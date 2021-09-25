В 98 Максименко Александр Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

П 6 Айртон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

З 14 Джикия Георгий Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

З 2 Жиго Самуэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 11 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 95

З 3 Кофрие Максимилиано Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

П 68 Литвинов Руслан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

Н 10 Бакаев Зелимхан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 71

П 8 Мозес Виктор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 85

Н 24 Промес Квинси Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 18 Умяров Наиль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 95

Н 9 Понсе Эсекель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

В 57 Селихов Александр

З 38 Ещенко Андрей

З 92 Рассказов Николай Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 24

П 97 Денисов Даниил

П 22 Игнатов Михаил Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

П 17 Ломовицкий Александр Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Удары в каркас ворот: 1 Минут сыграно: 5

П 74 Маркитесов Дмитрий

Н 7 Соболев Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 25

Пропускают

(П) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 15.09.21 , с ним 10 из 16 очков в нац. чемпионате Зобнин Роман (П) - Травма икроножной мышцы