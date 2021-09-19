|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
С другой стороны у «Милана» крутая оборона и быстрая атака. Последняя игра этих команд окончилась тем, что «Ювентус» застрял в центре и отхватил три гола, не сделав ни одной опасной атаки. Но это наверное уже претензия к Пирло.
С тех пор «Милан» слабее не стал, поэтому Аллегри тоже придется понервничать.
Думаю, игра будет в целом равная и осторожная, легкой прогулки ни для кого не будет, но почему-то ожидаю, что «Ювентус» на фоне желания вернуться в борьбу может сам себе напривозить проблем (привет, Щесны). Для них это важный матч на родном стадионе против принципиального противника.
Результат будет зависеть больше не от стратегии, а от индивидуальных ошибок. Матч ожидаю скучный, если, конечно, «Милан» не забьет быстрый гол. Вот тогда будет шикарное рубилово, потому что «Ювентус» будет стараться отыграться, а «Милан» при этом никогда не закрывается в глухую оборону после одного гола, как это любит делать Аллегри.
Поражение для «Ювентуса» может практически означать лишения шансов на чемпионство. Если за сезон есть 7 поражений (а у зебр с такой игрой они точно будут впереди), то чемпионами уже не становятся.
Ну, и будет интересно поглядеть на то, как будут судить этот матч. Хочется, чтобы без подковерной кабинетной грязи обошлось в этот раз.
С другой стороны у «Милана» крутая оборона и быстрая атака. Последняя игра этих команд окончилась тем, что «Ювентус» застрял в центре и отхватил три гола, не сделав ни одной опасной атаки. Но это наверное уже претензия к Пирло.
С тех пор «Милан» слабее не стал, поэтому Аллегри тоже придется понервничать.
Думаю, игра будет в целом равная и осторожная, легкой прогулки ни для кого не будет, но почему-то ожидаю, что «Ювентус» на фоне желания вернуться в борьбу может сам себе напривозить проблем (привет, Щесны). Для них это важный матч на родном стадионе против принципиального противника.
Результат будет зависеть больше не от стратегии, а от индивидуальных ошибок. Матч ожидаю скучный, если, конечно, «Милан» не забьет быстрый гол. Вот тогда будет шикарное рубилово, потому что «Ювентус» будет стараться отыграться, а «Милан» при этом никогда не закрывается в глухую оборону после одного гола, как это любит делать Аллегри.
Поражение для «Ювентуса» может практически означать лишения шансов на чемпионство. Если за сезон есть 7 поражений (а у зебр с такой игрой они точно будут впереди), то чемпионами уже не становятся.
Ну, и будет интересно поглядеть на то, как будут судить этот матч. Хочется, чтобы без подковерной кабинетной грязи обошлось в этот раз.
Хотя если «Ювентус» у себя дома позволяет забить головой Ребичу, который головой-то вообще никогда не бьет и прыгать не умеет, то оборона явно требует обновления. Еще чуть-чуть и будут тосковать по Пирло и звать уже Гаттузо.
Жаль, что они вообще первыми забили. Будь это красно-черные, то зажатые зебры бы играли более открытый футбол и было бы побольше атак и голов в обе стороны. Было бы интереснее смотреть, как зебры догоняют, а не защищают один гол.
Играли «Ювентус» и «Милан», победил «Интер» )))
Хотя если «Ювентус» у себя дома позволяет забить головой Ребичу, который головой-то вообще никогда не бьет и прыгать не умеет, то оборона явно требует обновления. Еще чуть-чуть и будут тосковать по Пирло и звать уже Гаттузо.
Жаль, что они вообще первыми забили. Будь это красно-черные, то зажатые зебры бы играли более открытый футбол и было бы побольше атак и голов в обе стороны. Было бы интереснее смотреть, как зебры догоняют, а не защищают один гол.
Играли «Ювентус» и «Милан», победил «Интер» )))