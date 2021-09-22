|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Главная команда Тулы впервые в истории забила 6 мячей в гостевой встрече официального кубкового турнира (Кубок СССР, Кубок РСФСР, Кубок России) и одержала самую крупную выездную победу за всё время выступлений во всех кубковых турнирах. Прежде туляки лишь один раз на чужом поле выигрывали с разницей в три или более мячей. 19 апреля 1992-го года в самой первой встрече в рамках Кубка России арсенальцы победили в гостях орловский «Спартак» 3:0.
- Второй раз за всё время выступлений в Кубках России «Арсенал» забил 6 мячей в одной игре. Прежде это удавалось только 8 мая 1993-го года, когда туляки принимали на своём поле курский «Авангард» и победили 6:0.
- Гол Кирилла Панченко стал 100-м мячом «Арсенала» в истории выступлений тульского клуба в Кубках России. Первый мяч был забит 19 апреля 1992-го года в гостевой встрече с орловским «Спартаком». Его автор – Герман Телеш.
- Артём Сокол забил первый гол в официальных матчах за тульский «Арсенал
Главная команда Тулы впервые в истории забила 6 мячей в гостевой встрече официального кубкового турнира (Кубок СССР, Кубок РСФСР, Кубок России) и одержала самую крупную выездную победу за всё время выступлений во всех кубковых турнирах. Прежде туляки лишь один раз на чужом поле выигрывали с разницей в три или более мячей. 19 апреля 1992-го года в самой первой встрече в рамках Кубка России арсенальцы победили в гостях орловский «Спартак» 3:0.
- Второй раз за всё время выступлений в Кубках России «Арсенал» забил 6 мячей в одной игре. Прежде это удавалось только 8 мая 1993-го года, когда туляки принимали на своём поле курский «Авангард» и победили 6:0.
- Гол Кирилла Панченко стал 100-м мячом «Арсенала» в истории выступлений тульского клуба в Кубках России. Первый мяч был забит 19 апреля 1992-го года в гостевой встрече с орловским «Спартаком». Его автор – Герман Телеш.
- Артём Сокол забил первый гол в официальных матчах за тульский «Арсенал