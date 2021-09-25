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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
1) Счёт не может не радовать. 2-0 после первого тайма с Уфой добавляет позитива.
2) Игра рваная с обеих сторон. Много ошибок в передачах, но много и единоборств - в каждой команде есть бойцы.
3) У Спартака выпадают из игры Мозес, Бакаев и Айртон. Играем по сути без них. Зато уверенно обороняются Джикия и Жиго. Кофрие пару раз поставил корпус соперникам - но рыжего хвалить нельзя, иначе жди беды (голы от Химок и цска тому подтверждение).
4) Наконец-то у Спартака удары стали в створ идти и точно в сетку. И сразу голы посыпались. Неужели раньше нельзя было так в атаке играть? Вроде профессионалы собраны, тренируются каждый день, с техникой дружат - а забить не могли.
5) После перерыва Уфа точно добавит. И если Спартак пропустит гол, то начнутся качели. Счёт 2-0 не должен вводить в заблуждение и расхолаживать. Мозес вон уже раббоной пасы отдавать начал - не рановато ли, парень?)
Ждём второй тайм.
1) Счёт не может не радовать. 2-0 после первого тайма с Уфой добавляет позитива.
2) Игра рваная с обеих сторон. Много ошибок в передачах, но много и единоборств - в каждой команде есть бойцы.
3) У Спартака выпадают из игры Мозес, Бакаев и Айртон. Играем по сути без них. Зато уверенно обороняются Джикия и Жиго. Кофрие пару раз поставил корпус соперникам - но рыжего хвалить нельзя, иначе жди беды (голы от Химок и цска тому подтверждение).
4) Наконец-то у Спартака удары стали в створ идти и точно в сетку. И сразу голы посыпались. Неужели раньше нельзя было так в атаке играть? Вроде профессионалы собраны, тренируются каждый день, с техникой дружат - а забить не могли.
5) После перерыва Уфа точно добавит. И если Спартак пропустит гол, то начнутся качели. Счёт 2-0 не должен вводить в заблуждение и расхолаживать. Мозес вон уже раббоной пасы отдавать начал - не рановато ли, парень?)
Ждём второй тайм.