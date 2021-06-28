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2021-07-10
Бразилия - Эквадор
Венесуэла - Перу

Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия против Эквадор

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    37' (1:0) Милитао Эдер (14) (Эвертон (19))
     
    49' Лоди Ренан (16) уходит с поля, Данило (2) вышел на поле
     
    2
    63' Фирмино Роберто (20) уходит с поля, Винисиус Жуниор (18) вышел на поле
    63' Луис Дуглас (25) уходит с поля, Каземиро (5) вышел на поле
     
    2
    78' Эвертон (19) уходит с поля, Ришарлисон (7) вышел на поле
    78' Лукас Пакета (17) уходит с поля, Эвертон Рибейро (11) вышел на поле
     
    17' Кайседо Мойсес (23) уходит с поля, Мена Анхель (15) вышел на поле
     
    53' (1:1) Мена Анхель (15) (Валенсия Эннер (13))
     
    72' Паласиос Диего Хосе (27) уходит с поля, Плата Гонсало (19) вышел на поле
     
    2
    83' Эступиньян Первис (7)
    83' Валенсия Эннер (13) уходит с поля, Кампана Леонардо (9) вышел на поле
     
    84' Пресиадо Анхело (17) уходит с поля, Пинейда Марио (16) вышел на поле
    Голы
    Милитао Эдер
    ассистент Эвертон     		1:0 37’
    53’ 1:1 Мена Анхель
    ассистент Валенсия Эннер
    Наказания
    83’ Эступиньян Первис
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    17’ Мена Анхель Кайседо Мойсес
    Данило Лоди Ренан 49’
    Винисиус Жуниор Фирмино Роберто 63’
    Каземиро Луис Дуглас 63’
    72’ Плата Гонсало Паласиос Диего Хосе
    Ришарлисон Эвертон 78’
    Эвертон Рибейро Лукас Пакета 78’
    83’ Кампана Леонардо Валенсия Эннер
    84’ Пинейда Марио Пресиадо Анхело
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 8
    		3 Удары в створ 3
    		5 Фолы 12
    		4 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		62% Владение мячом 38%
    		2 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    dok66
    dok66
    28 июня в 13:22
    Бразилии было все равно , Эквадор же был мотивирован . Ничья устроили обоих
    David Young
    David Young
    28 июня в 11:23
    Ничья читалась. Бразилия продолжает свой уверенный ход. Надеюсь что они добудут золото этого турнира.
    Брулин
    Брулин
    28 июня в 10:28
    Роналдиньо снова влип в судебный скандал. Бывшая жена требует от него алиментов и раздела имущества
    Alex12357
    Alex12357
    28 июня в 09:19, ред.
    А нужно было побеждать или раскатать ничейку?
    Cat01
    Cat01
    28 июня в 06:50
    Дела совсем плохи
    баск
    баск
    28 июня в 06:20
    Подумаешь, горе-то какое..)))
    Бразы вообще в товарняках обычно не напрягаются, а для них этот матч носил абсолютно товарняцкий характер.

    Организаторы разбили 10 команд на две группы по 5, с выходом в ПО четырёх из каждой.
    Статистически при такой системе проходной балл в ПО- всего 3-4 очка, а бразы уже после первых 2-х побед имели 6.

    В чисто спортивном смысле очень глупая система- слишком много проходных матчей..
    112910415
    112910415
    28 июня в 06:05
    и на солнце бывают пятна
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    28 июня в 03:11
    Бывает и такое
    амурец
    амурец
    28 июня в 02:51
    да уж
    sv_1969
    sv_1969
    27 июня в 23:31
    П1
    drug01
    drug01
    27 июня в 22:06
    Ничья
    Cat01
    Cat01
    27 июня в 22:06
    П1
    zooveterinar
    zooveterinar
    27 июня в 07:58
    Бразилия инд.тб 1,5.
    КАЗА4ИНА
    КАЗА4ИНА
    24 июня в 09:41
    подустали бразильцы, в обороне наметился косяк - эквадор забьет, но дома и стены помогают
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