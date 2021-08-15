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Неплохо начали сезон! Надеюсь будет успешным)
Неплохо начали сезон! Надеюсь будет успешным)
Считаю, что удаление Пепе было абсолютно заслуженным. Играл как дикарь в том сезоне. Понимаю, что Алвес приукрасил все, но все же.
Считаю, что удаление Пепе было абсолютно заслуженным. Играл как дикарь в том сезоне. Понимаю, что Алвес приукрасил все, но все же.
Ведь в их последней встрече в лч лет 10 назад, Реал пострадал как раз от Месси..
Ведь в их последней встрече в лч лет 10 назад, Реал пострадал как раз от Месси..
Главное Брейт в команде, а все остальное ерунда
Главное Брейт в команде, а все остальное ерунда