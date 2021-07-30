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2 : 1
завершен
вчера, 05:00
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Стадион Энерджи Стэдиум (Хьюстон)
|Пинеда Орбелин
|1:0(П)
|45+2’
|57’
|1:1
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Бучанан Тайон
ассистент Кайе Марк
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Эррера Эктор
ассистент Писарро Родольфо
|2:1
|90+9’
|45’
|Хенри Донейл
|49’
|Бучанан Тайон
|49’
|Хойлетт Дэвид
|Гутьеррес Эрик
|68’
|Гальярдо Хесус
|79’
|90+12’
|Крепо Максим
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гутьеррес Эрик
|дос Сантос Джонатан
|61’
|69’
|Корбеану Тео
|Акинделе Тешо
|Писарро Родольфо
|Пинеда Орбелин
|78’
|78’
|Фрэйзер Лиам
|Кайе Марк
|Араухо Нестор
|Корона Хесус
|90+13’
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|14
|Удары по воротам
|9
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|7
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|18
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|4
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|1
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|2
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|4
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