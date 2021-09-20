|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Без Месси Роналды столько не забивал бы и наоборот.
Без Месси Роналды столько не забивал бы и наоборот.
Кумана необходимо было менять еще в прошлом сезоне, тем более, что он человек Бартомеу. Ну неужели не видно было, что он не тренер для Барсы? Физические кондиции команды весь прошлый сезон были на нуле, защита пустое место, тактика убогая, замены от фонаря и если бы не Месси, то итоговое место было бы в нижней части таблицы и Кубка бы не видать. Этот сезон еще хуже начали, чем прошлый. О каком вотуме доверия можно заикаться, если человек не способен быть даже на среднем уровне тренерской работы. Его удел, это Эспаньол или Сельта.
Кумана необходимо было менять еще в прошлом сезоне, тем более, что он человек Бартомеу. Ну неужели не видно было, что он не тренер для Барсы? Физические кондиции команды весь прошлый сезон были на нуле, защита пустое место, тактика убогая, замены от фонаря и если бы не Месси, то итоговое место было бы в нижней части таблицы и Кубка бы не видать. Этот сезон еще хуже начали, чем прошлый. О каком вотуме доверия можно заикаться, если человек не способен быть даже на среднем уровне тренерской работы. Его удел, это Эспаньол или Сельта.
Лапорте нужно что-то делать. Иначе скоро опять начнут собирать подписи, но уже за его отставку.
Лапорте нужно что-то делать. Иначе скоро опять начнут собирать подписи, но уже за его отставку.
Тогда тоже тренил голландец, да и в составе было много голландцев) команда была просто в ужасном состоянии.
А потом пришёл Ронни и команда заиграла по новому!
Тогда тоже тренил голландец, да и в составе было много голландцев) команда была просто в ужасном состоянии.
А потом пришёл Ронни и команда заиграла по новому!
Хоть мне и не нравится команда при нем, но не хотелось бы, чтобы его сейчас убрали вначале сезона.
В атаке не хватает игроков..
Может с возвращением Фати, Агуэро и Дембеле появится хоть какой-то креатив?) Один Депай явно не справляется..
Так не хочется верить, что команда на долгие годы выпадает из разряда ТОП..
Хоть мне и не нравится команда при нем, но не хотелось бы, чтобы его сейчас убрали вначале сезона.
В атаке не хватает игроков..
Может с возвращением Фати, Агуэро и Дембеле появится хоть какой-то креатив?) Один Депай явно не справляется..
Так не хочется верить, что команда на долгие годы выпадает из разряда ТОП..