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Чехия - Дания
Украина - Англия

Протокол матча Чехия против Дания

Чехия Логотип футбольный клуб Чехия 1:2 Логотип футбольный клуб Дания Дания
Чехия
1 : 2
завершен
03 июля 2021, 19:00
суббота
Дания
Евро-2020, 1/4 финала
Стадион Олимпийский (Баку)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.973.272.15
Лига Ставок 4.00 3.15 2.10
Фонбет Live! 42.00 12.00 1.08
Мелбет 4.38 3.05 2.11
1XBET 4.08 3.26 2.13
BetBoom 3.95 3.05 2.16
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    2
    46' Голеш Томаш (9) уходит с поля, Янкто Якуб (14) вышел на поле
    46' Масопуст Лукаш (12) уходит с поля, Крменчик Михал (11) вышел на поле
     
    49' (1:2) Шик Патрик (10) (Цоуфал Владимир (5))
     
    65' Челустка Ондржей (3) уходит с поля, Брабец Якуб (4) вышел на поле
     
    79' Шик Патрик (10) уходит с поля, Выдра Матей (20) вышел на поле
     
    80' Шевчик Петр (13) уходит с поля, Дарида Владимир (8) вышел на поле
     
    84' Крменчик Михал (11)
     
    86' Калас Томаш (6)
     
    5' (0:1) Дилейни Томас (8) (Ларсен Йенс Стрюгер (17))
     
    42' (0:2) Дольберг Каспер (12) (Мехле Йоаким (5))
     
    59' Дольберг Каспер (12) уходит с поля, Поульсен Юссуф (20) вышел на поле
     
    60' Дамсгорд Миккел (14) уходит с поля, Норгор Кристиан (15) вышел на поле
     
    71' Ларсен Йенс Стрюгер (17) уходит с поля, Васс Даниэль (18) вышел на поле
     
    2
    81' Кристенсен Андреас (6) уходит с поля, Андерсен Йоаким (2) вышел на поле
    81' Дилейни Томас (8) уходит с поля, Йенсен Матиас (24) вышел на поле
    Голы
    5’ 0:1 Дилейни Томас
    ассистент Ларсен Йенс Стрюгер
    42’ 0:2 Дольберг Каспер
    ассистент Мехле Йоаким
    Шик Патрик
    ассистент Цоуфал Владимир     		1:2 49’
    Наказания
    Крменчик Михал 84’
    Калас Томаш 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Янкто Якуб Голеш Томаш 46’
    Крменчик Михал Масопуст Лукаш 46’
    59’ Поульсен Юссуф Дольберг Каспер
    60’ Норгор Кристиан Дамсгорд Миккел
    Брабец Якуб Челустка Ондржей 65’
    71’ Васс Даниэль Ларсен Йенс Стрюгер
    Выдра Матей Шик Патрик 79’
    Дарида Владимир Шевчик Петр 80’
    81’ Андерсен Йоаким Кристенсен Андреас
    81’ Йенсен Матиас Дилейни Томас
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 11
    		5 Удары в створ 7
    		9 Фолы 10
    		9 Угловые 7
    		3 Офсайды 0
    		55% Владение мячом 45%
    		4 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    gentlewolf
    gentlewolf ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    04 июля в 14:09
    У чувака что то личное к России.
    Жнец-158
    Жнец-158 ответ David Young (раскрыть)
    04 июля в 11:04
    от того что чех не коснулся мяча...
    хоть я и за датчан.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    04 июля в 10:49
    И это после двух поражений на старте ЕВРО! И конечно после потери своего лидера в лице Эриксена. Браво, Дания! Да, на Уэмбли им будет не просто, но я буду болеть за то, чтобы они хотя бы один мяч положили Пикфорду) Шик повторил рекорд Милана Бароша образца ЕВРО-2004, кстати. С выходом в полуфинал, датчане!)
    galem72
    galem72
    04 июля в 10:18
    Викинги продолжают таранить. Молодцы!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ gentlewolf (раскрыть)
    04 июля в 09:25
    А что он такого сказал?
    Победа в решающий момент, это разве не особенный момент?
    112910415
    112910415
    04 июля в 08:00
    Воля и характер!
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    04 июля в 03:22, ред.
      gentlewolf
      gentlewolf
      04 июля в 02:52
      Выиграть Лигу чемпионов было потрясающе, но победа над сборной России была более личной.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264693/kristensen-andreas-chelsi

      Кристенсен, защитник такой обожаемой вами тут почти всеми сборной странишки.

      Может он кол съест?
      sir_Alex
      sir_Alex
      03 июля в 21:54
      Заслуженно. И без особого напряга.
      протон1
      протон1
      03 июля в 21:47
      поздравляю данию с победой.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      03 июля в 21:38
      Данмарк с победой!
      За адекватность
      За адекватность ответ Klaus-S (раскрыть)
      03 июля в 21:37
      Золотые слова! Иногда в зеркало страшно смотреть. А в душе кажется, что 25 максимум. Эх.. К Вам с уважением, адекватное общение дороже возраста общающихся, ну это я так, по-стариковски выдал мысль, посетившую пустую голову.
      vik1974
      vik1974
      03 июля в 21:34
      В этом матче все предсказуемо. Победил сильнейший.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Spartach from kg (раскрыть)
      03 июля в 21:28
      Согласился бы, но мне совсем не нравится Крал в Спартаке и не понравился здесь в сборной. Надеюсь уйдёт
      Klaus-S
      Klaus-S ответ За адекватность (раскрыть)
      03 июля в 21:28
      Да, я проверил. Вы правы. )
      Время летит слишком быстро .
      witynchik
      witynchik ответ Q-J-G (раскрыть)
      03 июля в 21:22
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        03 июля в 21:21, ред.
        Хороши были и чехи, и датчане. Первые играли более в зрелищный футбол, вторые, как показывает итог, в более разумный. Мне нравится, конечно, больше стиль чехов, но, к сожалению, он нынче пользуется меньшей популярностью, а стиль датчан чаще приносит результат. Если Англия пройдет дальше, то будет скучнейший матч. Да и финал будет такой же.
        Современный футбол стал унылым зрелищем. Надеюсь, с приходом Флика атакующий футбол вернется и проявит себя во всей красе снова.
        А датчан и их болельщиков с победой. Молодцы! Еще до начала ЧЕ говорил, что они будут "темной лошадкой".
        За адекватность
        За адекватность ответ Klaus-S (раскрыть)
        03 июля в 21:18
        Доброго Вам вечера! Останусь при своих цифрах, учитывая Данию.
        Spartach from kg
        Spartach from kg
        03 июля в 21:15
        Интересно, какой была бы сборная Дании с Эриксеном?
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        03 июля в 21:13
        Если их глупый тренер игнорирует Крала, то не жалко совсем за них
        mars6791
        mars6791 ответ dzvinka (раскрыть)
        03 июля в 21:12
        Сейчас допишитесь, так и припишет себе открытие Дании , в следующем интервью
        Q-J-G
        Q-J-G
        03 июля в 21:11
        За исключением матча Швеция - Украина, все матчи плей-офф Евро-2020 отличного уровня, что по игре, что по интриге! Евро-2020 радует!!!
        Ironigor
        Ironigor
        03 июля в 21:11
        С ПОБЕДОЙ сборную Дании и всех её болельщиков !!!
        А ведь начиналось у Датчан совсем не так как хотелось, такое ощущение что они только начинают набирать ход !!! Я думаю Англия всё таки пройдёт сборную Украины и вот тогда мы увидим настоящий боевой матч между Данией и Англией !!! И тут уже не будет фаворитом считаться сборная Англии, очень интересное противостояние ждёт болельщиков футбола ⚽ не зависимо за какую сборную он болеет !!! Ждём !!!
        Всем Добра !!!
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ Splurgeloa (раскрыть)
        03 июля в 21:11
        Как же Карлсберг?
        Beka_byaka
        Beka_byaka
        03 июля в 21:10, ред.
        Оставить все на поле за свою страну!!! Даже жизнь!!

        То что случилось с Эриксеном в первом матче, то что проиграли сборной Бельгии второй матч но собрались победили сборную России, вышли из группы, и дошли до полуфинала, это и называется оставить все на поле за свою страну. По другому можно ещё назвать все это Отвагой. Как же НАШИМ футболистам не хватает именно такой составляющей. Надо менять подходы в самом начале воспитания спортсменов, и прививать с малых лет понятие оставить на поле все за свою родину! Может тогда и начнут приносить результат. А пока имеем то что имеем.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        03 июля в 21:09
          Spartach from kg
          Spartach from kg
          03 июля в 21:09
          Вместо Янгкто должен был выпускать Крала. Глупый тренер сборной Чехии
          Klaus-S
          Klaus-S ответ За адекватность (раскрыть)
          03 июля в 21:08
          2002
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          03 июля в 21:08
          Очень жаль чехов, они были лучше
          112910415
          112910415
          03 июля в 21:06, ред.
          Хороши датчане!
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