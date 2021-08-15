В 13 Нето Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 24 Гарсия Эрик Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 3 Пасы: 77 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 83

З 2 Дест Сержиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 71

З 3 Пике Жерар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 83

П 21 Де Йонг Френки Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 71

Н 12 Брейтуэйт Мартин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Перехваты: 2 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 9 Депай Мемфис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 89

П 16 Педри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 26 Пенья Игнасио

В 36 Тенас Арнау

З 4 Араухо Рональд Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

З 31 Бальде Алехандро

З 15 Ленгле Клеман Перехваты: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 20 Роберто Серхи Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 19

З 22 Эмерсон Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19

П 28 Гонсалес Николас Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 13

П 6 Пуч Рикард

Н 27 Демир Юсуф