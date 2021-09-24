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Протокол матча Гройтер Фюрт против Бавария

Гройтер Фюрт Логотип футбольный клуб Гройтер Фюрт 1:3 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Гройтер Фюрт
1 : 3
завершен
24 сентября 2021, 21:30
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 19.8 - 573
Очков за игру в нац. чемп.: 0.2 - 2.6
Средний возраст: 27.4 - 26.8
Средний рост: 182.8 - 185.6
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 4-3-3 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 7
Бавария
Германия. Бундеслига 2021/2022, 6 тур
Стадион Ронхоф Томас Зоммер, зрителей: 11730
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
19.6211.941.13
Фонбет 18.00 11.00 1.14
Мелбет 27.00 15.10 1.08
BetBoom 19.69 10.83 1.11
    Еще
     
    20' Хргота Бранимир (10)
     
    53' Виргевер Ник (24)
     
    2
    67' Абиама Диксон (11)
    67' Нильсен Хавард (16) уходит с поля, Абиама Диксон (11) вышел на поле
     
    68' (0:3) Автогол Гризбек Себастьян (22)
     
    3
    76' Гризбек Себастьян (22) уходит с поля, Тиллманн Тимоти (21) вышел на поле
    76' Хргота Бранимир (10) уходит с поля, Иттен Седрик (19) вышел на поле
    76' Виллемс Йетро (15) уходит с поля, Барри Абдурахман (32) вышел на поле
     
    83' Барри Абдурахман (32)
     
    86' Грин Джулиан (37) уходит с поля, Левелинг Джейми (40) вышел на поле
     
    88' (1:3) Иттен Седрик (19) (Тиллманн Тимоти (21))
     
    10' (0:1) Мюллер Томас (25)
     
    31' (0:2) Киммих Йозуа (6) (Сане Лерой (10))
     
    44' Сане Лерой (10)
     
    48' Павар Бенжамен (5)
     
    61' Сане Лерой (10) уходит с поля, Забитцер Марсель (18) вышел на поле
     
    64' Тренеру Нагельсманн Юлиан
     
    76' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Гнабри Серж (7) вышел на поле
     
    86' Зюле Никлас (4) уходит с поля, Станишич Йосип (44) вышел на поле
     
    87' Горецка Леон (8) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
    Голы
    10’ 0:1 Мюллер Томас
    31’ 0:2 Киммих Йозуа
    ассистент Сане Лерой
    68’ 0:3(А) Гризбек Себастьян
    Иттен Седрик
    ассистент Тиллманн Тимоти     		1:3 88’
    Наказания
    Хргота Бранимир 20’
    44’ Сане Лерой
    48’ Павар Бенжамен
    Виргевер Ник 53’
    64’ Тренеру Нагельсманн Юлиан
    Абиама Диксон 67’
    Барри Абдурахман 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Забитцер Марсель Сане Лерой
    Абиама Диксон Нильсен Хавард 67’
    Тиллманн Тимоти Гризбек Себастьян 76’
    Иттен Седрик Хргота Бранимир 76’
    Барри Абдурахман Виллемс Йетро 76’
    76’ Гнабри Серж Мюллер Томас
    Левелинг Джейми Грин Джулиан 86’
    86’ Станишич Йосип Зюле Никлас
    87’ Мусиала Джамал Горецка Леон
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 12
    		5 Удары в створ 4
    		19 Фолы 13
    		5 Угловые 3
    		4 Офсайды 1
    		32% Владение мячом 68%
    		2 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 1
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    санек002
    санек002
    25 сентября в 09:30
    и зачем было фолить?все равно бы выиграли.
    Василий 50
    Василий 50
    25 сентября в 05:48
    Вот и хорошо
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    25 сентября в 05:46
    Были обязаны выигрывать.
    протон
    протон
    25 сентября в 00:24
    Не получился у Левандовского рекорд.Жаль...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    24 сентября в 23:43
    Сенсация...однако...
    LOpp
    LOpp
    24 сентября в 23:39
    Если бы не удаление, то штук 6 бы накидали баварцы
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    24 сентября в 21:52
    Маловато забивают гости..
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 2.25
    24 сентября в 18:46
    И вот мы снова подошли к максимально классическому противостоянию – лидер чемпионата против его главного аутсайдера. Впрочем, "Бавария" возглавила таблицу лишь в прошлом туре, да и то обойти своего главного на данный момент конкурента по очкам не смогла – равенство с "Вольфсбургом".

    Тем не менее, для "Гройтера" это не утешение. Можно было бы отметить, что все свои последние поражения мюнхенцы допустили в гостях, но Фюрт едва ли сможет стать одним из сюрпризов, ведь сам в Бундеслиге не может выиграть дома на протяжении двух десятков встреч. Можно отметить еще, что у фаворита намечаются некоторые проблемы с флангами атаки, однако и у хозяев лазарет отнюдь не пустой. А Роберт Левандовски готов обновить очередной рекорд великого Герда Мюллера по голам подряд.

    Здесь скорее стоит вопрос в том, насколько "Гройтер" крепче "Бохума". Но в пятницу баварцы не слишком хорошо играют, поэтому семь голов в одни ворота точно не ждем.
    David Young
    David Young
    24 сентября в 18:44
    Победа Баварии.
    shlomo2
    shlomo2 тотал больше (2.75)
    24 сентября в 18:12
    У мюнхенцев великолепная и просто беспощадная атака. В прошлом туре они отгрузили семь безответных мячей другому новичку кампании – “Бохуму“. Почему бы не отправить четыре мяча в ворота слабейшего коллектива нового сезона? Пусть и на выезде.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа гостей
    24 сентября в 18:02
    В этой игре Бавария без проблем должна побеждать и набирать очередные три очка! Все основные игроки у Баварии в строю и им надо отрываться от Вольсбурга и Боруссии! Ставлю на чистую победу Баварии!
    Сидор новый
    Сидор новый 0:4
    24 сентября в 17:24
    “Гройтер Фюрт“ продолжает попытки адаптироваться в высшем футбольном эшелоне Германии, но пока безуспешно – у команды всего один балл и последняя строчка в турнирной таблице. Сложно поверить в то, что мюнхенцы испытают в этом противостоянии какие-то реальные проблемы.
    beefs
    beefs Тайм/матч - гости/гости
    24 сентября в 14:44
    Только в одной из трех послед-них очных встреч «Гройтер Фюрт» сумел избежать крупно-го поражения от «Баварии». «Бавария» вряд ли станет эко-номить силы и будет мотиви-рована, есть смысл рассчиты-вать на крупную победу гостей.
    shlomo
    shlomo 0:3
    24 сентября в 09:03
    Перед нами противостояние двух совершенно неравных команд, которое с высокой долей вероятности закончится убедительной победой гостей. Мюнхенцы сменили главного тренера и переживают период перестройки, но она проходит плавно и практически безболезненно для гранда.
    ДАША Д
    ДАША Д победа гостей
    24 сентября в 08:13
    Тут вообще комментарии должны быть излишние. Последняя команда Бундеслиги против вечного чемпиона Германии. Гости катком должны пройтись по Гройтер Фюрт. Должно быть забито много голов, поэтому точный счет угадать очень сложно.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт Кол-во голов - 6
    24 сентября в 08:09
    Почему такой прогноз? Я думаю никто не сомневается в победе Баварии, кроме того мюнхенцы приучили нас к регулярным разгромам своих соперников. Так что вариант с 6 забитыми мячами из которых гости забьют 5 или 6 весьма вероятен.
    shlomo2
    shlomo2 победа гостей
    24 сентября в 07:37
    В прошлом туре Бавария разгромила Бохум (7:0). Причём чемпион не был хорош в реализации: он создал моментов на 6.88 xG, что при хорошей конвертации могло превратиться в 8-10 забитых. Бавария имела 11 явных голевых моментов (0.3+ xG) – сразу в 6 таких случаях не направила круглый в сетку. Т.е. потенциал атаки команды ещё выше.
    Ironigor
    Ironigor
    23 сентября в 16:35
    Я думаю в этом противостоянии даже чем более явным фаворитом является команда Бавария которая в этом сезоне просто громит всех кто с ней хочет сыграть в футбол ⚽ . Я уверен что и этот матч Бавария подтвердит свой класс и команда хозяев поля будет разгромлена.
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