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Динамо - Динамо
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Протокол матча Динамо против Арсенал

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Брянск) 1:6 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Динамо
1 : 6
завершен
22 сентября 2021, 18:00
среда
Арсенал
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Россия. Кубок 2021/2022, 3 тур, группа 3
Стадион Динамо (Брянск) +7 +8, Небольшой дождь
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 8.20 5.15 1.30
1XBET 5.90 4.14 1.49
BetBoom 11.00 4.80 1.29
 
25' Алоян Кирилл
 
45' (1:4) Новиков Максим
 
46' Молчанов Дмитрий уходит с поля, Пугачев Юрий вышел на поле
 
57' Пикатов Дмитрий уходит с поля, Бутримов Данила вышел на поле
 
64' Шанин Ян
 
65' Шанин Ян уходит с поля, Ефимчук Андрей вышел на поле
 
66' Кашаев Никита уходит с поля, Луппа Данил вышел на поле
 
75' Сорокин Валерий
 
79' Мараев Николай уходит с поля, Новиков Александр вышел на поле
 
7' Давиташвили Зурико
 
11' (0:1) Сокол Артем
 
14' (0:2) Панченко Кирилл
 
19' (0:3) Хлусевич Даниил
 
44' (0:4) Кангва Кингс
 
2
46' Марков Евгений уходит с поля, Тудорие Александру вышел на поле
46' Новосельцев Иван уходит с поля, Беляев Максим вышел на поле
 
59' (1:5) Давиташвили Зурико
 
62' Костадинов Георгий уходит с поля, Довбня Александр вышел на поле
 
2
78' Хлусевич Даниил уходит с поля, Степанов Данил вышел на поле
78' Панченко Кирилл уходит с поля, Кангва Эванс вышел на поле
 
86' (1:6) Тудорие Александру
Голы
11’ 0:1 Сокол Артем
14’ 0:2 Панченко Кирилл
19’ 0:3 Хлусевич Даниил
44’ 0:4 Кангва Кингс
Новиков Максим 1:4 45’
59’ 1:5 Давиташвили Зурико
86’ 1:6 Тудорие Александру
Наказания
7’ Давиташвили Зурико
Алоян Кирилл 25’
Шанин Ян 64’
Сорокин Валерий 75’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Пугачев Юрий Молчанов Дмитрий 46’
46’ Тудорие Александру Марков Евгений
46’ Беляев Максим Новосельцев Иван
Бутримов Данила Пикатов Дмитрий 57’
62’ Довбня Александр Костадинов Георгий
Ефимчук Андрей Шанин Ян 65’
Луппа Данил Кашаев Никита 66’
78’ Степанов Данил Хлусевич Даниил
78’ Кангва Эванс Панченко Кирилл
Новиков Александр Мараев Николай 79’
Статистика
 3 Предупреждения 1
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Все комментарии
drug01
drug01
22 сентября в 21:36
Великач победа!
EAGinLE
EAGinLE
22 сентября в 20:47
Немного статистики.

Главная команда Тулы впервые в истории забила 6 мячей в гостевой встрече официального кубкового турнира (Кубок СССР, Кубок РСФСР, Кубок России) и одержала самую крупную выездную победу за всё время выступлений во всех кубковых турнирах. Прежде туляки лишь один раз на чужом поле выигрывали с разницей в три или более мячей. 19 апреля 1992-го года в самой первой встрече в рамках Кубка России арсенальцы победили в гостях орловский «Спартак» 3:0.
- Второй раз за всё время выступлений в Кубках России «Арсенал» забил 6 мячей в одной игре. Прежде это удавалось только 8 мая 1993-го года, когда туляки принимали на своём поле курский «Авангард» и победили 6:0.
- Гол Кирилла Панченко стал 100-м мячом «Арсенала» в истории выступлений тульского клуба в Кубках России. Первый мяч был забит 19 апреля 1992-го года в гостевой встрече с орловским «Спартаком». Его автор – Герман Телеш.
- Артём Сокол забил первый гол в официальных матчах за тульский «Арсенал
EAGinLE
EAGinLE
22 сентября в 20:27
При Парфенове было бы 2:1 а пользу Арсенала .
EAGinLE
EAGinLE
22 сентября в 20:26
С победой Арсенал !!!!
Молодцы !!!!
EAGinLE
EAGinLE ответ minai (раскрыть)
22 сентября в 20:25
6 забил Арсенал дружище !!!
протон
протон
22 сентября в 20:22
В Брянске, как не было футбола, так и нету
minai
minai
22 сентября в 20:10
Так сколько забили, 5 или 6 ?
второй
второй
22 сентября в 20:10
разница между ПЛ и остальными такая большая,что уму не постижимо!!!Слава богу что это только вторичные команды и лидеры в этом цирке не участвуют!!
VeniaminS
VeniaminS
22 сентября в 19:59
Поздравляем с победой.
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