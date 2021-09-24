Гройтер Фюрт

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Тем не менее, для "Гройтера" это не утешение. Можно было бы отметить, что все свои последние поражения мюнхенцы допустили в гостях, но Фюрт едва ли сможет стать одним из сюрпризов, ведь сам в Бундеслиге не может выиграть дома на протяжении двух десятков встреч. Можно отметить еще, что у фаворита намечаются некоторые проблемы с флангами атаки, однако и у хозяев лазарет отнюдь не пустой. А Роберт Левандовски готов обновить очередной рекорд великого Герда Мюллера по голам подряд.
Здесь скорее стоит вопрос в том, насколько "Гройтер" крепче "Бохума". Но в пятницу баварцы не слишком хорошо играют, поэтому семь голов в одни ворота точно не ждем.
Тем не менее, для "Гройтера" это не утешение. Можно было бы отметить, что все свои последние поражения мюнхенцы допустили в гостях, но Фюрт едва ли сможет стать одним из сюрпризов, ведь сам в Бундеслиге не может выиграть дома на протяжении двух десятков встреч. Можно отметить еще, что у фаворита намечаются некоторые проблемы с флангами атаки, однако и у хозяев лазарет отнюдь не пустой. А Роберт Левандовски готов обновить очередной рекорд великого Герда Мюллера по голам подряд.
Здесь скорее стоит вопрос в том, насколько "Гройтер" крепче "Бохума". Но в пятницу баварцы не слишком хорошо играют, поэтому семь голов в одни ворота точно не ждем.