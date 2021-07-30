В 1 Талавера Альфредо Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 4 Альварес Эдсон Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 23 Гальярдо Хесус Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 15 Морено Эктор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 21 Родригес Луис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 3 Сальседо Карлос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 3 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пенальти не забито: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 6 дос Сантос Джонатан Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 61

Н 10 Пинеда Орбелин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 78

П 16 Эррера Эктор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Н 17 Корона Хесус Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Н 11 Фунес Мори Рохелио Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 20 Джонатан Домингес

В 12 Кота Родольфо

З 8 Альварес Кевин

З 2 Араухо Нестор

З 5 Родригес Освальдо

З 19 Сепулведа Жилберто

П 18 Альварес Эфрайн

П 14 Гутьеррес Эрик Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 29

П 24 Писарро Родольфо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

П 13 Сервантес Алан

Н 9 Пулидо Алан