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1 : 1
завершен
28 июня 2021, 00:00
понедельник
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Стадион Олимпико Педро Людовико Тейшейра (Гойас)
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Милитао Эдер
ассистент Эвертон
|1:0
|37’
|53’
|1:1
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Мена Анхель
ассистент Валенсия Эннер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|17’
|Мена Анхель
|Кайседо Мойсес
|Данило
|Лоди Ренан
|49’
|Винисиус Жуниор
|Фирмино Роберто
|63’
|Каземиро
|Луис Дуглас
|63’
|72’
|Плата Гонсало
|Паласиос Диего Хосе
|Ришарлисон
|Эвертон
|78’
|Эвертон Рибейро
|Лукас Пакета
|78’
|83’
|Кампана Леонардо
|Валенсия Эннер
|84’
|Пинейда Марио
|Пресиадо Анхело
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|6
|Удары по воротам
|8
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|3
|Удары в створ
|3
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|5
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|2
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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Бразы вообще в товарняках обычно не напрягаются, а для них этот матч носил абсолютно товарняцкий характер.
Организаторы разбили 10 команд на две группы по 5, с выходом в ПО четырёх из каждой.
Статистически при такой системе проходной балл в ПО- всего 3-4 очка, а бразы уже после первых 2-х побед имели 6.
В чисто спортивном смысле очень глупая система- слишком много проходных матчей..
Бразы вообще в товарняках обычно не напрягаются, а для них этот матч носил абсолютно товарняцкий характер.
Организаторы разбили 10 команд на две группы по 5, с выходом в ПО четырёх из каждой.
Статистически при такой системе проходной балл в ПО- всего 3-4 очка, а бразы уже после первых 2-х побед имели 6.
В чисто спортивном смысле очень глупая система- слишком много проходных матчей..