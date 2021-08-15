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Барселона - Реал Сосьедад
Сельта - Атлетико
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Протокол матча Барселона против Реал Сосьедад

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 4:2 Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал Сосьедад
Барселона
4 : 2
завершен
сегодня, 21:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 379 - 235
Средний возраст: 27.3 - 26.4
Средний рост: 179.8 - 180.4
Легионеров: 6 - 2
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 4 - 0
Реал Сосьедад
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Испания. Примера 2021/2022, 1 тур
Стадион Камп Ноу
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.354.96
Лига Ставок 1.47 5.00 6.40
Фонбет Live! 1.05 11.00 100.00
Мелбет 1.67 3.94 5.64
1XBET 1.70 4.14 5.35
BetBoom 1.66 3.93 5.21
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    19' (1:0) Пике Жерар (3) (Депай Мемфис (9))
     
    45+2' (2:0) Брейтуэйт Мартин (12) (Де Йонг Френки (21))
     
    57' Бускетс Серхио (5)
     
    59' (3:0) Брейтуэйт Мартин (12)
     
    2
    71' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Эмерсон (22) вышел на поле
    71' Де Йонг Френки (21) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
     
    2
    83' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Гонсалес Николас (28) вышел на поле
    83' Гарсия Эрик (24) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
     
    84' Гонсалес Николас (28)
     
    2
    90' Депай Мемфис (9) уходит с поля, Ленгле Клеман (15) вышел на поле
    90+1' (4:2) Роберто Серхи (20) (Брейтуэйт Мартин (12))
     
    37' Субименди Мартин (3)
     
    2
    46' Сильва Давид (21) уходит с поля, Баутиста Хон (25) вышел на поле
    46' Янузай Аднан (11) уходит с поля, Барренетчеа Андер (22) вышел на поле
     
    61' Элустондо Ариц (6)
     
    62' Айен Муньос (12)
     
    2
    66' Сальдуа Хосеба (2) уходит с поля, Горосабель Андони (18) вышел на поле
    66' Порту (7) уходит с поля, Лобете Хулен (35) вышел на поле
     
    78' Ле Норман Робин (24)
     
    81' Элустондо Ариц (6) уходит с поля, Пачеко Йон (26) вышел на поле
     
    82' (3:1) Лобете Хулен (35) (Барренетчеа Андер (22))
     
    85' (3:2) Ойарсабаль Микель (10)
    Голы
    Пике Жерар
    ассистент Депай Мемфис     		1:0 19’
    Брейтуэйт Мартин
    ассистент Де Йонг Френки     		2:0 45+2’
    Брейтуэйт Мартин 3:0 59’
    82’ 3:1 Лобете Хулен
    ассистент Барренетчеа Андер
    85’ 3:2 Ойарсабаль Микель
    Роберто Серхи
    ассистент Брейтуэйт Мартин     		4:2 90+1’
    Наказания
    37’ Субименди Мартин
    Бускетс Серхио 57’
    61’ Элустондо Ариц
    62’ Айен Муньос
    78’ Ле Норман Робин
    Гонсалес Николас 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Барренетчеа Андер Янузай Аднан
    46’ Баутиста Хон Сильва Давид
    66’ Горосабель Андони Сальдуа Хосеба
    66’ Лобете Хулен Порту
    Эмерсон Дест Сержиньо 71’
    Роберто Серхи Де Йонг Френки 71’
    81’ Пачеко Йон Элустондо Ариц
    Гонсалес Николас Бускетс Серхио 83’
    Араухо Рональд Гарсия Эрик 83’
    Ленгле Клеман Депай Мемфис 90’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 11
    		8 Удары в створ 3
    		11 Фолы 18
    		5 Угловые 3
    		1 Офсайды 2
    		62% Владение мячом 38%
    		1 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 23:08
    Всё ясно-Месси больше не мог находиться в тени Брейтуэйта и поэтому ушёл в ПСЖ.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 23:07
    С победой болельщиков Барсы!)
    Неплохо начали сезон! Надеюсь будет успешным)
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 23:04
    И без Месси сыграли неплохо.
    Mikki
    Mikki
    сегодня в 23:00
    3-0, 3-2, 4-2 - одинаковый сюжет в матчах нового и бывшего клуба Месси.
    azkan
    azkan
    сегодня в 22:58
    С первой победой Барсы без Месси! Но есть Брейтуэйт, которого в прошлом году вообще не было видно.
    Тень Абрама
    Тень Абрама
    сегодня в 22:57
    Жаль Сосьедад не дожал это сборище евнухов)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 22:56
    Это мое мнение конечно..
    Считаю, что удаление Пепе было абсолютно заслуженным. Играл как дикарь в том сезоне. Понимаю, что Алвес приукрасил все, но все же.
    bonek
    bonek
    сегодня в 22:55
    Роберто и бредвейт молодцы)) разрядили ситуэйшн))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 22:54
    Фуух, пронесло)
    bonek
    bonek
    сегодня в 22:53
    Счас шлангле привезет пенальти))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 22:53
    За пару минут умудрились создать интригу🤦‍♂️
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 22:52
    Контратака Серхи Роберто 4-2 . Успокоили. С победой!
    bonek
    bonek
    сегодня в 22:51
    Защита в своем репертуаре у Барсы)))) все как всегда)))
    Maveriсk
    Maveriсk
    сегодня в 22:50
    Гомика нет,и Мартин забивает)))) Похоже только у глоров жизнь плоха без него😂😂😂
    bonek
    bonek
    сегодня в 22:48
    Судья--поц...где тут нарушение было??? И гол опять...узнаю барсу))) опять то же самое))
    Gelious
    Gelious ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 22:47
    Ну это я, конечно, просто для красоты слова. Конкретно 10 лет назад в обеих встречах Реал пострадал от судей, но это не отменяет феноменальной статистики Лионеля, которая заставляет уважать его способности. Хоть и считаю, что Барселона все же очень выиграла, избавившись на данным этапе от Месси, но как-никак свои мячи в Барселоне от наколотил на 10 лет вперед.
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 22:46
    3-2 гол со штрафного и интрига жива
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 22:43
    Ну как же без пропущенного. Узнаю брата Колю) 3-1
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 22:43
    А если выпускать в лч, то какое это имело отношение к Мадриду?)
    Ведь в их последней встрече в лч лет 10 назад, Реал пострадал как раз от Месси..
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 22:42
    Месси ушел,а у некоторых утят очко дымиться продолжает. Хроническое.
    Тень Абрама
    Тень Абрама
    сегодня в 22:41, ред.
    Тюююю....а говорили же только благодаря месе Барселона выигрывает...вообще тянет один ее сердечный,надрывается
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 22:39
    Депай пока нравится. Признаюсь,был о нем худшего мнения.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 22:39, ред.
    Легенда на месте😎
    Главное Брейт в команде, а все остальное ерунда
    Gelious
    Gelious ответ волгодон 2 (раскрыть)
    сегодня в 22:38
    Как говорил я: "Выпускайте Месси в Классико и ЛЧ, и можно Мадриду спать спокойно"
    протон1
    протон1
    сегодня в 22:30
    барса решила катком проехаться
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 22:29
    Теперь понятно кто Барселону тянул на дно и почти обанкротил
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 22:27
    Как говорил известный австрийский психолог З.Фрейд :" не врите себе, и вы станете свободны"
    bonek
    bonek
    сегодня в 22:23
    Вауууууу))) опять бредвейт))) ну молодец!!
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 22:20
    Мартынище 3-0
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 22:17
    Блин, гребаный Месси перестал отжирать деньги и мяч. Верните его срочно. Мне нравится минус конкурент за ЛЧ каждый год
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