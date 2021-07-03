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1 : 2
завершен
03 июля 2021, 19:00
суббота
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Стадион Олимпийский (Баку)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|5’
|0:1
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Дилейни Томас
ассистент Ларсен Йенс Стрюгер
|42’
|0:2
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Дольберг Каспер
ассистент Мехле Йоаким
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Шик Патрик
ассистент Цоуфал Владимир
|1:2
|49’
|Крменчик Михал
|84’
|Калас Томаш
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Янкто Якуб
|Голеш Томаш
|46’
|Крменчик Михал
|Масопуст Лукаш
|46’
|59’
|Поульсен Юссуф
|Дольберг Каспер
|60’
|Норгор Кристиан
|Дамсгорд Миккел
|Брабец Якуб
|Челустка Ондржей
|65’
|71’
|Васс Даниэль
|Ларсен Йенс Стрюгер
|Выдра Матей
|Шик Патрик
|79’
|Дарида Владимир
|Шевчик Петр
|80’
|81’
|Андерсен Йоаким
|Кристенсен Андреас
|81’
|Йенсен Матиас
|Дилейни Томас
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|16
|Удары по воротам
|11
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|5
|Удары в створ
|7
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|9
|Фолы
|10
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|9
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|0
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|4
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|0
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Посмотрели и Данию в обороне. В общем-то особо не ошибались, но всё-таки многовато давали чехам возможностей. Будь на их месте более мастеровитая команда - Дания бы поехала домой. По первому тайму немного лучше датчане, по второму много лучше чехи.
Ждём соперника скандинавов.
Посмотрели и Данию в обороне. В общем-то особо не ошибались, но всё-таки многовато давали чехам возможностей. Будь на их месте более мастеровитая команда - Дания бы поехала домой. По первому тайму немного лучше датчане, по второму много лучше чехи.
Ждём соперника скандинавов.
То что случилось с Эриксеном в первом матче, то что проиграли сборной Бельгии второй матч но собрались победили сборную России, вышли из группы, и дошли до полуфинала, это и называется оставить все на поле за свою страну. По другому можно ещё назвать все это Отвагой. Как же НАШИМ футболистам не хватает именно такой составляющей. Надо менять подходы в самом начале воспитания спортсменов, и прививать с малых лет понятие оставить на поле все за свою родину! Может тогда и начнут приносить результат. А пока имеем то что имеем.
То что случилось с Эриксеном в первом матче, то что проиграли сборной Бельгии второй матч но собрались победили сборную России, вышли из группы, и дошли до полуфинала, это и называется оставить все на поле за свою страну. По другому можно ещё назвать все это Отвагой. Как же НАШИМ футболистам не хватает именно такой составляющей. Надо менять подходы в самом начале воспитания спортсменов, и прививать с малых лет понятие оставить на поле все за свою родину! Может тогда и начнут приносить результат. А пока имеем то что имеем.