим90
    Муслим90
    19 мая в 22:42
    Блин в одно время играют сразу обе любимые команды((
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