В 16 Меньян Мик Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 20

З 24 Кьер Симон Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

З 13 Романьоли Алессио Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 20

З 23 Томори Фикайо Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 20

З 19 Эрнандес Тео Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 20

П 79 Кессье Франк Перехваты: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 20

П 56 Салемакерс Алексис Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 20

П 8 Тонали Сандро Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 20

П 10 Диас Браим Ударов всего: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 20

П 17 Леау Рафаэл Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

Н 12 Ребич Анте Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 20

Запасные игроки

В 1 Тэтэрушану Чиприан

В 96 Юнгдаль Андреас

З 5 Балло-Туре Фоде

З 46 Габбиа Маттео

З 20 Калулу Пьер

З 14 Конти Андреа

З 25 Флоренци Алессандро

П 4 Беннасер Исмаэль

П 7 Кастильехо Самуэль

П 27 Мальдини Даниэль

Н 64 Пеллегри Пьетро

Пропускают

(П) - Травма

Не играл с 12.09.21 , с ним 3 из 19 очков в нац. чемпионате Бакайоко Тьему (П) - Травма

(Н) - Травма спины

Не играл с 28.09.21 , с ним 9 из 19 очков в нац. чемпионате Жиру Оливье (Н) - Травма спины

(Н) - Травма ахиллова сухожилия

Не играл с 12.09.21 , с ним 3 из 19 очков в нац. чемпионате Ибрагимович Златан (Н) - Травма ахиллова сухожилия

(З) - Мышечная травма

Не играл с 03.10.21 , с ним 15 из 19 очков в нац. чемпионате Калабрия Давиде (З) - Мышечная травма