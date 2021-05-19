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0 : 3
завершен
19 мая 2021, 22:15
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 91.3 - 635
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 1.8
Средний возраст: 28.3 - 26.7
Легионеров: 2 - 8
Схемы: 4-4-1-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Тюрф Мур
|43’
|0:1
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Фирмино Роберто
ассистент Робертсон Эндрю
|52’
|0:2
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Филлипс Натаниэль
ассистент Мане Садио
|88’
|0:3
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Окслейд-Чемберлен Алекс
ассистент Робертсон Эндрю
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Выдра Матей
|Корк Джек
|76’
|81’
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Фирмино Роберто
|87’
|Милнер Джеймс
|Вейналдум Джорджиньо
|90+2’
|Цимикас Константинос
|Мане Садио
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|10
|Удары по воротам
|20
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|4
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|7
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|6
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|0
|Cэйвы
|4
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ТОлько Надеюсь Кабачка отправят обратно в Гильзенкирхен
ТОлько Надеюсь Кабачка отправят обратно в Гильзенкирхен