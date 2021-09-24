Гройтер Фюрт

В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

П 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 93

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 87

П 5 Павар Бенжамен Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 48

З 2 Упамекано Дайотчанкуль Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 93

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 93 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 93

П 8 Горецка Леон Ударов всего: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 87

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 93

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 76

П 10 Сане Лерой Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 36 Фрюхтль Кристиан

З 23 Куасси Нианзу

З 3 Ричардс Омар

З 20 Сарр Буна

З 44 Станишич Йосип Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 6

П 7 Гнабри Серж Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 17

П 18 Забитцер Марсель Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 32

П 42 Мусиала Джамал Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 6

Н 13 Чупо-Мотинг Эрик

Пропускают

(Н) - Операция

Не играл с 14.09.21 , с ним 4 из 16 очков в нац. чемпионате Коман Кингсли (Н) - Операция