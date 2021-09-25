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Спартак - Уфа
Химки - Локомотив
Зенит - Крылья Советов

Протокол матча Спартак против Уфа

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Спартак
2 : 0
завершен
25 сентября 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 75.1 - 8.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 1
Средний возраст: 24.9 - 27.1
Средний рост: 182.5 - 180.1
Легионеров: 6 - 4
Схемы: 3-4-3 - 3-4-3
Серия побед: 0 - 2
Уфа
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 9 тур
Стадион Открытие Арена, зрителей: 6898 +9 +10, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.584.435.84
Фонбет 1.57 4.30 5.80
Мелбет 1.49 4.52 7.28
BetBoom 1.50 4.51 6.55
    Еще
     
    3' (1:0) Понсе Эсекель (9) (Бакаев Зелимхан (10))
     
    29' (2:0) Промес Квинси (24)
     
    2
    70' Понсе Эсекель (9) уходит с поля, Соболев Александр (7) вышел на поле
    70' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Рассказов Николай (92) вышел на поле
     
    85' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
     
    90' Промес Квинси (24) уходит с поля, Ломовицкий Александр (17) вышел на поле
     
    18' Кротов Вячеслав (57)
     
    19' Камилов Владислав (29)
     
    46' Касинтура Эгаш (23) уходит с поля, Иванов Олег (19) вышел на поле
     
    54' Мрзляк Филип (24)
     
    63' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Фищенко Руслан (6) вышел на поле
     
    64' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    68' Голубев Артем (22)
     
    70' Бауэр Мориц (32) уходит с поля, Сухов Александр (33) вышел на поле
     
    80' Алиев Азер (7) уходит с поля, Милетич Неманья (11) вышел на поле
    Голы
    Понсе Эсекель
    ассистент Бакаев Зелимхан     		1:0 3’
    Промес Квинси 2:0 29’
    Наказания
    18’ Кротов Вячеслав
    19’ Камилов Владислав
    54’ Мрзляк Филип
    68’ Голубев Артем
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Иванов Олег Касинтура Эгаш
    63’ Фищенко Руслан Камилов Владислав
    64’ Голубев Артем Мрзляк Филип
    Соболев Александр Понсе Эсекель 70’
    Рассказов Николай Бакаев Зелимхан 70’
    70’ Сухов Александр Бауэр Мориц
    80’ Милетич Неманья Алиев Азер
    Игнатов Михаил Мозес Виктор 85’
    Ломовицкий Александр Промес Квинси 90’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 12
    		10 Удары в створ 2
    		11 Фолы 13
    		2 Угловые 9
    		0 Офсайды 3
    		47% Владение мячом 53%
    		2 Cэйвы 8
    		0 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
    26 сентября в 10:18
    Лучше Салихову на поле выпустить
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    26 сентября в 03:37
    Лучше с 3 очками, чем с одним очком).
    С победой Спартак!
    протон
    протон
    26 сентября в 00:41
    Понравился Кофрие...парнишка придаёт уверенности на своём фланге. Селихова пора выпускать!!! На Максименко надежды мало...не пропускает, только, тогда, когда у ворот нет напряжённости, как в сегодняшнем матче. Соболеву нужно давать побольше игрового времени, для восстановления и уверенности в себе.
    Геннадьич
    Геннадьич
    25 сентября в 23:30
      Ирина Михайлова
      Ирина Михайлова
      25 сентября в 23:05
      Ruslan VolkovRuslan Volkov ответ Ирина Михайлова (раскрыть) 226 / 533сегодня в 22:38
      Вот вам бомжам Спартак мешает,вы без нее и не засыпаете вообще
      ===========================================================
      ..о добрый человек, дай Бог тебе здоровья и разума.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      25 сентября в 23:03
      Победили. Забили два мяча , а могли бы и больше. Всех Спартаковцев с Победой !!!
      ✌✌✌
      Wolf77785
      Wolf77785 ответ протон (раскрыть)
      25 сентября в 22:51
      Фарм прогнулся, а в чем честность?) ИЛИ то что за игру рукой чистую пенку не дали в ворота спама?
      Kokurrr
      Kokurrr
      25 сентября в 22:48
      С достойной, заслуженной победой из Питера. Заслужили!
      Просто не мог не поздравить Спартак в его вековой юбилей с победой, кто бы мог подумать, над Уфой!
      Самое главное, реабелитировались перед миллиардной! армией болельщиков за случайное поражение в ЛЕ от сильнейшего соперника.
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      25 сентября в 22:40
      Красно белых всех с победой. Очень трудно даются победы,с Наполи нам ничего хорошо неждать ,если сыграем вничью это будет равносильно к победе
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
      25 сентября в 22:38
        OzonMax
        OzonMax
        25 сентября в 22:21
          OzonMax
          OzonMax
          25 сентября в 22:19
            Красно-белый 1987
            Красно-белый 1987
            25 сентября в 22:11, ред.
            первый тайм команде удался сегодня, начали игру с отличным прессингом и запредельным настроем. Понсе забил быстрый гол и извинился перед болельщиками за промах в дерби с цска. второй гол подарил Плиев своей точной передачей на Промеса, Антохе до этого во всём не везло, тут немного вернулось, Беленов мог и потащить этот удар Квинси...уфа много ошибалась в передачах, но не стоит забывать, что их ошибки провацировал не плохой темп командной игры красно - белых и высокий прессинг ( раньше в центральном круге ждали когда соперник пешком прийдёт и начнёт свою атаку, сегодня похоже почуяли наши футболёры, что пешеходами лучше не ходить перед озлобленными фанатами Спартака) с Кофрузом мы добавили в росте и в физике, не понимаю почему в дерби наши угловые разыгрывали как последние бездари, а не грузили в штрафную на Антифриза и Жиго? а так мало что изменилось, Бакаев как не тянул десятый номер на спине так его и не заслуживает ( сегодня правда голевая передача и против коней Зелемхан усилил игру команды) нужно заканчивать уже все эти истерики вокруг команды и тренера, нужно дать время Витории чтобы тот построил игру команды, провёл с ней всё зимнее межсезонье, а горе руководители привезли нам в январе топового плеймейкера. сейчас уже нужно искать хорошего нападающего и включить в сделку по нему Ларссона, который своим безразличием в дерби просто разочаровал!!! впрочем как и в матче с легией и во многих других играх этого сезона.не отпустили мальчика летом в вольфсбург и тот губки надул и решил отбывать номер на футбольном поле. нужно Джордана жёстко наказать чтобы швед понял что не ему указывать сколько он должен получать в команде и когда её покинуть, считаю полетать со второй командой на дальний восток и в сибирь с Калининградом Ларссону будет полезно. лично я Джордану такое поведение никогда не прощу ( может конечно ещё обида гложит за не хилый проигрыш бабок за две игры Спартака у буков?🤔) вобщем сыну Хенрика есть о чём подумать, тренер его не включил даже в заявку после хождения пешком по полю против коней...также больно смотреть на Соболева, Сашка так переживал переподписание нового контракта с клубом, что съел похоже все торты в ближайших магазинах у дома, на лицо у Соболева 3 - 4 лишних килограмма! ну и конечно Витория дал шанс нам сегодня наконец посмеяться от души, он снова выпустил Ломовицкого и Сашка умудрился с 6ти метров попасть в штангу, а не в пустой угол ворот. показательно было отношение фанатов к этим футболистам, они просто отвернулись и встали к ним спиной после финального свистка арбитра...
            протон
            протон
            25 сентября в 21:57
            «Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского ...
            протон
            протон
            25 сентября в 21:55
            На удивление Спартак сегодня хорошо играл, после быстрого гола видимо пришла уверенность.
            протон
            протон
            25 сентября в 21:53
            «Спартак» впервые с 2019-го обыграл «Уфу». Было 2 ничьих и 2 поражения за это время
            Ирина Михайлова
            Ирина Михайлова
            25 сентября в 21:51
            Опять родился непобедимый "Спартак"...птица Феникс отдыхает.))
            ОРЛОВЕЦ
            ОРЛОВЕЦ
            25 сентября в 21:34
            Витории пора снова бежать к фанатам целоваться и говорить про вместе мы сильнее...и побыстрее, Наполи скоро.
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            25 сентября в 21:27
            Поздравляю болельщиков Спартака с победой
            4RT
            4RT
            25 сентября в 21:27
            Футболисты какие-то заморенные, полуживые
            Сп62
            Сп62
            25 сентября в 21:23
            Результат радует, а вот игра не впечатлила. Бакаеву надо играть распасовщиком, а не тянуть одеяло на себя. Мозес постоянно был открыт, но почему-то полузащита его не видела. Именно тренер должен указывать на эти пробелы в игре. Пока я в него не верю. Удачи команде в дальнейших матчах.
            Igrov
            Igrov
            25 сентября в 21:21
            С победой, долгожданной.
            pomor45
            pomor45 ответ particular (раскрыть)
            25 сентября в 21:20
            От сердца отлегло - к заднице привалило.
            Locomotive Breath
            Locomotive Breath ответ makkie (раскрыть)
            25 сентября в 21:20
            Да вроде обошлось для вас).
            протон
            протон
            25 сентября в 21:19
            Уверенная, а самое главное ЧЕСТНАЯ (в отличие от Зенита) победа
            pomor45
            pomor45 ответ Ген Геныч (раскрыть)
            25 сентября в 21:17
            Оба выхода тупиковые: менять тренера не на кого; денег на таких игроков нет.
            pomor45
            pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
            25 сентября в 21:14
            30 сентября разбудят, облив ушатом холодной воды.
            Futurista
            Futurista
            25 сентября в 21:12
            С победой Спартак!...с Наполи будет очень сложно...единственная просьба не обновлять антирекорды)...
            makkie
            makkie
            25 сентября в 21:11
            Всех с победой!

            Не вымученная, вполне уверенная, но особых эмоций и нет.
            Слишком сильно Спартак задолжал своим болельщикам. Давно не побеждали. Так что нужно относиться к победе спокойнее. Тем более, вряд ли она кардинально изменит судьбу Руй Витории в Спартаке. Склоняюсь к мысли, что его уберут либо до зимы, либо зимой. Просто ждут подходящего момента для увольнения.

            По матчу:

            1) Начали здорово, забили два гола - а дальше контролировали игру и особо не лезли вперед без цели. Уфа мало что создала (2 удара в створ всего), Максименко почти не вступал в игру. Но побороться пришлось в защите.
            2) Мозес выпал из игры. И если Бакаев хотя бы старался и обострял, то Витя просто растворился. То ли психологически в ступоре, то ли задание было такое от тренера - но привычного Мозеса мы давно не видели.
            3) Из приятного - игра пары Умяров-Литвинов. Оба молодые, не опытные по меркам РПЛ, но сыграли надёжно. Так держать!
            4) Во втором тайме у Спартака на поле оказались Литвинов, Умяров, Игнатов и Ломовицкий. Огромное "спасибо" руководству за летнюю селекцию. Усилились так усилились.

            Дальше выезд в Неаполь и Грозный. Будет чудом набрать в этих матчах хотя бы 1 очко. Ну в Неаполе, понятное дело, без шансов. Не пропустить бы больше 3 мячей - и то хлеб!
            OzonMax
            OzonMax
            25 сентября в 21:09
            Я бы выдал Рую пистолет с одним патроном, чтобы после матча застрелиться как честному тренеру и избежать позора
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