ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-09-19
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-23
2021-08-27
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-20
2021-09-21
2021-09-22
2021-09-23
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-26
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-02
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-10
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-21
2021-12-22
2022-01-06
2022-01-09
2022-01-16
2022-01-23
2022-02-06
2022-02-13
2022-02-20
2022-02-27
2022-03-06
2022-03-13
2022-03-20
2022-04-03
2022-04-10
2022-04-16
2022-04-24
2022-05-01
2022-05-08
2022-05-15
2022-05-22
Ювентус - Милан
Эмполи - Сампдория
Венеция - Специа
Верона - Рома
Лацио - Кальяри

Протокол матча Ювентус против Милан

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 1:1 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Ювентус
1 : 1
завершен
19 сентября 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 285.5 - 310
Очков за игру в нац. чемп.: 0.3 - 3
Средний возраст: 29.4 - 24.5
Средний рост: 185.6 - 183.9
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Милан
Италия. Серия А 2021/2022, 4 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин), зрителей: 18785
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.743.71
Фонбет 2.02 3.65 3.90
Мелбет 1.91 4.07 3.80
1XBET 2.01 3.72 4.00
BetBoom 1.90 3.65 4.18
    Еще
     
    4' (1:0) Мората Альваро (9) (Дибала Пауло (10))
     
    65' Дибала Пауло (10)
     
    66' Мората Альваро (9) уходит с поля, Кин Моизе (18) вышел на поле
     
    72' Куадрадо Хуан (11) уходит с поля, Кьеза Федерико (22) вышел на поле
     
    79' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    36' Кьер Симон (24) уходит с поля, Калулу Пьер (20) вышел на поле
     
    63' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Флоренци Алессандро (25) вышел на поле
     
    64' Кессье Франк (79) уходит с поля, Беннасер Исмаэль (4) вышел на поле
     
    65' Тонали Сандро (8)
     
    76' (1:1) Ребич Анте (12) (Тонали Сандро (8))
     
    90+3' Диас Браим (10) уходит с поля, Мальдини Даниэль (27) вышел на поле
    Голы
    Мората Альваро
    ассистент Дибала Пауло     		1:0 4’
    76’ 1:1 Ребич Анте
    ассистент Тонали Сандро
    Наказания
    Дибала Пауло 65’
    65’ Тонали Сандро
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    36’ Калулу Пьер Кьер Симон
    63’ Флоренци Алессандро Салемакерс Алексис
    64’ Беннасер Исмаэль Кессье Франк
    Кин Моизе Мората Альваро 66’
    Кьеза Федерико Куадрадо Хуан 72’
    Кулусевски Деян Дибала Пауло 79’
    90+3’ Мальдини Даниэль Диас Браим
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 3
    		13 Фолы 16
    		4 Угловые 4
    		3 Офсайды 0
    		46% Владение мячом 54%
    		2 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
    Сортировать
    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    20 сентября в 22:01
    Замены Алегри мне вообще не понятны, ладно бы при счёте 1-0 он бы менял Дибалу,но уже 1-1!!! Выпустил Кьезу,даже не понятно он выходил на поле или нет? А замены при счёте 1-0,сильно ослабили и то не дееспособный Ювентус. Раньше хотя бы Роналду украшал матч,своими фирменными акробатическими трюками.вносил изюминку и изящество,сейчас смотришь на этих парней и понимаешь что уровень чуть выше городского футбола,правда зарплаты в разы больше.Пожалуй бегунок Квадрато хоть какую ту динамику придаёт матчу. Милан выдал восхитительный матч с Ливерпулем,а в этой встрече в блеклости ничем не уступал хозяевам. Даже нарезку трудно состряпать,что бы создать иллюзию игры. Вывеска отличная,а содержание уровня РПЛ или Белоруслиги.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    20 сентября в 21:37
    Роналду с первого места АПЛ,передаёт пламенный привет Юве и особенно Максу.только вот не знает португалец долетит ли до дна этот поздравительный месседж.ведь может в этой бездне и раствориться.
    juvenale
    juvenale ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    20 сентября в 18:59
    так они же зимние чемпионы уже второй год будут хаха вот только в конце сезона,как всегда
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
    20 сентября в 16:10
    Троеточие, ещё и в цитатных кавычках, подразумевает продолжение общеизвестной поговорки. Не нужно делать вид, что вы не понимаете о чём идёт речь и надеюсь, что словопрений больше не будет.
    Байкал-38
    Байкал-38
    20 сентября в 16:02
    Байкал-38 40 / 558сегодня в 09:49
    „игра была равна…“

    Почему троллинг?


    „игра была равна, статистика матча тоже на это указывает и счёт на табло 1:1 “
    Ну и где здесь троллинг?
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ h8you (раскрыть)
    20 сентября в 15:26
    Никого бы он не уложил. Вечный трус из Турина, который только симулировать может, как подстреленный от укуса Суареса падал. Ребич бы его спокойно разматал. Донный защитник Юве просто тряпкка, всю карьеру таким был.
    Привет ему от локтя Кавани кстати, это было по мужски, не то что это девочка за волосы уругвайца схватила.
    dimagas2
    dimagas2
    20 сентября в 15:25
      Ivan11ru
      Ivan11ru
      20 сентября в 12:01
      Так хотелось на Де Шильо вчера посмотреть...
      Ivan11ru
      Ivan11ru
      20 сентября в 11:57
      Ну тут реально Милан потерял очки. Альянс-арену кто-то проклял, не мудрено...
      h8you
      h8you ответ протон (раскрыть)
      20 сентября в 11:46
      У Мораты кстати 3 гола в последних трех матчах,так что твой кумир вообще тут не причем,зато теперь у Юве 11 человек на поле,а не 10.И где был твой кумир в прошлом сезоне,когда 3-0 проиграли?
      h8you
      h8you ответ 88_DEIVID (раскрыть)
      20 сентября в 11:44, ред.
      Кьеллини бы этого балканца уложил бы с одной левой...что говорить,если Кьеллини главного вожака миланских костоломов(цыгановича)вечно на место ставит
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ протон (раскрыть)
      20 сентября в 11:31
      Докажет!!нет сомнений
      протон
      протон
      20 сентября в 10:39
      Аллеггри в свой первый заход в Ювентус пришёл в сильную команду после Конте и смог удержать уровень, а вот сейчас пришёл в разобранную команду и вот результат. Посмотрим сможет ли он поднять команду и доказать свой уровень тренерского мастерства.
      Абдурахман Джантемиров
      Абдурахман Джантемиров
      20 сентября в 10:37
      Кьелини ударил в кадык Ребича, там как минимум жёлтая должна была быть. В целом матч был интенсивным, но с малым количеством голов. Кьер жаль травму получил
      протон
      протон
      20 сентября в 10:11
      Ювентус ожил после ухода Роналду, вот видите
      Уже целых 2 очка набрали и болтаются в зоне Пердива. Скоро пойдут на повышение. Какой же слабый Юве. Сыграть вторым номером против команды, у которой не было многих игроков основы. Браво, Пиоли
      witynchik
      witynchik
      20 сентября в 09:28
      Мужики, к чему эта желчь?! Милан великий клуб, Юве великий клуб и с этим не поспоришь! Зачем друг друга оскорблять. У всех команд бывают взлёты и падения. Ничья по делу.
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ Тео Джонс (раскрыть)
      20 сентября в 07:47
      Кьелини это вообще недоразумение. Старое , бесполезное бревно, костолом и симулянт . Нет сил уже смотреть на его мучения и потуги на поле. Уже еле ноги переставляет и скоро от ветра будет падать.!!
      Agamaga........
      Agamaga........
      20 сентября в 06:12
      Ювентус решил повторить прошлогоднюю Барсу, барахтаясь 15 туров где-то внизу.
      Байкал-38
      Байкал-38
      20 сентября в 04:49
        Sexual Harassment
        Sexual Harassment
        20 сентября в 00:26
        Жаль нет места в основе Кьезе, Де Лигт возможно не готов по мнению Макса. Могло быть и лучше. Каманду не хватило на всю игру. Надеюсь прибавим во втором круге, как это обычно у Макса случается. Да и замены не сыграли сегодня совсем.
        88_DEIVID
        88_DEIVID ответ juvenale (раскрыть)
        20 сентября в 00:18, ред.
        Я лучше ещё раз напишу про девочку Кьелини, которая хватает за волосы и падает от любого касания. Привет ей от локтя Кавани. Только и может, что английских коротышей за шкирку хватать, а против Ребича кишка тонка, даже вякнуть не смог ничего, знал, что его разматает балканец.
        juvenale
        juvenale ответ 88_DEIVID (раскрыть)
        20 сентября в 00:16
        ты бы лучше про руку ребича написал
        88_DEIVID
        88_DEIVID ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
        20 сентября в 00:12
        Так Эрнандес и не обладает такой массой. А вот то, что Кьелини не поднимается с газона - это и говорит об отсутствии всего мужского у данного существа.
        Привет от Кавани и его локтя. который не уподобляется девчонкам и за волосы не хватает.
        88_DEIVID
        88_DEIVID
        20 сентября в 00:08
          88_DEIVID
          88_DEIVID ответ juvenale (раскрыть)
          20 сентября в 00:04
            juvenale
            juvenale ответ 88_DEIVID (раскрыть)
            20 сентября в 00:03
            милан будет ниже Юве в конце чемпа и вылет из лч после группы,скринь
            Диванные войска
            Диванные войска
            20 сентября в 00:02
              juvenale
              juvenale ответ Тео Джонс (раскрыть)
              20 сентября в 00:02
                Тео Джонс
                Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
                20 сентября в 00:01
                Особенно угарнул, когда этот шкаф Кьелинни нырнул причем на своей половине поля, когда его Ребич обошел спокойно, даже дельфинчик ваш так не нырял ахахаха)
                Тео Джонс
                Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
                19 сентября в 23:57, ред.
                  Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                  Отправить
                   
                  Rambler's Top100