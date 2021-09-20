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Протокол матча Барселона против Гранада

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 1:1 Логотип футбольный клуб Гранада Гранада
Барселона
1 : 1
завершен
20 сентября 2021, 22:00
понедельник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 0.5
Средний возраст: 24.4 - 27.7
Средний рост: 179.5 - 180.5
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-1-4-1
Гранада
Испания. Примера 2021/2022, 5 тур
Стадион Камп Ноу, зрителей: 27097
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.8711.10
Фонбет 1.28 5.85 10.00
Мелбет 1.30 5.94 10.40
1XBET 1.31 6.15 11.00
BetBoom 1.29 5.71 9.74
    Еще
     
    42' Бальде Алехандро (31) уходит с поля, Мингеса Оскар (22) вышел на поле
     
    46' Роберто Серхи (20) уходит с поля, Де Йонг Люк (17) вышел на поле
     
    60' Коутиньо Филиппе (14) уходит с поля, Гави (30) вышел на поле
     
    74' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Пуч Рикард (6) вышел на поле
     
    75' Демир Юсуф (11) уходит с поля, Пике Жерар (3) вышел на поле
     
    77' Мингеса Оскар (22)
     
    85' Тренеру Куман Рональд
     
    88' Араухо Рональд (4)
     
    2
    90' (1:1) Араухо Рональд (4) (Гави (30))
    90+3' Пике Жерар (3)
     
    2' (0:1) Дуарте Домингуш (22) (Эскудеро Серхио (3))
     
    30' Этеки Ян (8) уходит с поля, Монторо Анхель (19) вышел на поле
     
    40' Монторо Анхель (19)
     
    46' Эскудеро Серхио (3) уходит с поля, Нева Карлос (15) вышел на поле
     
    2
    67' Молина Хорхе (23) уходит с поля, Суарес Луис Хавьер (9) вышел на поле
    67' Антонио Пуэртас (10) уходит с поля, Гоналон Максим (4) вышел на поле
     
    71' Гоналон Максим (4)
     
    78' Абрам Луис (18) уходит с поля, Санчес Герман (6) вышел на поле
     
    86' Машимиану Луиш (1)
     
    87' Мончу (14)
     
    88' Кини (17)
     
    90+2' Бакка Карлос (20)
    Голы
    2’ 0:1 Дуарте Домингуш
    ассистент Эскудеро Серхио
    Араухо Рональд
    ассистент Гави     		1:1 90’
    Наказания
    40’ Монторо Анхель
    71’ Гоналон Максим
    Мингеса Оскар 77’
    Тренеру Куман Рональд 85’
    86’ Машимиану Луиш
    87’ Мончу
    Араухо Рональд 88’
    88’ Кини
    90+2’ Бакка Карлос
    Пике Жерар 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    30’ Монторо Анхель Этеки Ян
    Мингеса Оскар Бальде Алехандро 42’
    Де Йонг Люк Роберто Серхи 46’
    46’ Нева Карлос Эскудеро Серхио
    Гави Коутиньо Филиппе 60’
    67’ Суарес Луис Хавьер Молина Хорхе
    67’ Гоналон Максим Антонио Пуэртас
    Пуч Рикард Бускетс Серхио 74’
    Пике Жерар Демир Юсуф 75’
    78’ Санчес Герман Абрам Луис
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 5
    		6 Удары в створ 2
    		15 Фолы 20
    		12 Угловые 4
    		1 Офсайды 0
    		77% Владение мячом 23%
    		1 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 6
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    21 сентября в 17:46
    совсем беда
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Incredulous (раскрыть)
    21 сентября в 14:25
    Ты прав совершенно,я тоже удивлялся,когда Реал проигрывал 0-3 ЦСКА на своем поле,почему радуются болельщики Барсы,я не радовался,так как слабый Реал делает слабым и Барсу так как мотиватор для Барсы это Реал,поэтому болелы Реала кот радуются слабой Барсе не понимают сути.Я тогда писал,как и ты,на нужен сильнейший Реал.
    Без Месси Роналды столько не забивал бы и наоборот.
    ESPANOL
    ESPANOL
    21 сентября в 13:40
    Такое впечатление, что в совете директоров Барселоны сидят одни делетанты!
    Кумана необходимо было менять еще в прошлом сезоне, тем более, что он человек Бартомеу. Ну неужели не видно было, что он не тренер для Барсы? Физические кондиции команды весь прошлый сезон были на нуле, защита пустое место, тактика убогая, замены от фонаря и если бы не Месси, то итоговое место было бы в нижней части таблицы и Кубка бы не видать. Этот сезон еще хуже начали, чем прошлый. О каком вотуме доверия можно заикаться, если человек не способен быть даже на среднем уровне тренерской работы. Его удел, это Эспаньол или Сельта.
    сын_марка_аврелия
    сын_марка_аврелия
    21 сентября в 13:26
    Такая барка нам нраица. Куман хорошо выполняет задание Переса, наш агент.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    21 сентября в 11:15
    Дембеле это кто?
    Oplot
    Oplot ответ DXTK (раскрыть)
    21 сентября в 10:40
    Насчет Месси в Париже ты очень сильно поспешил)Целый сезон еще впереди и посмотрим!
    13 RUS
    13 RUS
    21 сентября в 08:59
    - Топ клуб
    DXTK
    DXTK ответ Oplot (раскрыть)
    21 сентября в 08:58
    Барса не может без месси и похоже в париже Месси не может без барсы))))) замкнутый круг
    DXTK
    DXTK ответ Vladimir808 (раскрыть)
    21 сентября в 08:56
    Раз вам все так не по душе Куман.........Тогда предложи вариант тренера? многие о ком мечтают тут заняты, тот же Клопп не спешит уходить из Ливерпуля, а другие не пойдут сюда, в частности даже Хави........, свободный из больших тренеров только Конте, )))) вариант с приглашением итальянца сюда как тебе? - он пришел увидел победил в Челси, Интере, однако в еврокубках не все так радужно, да и характер у него, может смс уволить игрока.
    Oplot
    Oplot
    21 сентября в 08:40
    Ну вот пожалуйста,смотрите как Барса стала играть без Месси.Это еще раз говорит о его величии.Думаю у Барсы все наладится как придет Хави,он построит новую сильнейшую империю!!!
    barcamilan
    barcamilan
    21 сентября в 08:35
    уроды тупорылые, когда перестанете недооценивать соперников? куман, чо за состав ты выставил?
    DXTK
    DXTK ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    21 сентября в 08:35
    Только не понятно почему к Куману все также настроены, как когда то к Ван Галу, ......
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    21 сентября в 08:32
    Скажу так, из всей непонятной молодёжи Барсы, заметно выделяется один будущий топ-игрок, это Роналд Араухо. Класс и потенциал игрока видны. Фати не считаю. он в лазарете. Все остальные ни о чем. Включая того же Пуча. Вчера этот Араухо мог бы и хет-трик сделать.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    21 сентября в 08:29
    Казалось вот ушёл Месси и теперь летучему голландцу дышать стало свободнее,а оказалось,что не так всё обнадёживающе вышло. Летучий голландец продолжает своё глубокое погружение,такое впечатление,что это какая та субмарина.
    Incredulous
    Incredulous ответ Тео Джонс (раскрыть)
    21 сентября в 08:26
    Думаю, тут скаутская служба не при чем. Посмотри на национальность тренера и Люка. Меня бесила подобная ситуация в Реале, когда Зидан днём и ночью бредил подписанием Погба.
    Incredulous
    Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    21 сентября в 08:10, ред.
    Согласен. Большинство болельщиков кричит, мол Перес такой-сякой, так плохо и не красиво обходится со звездами клуба и т.д. А я не вижу ничего плохого в том, что он не церемонится с ними. Чем больше будешь идти у них на поводу, тем больше они тебе вылезут на голову, а главное, что это идет в ущерб клубу и командным результатам. Вот и у вас с Месси получилось примерно так же. Не хочу говорить ничего плохого о нем, как о футболисте, он останется легендой в истории футбола, но все эти танцы вокруг него, возведение его в лик святых, полная свобода действий в клубе и т.д. просто медленно убивали клуб. А вот представь, если бы в прошлом году не продали Суареса, а продали Месси, и на эти деньги укрепили бы среднюю линию, в которой кроме престарелого Бускетса и играть-то толком не кому. Да и с обороной ситуация не лучше. Мне, как болельщику Реала, хочется видеть сильную Барселону, с которой и Реал будет становится сильнее, чтобы вместе наводить ужас на всю футбольную Европу, как было когда-то.
    SHMEL258
    SHMEL258
    21 сентября в 07:39
    Докатились...Куман, беги куда-нибудь подальше.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    21 сентября в 07:36
    А что с Агуэро? Когда уже играть то будет?
    Legend 6
    Legend 6 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    21 сентября в 07:32
    К сожалению игры нет. И в данном случае дело не в составе. Гранада это не Реал и не Бавария.
    Лапорте нужно что-то делать. Иначе скоро опять начнут собирать подписи, но уже за его отставку.
    Vladimir808
    Vladimir808
    21 сентября в 07:11
    Быстрее надо менять Кумана.
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    21 сентября в 05:45
    Блин,тут даже посмеяться не хочется,тяжёлый старт у Барсы.Но желаю им выправить ситуацию и набрать ход,нам нужно огненное классико.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    21 сентября в 05:20
    Это просто жесть
    Вячеслав Салтыков
    Вячеслав Салтыков
    21 сентября в 02:19
    Гранада могла дважды за год на камп ноу выиграть.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    21 сентября в 01:33
    Реал быстро востанавливается,потому что Перес ни ч кем не церемониться а тут нет слов описать этот бардак,который продолжается 5 лет.
    амурец
    амурец
    21 сентября в 01:09
    Барселона явно не на ходу, радуют конечно провалы Барселоны, но с другой стороны в ЛЛ нужна конкуренция, Куману надо дать по моему доработать до конца сезона
    VeniaminS
    VeniaminS
    21 сентября в 00:51
    Ели ноги унесли от поражения,славная Барса!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Тео Джонс (раскрыть)
    21 сентября в 00:26
    Ты знаешь, чем то эта ситуация напоминает нулевые..
    Тогда тоже тренил голландец, да и в составе было много голландцев) команда была просто в ужасном состоянии.
    А потом пришёл Ронни и команда заиграла по новому!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    21 сентября в 00:24
    Скорее всего уволят Кумана..
    Хоть мне и не нравится команда при нем, но не хотелось бы, чтобы его сейчас убрали вначале сезона.
    В атаке не хватает игроков..
    Может с возвращением Фати, Агуэро и Дембеле появится хоть какой-то креатив?) Один Депай явно не справляется..
    Так не хочется верить, что команда на долгие годы выпадает из разряда ТОП..
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    21 сентября в 00:04, ред.
    Мне интересно, какой индюк в скаутской службе предложил подписать Люка? То, что он не способен ни на что существенное мы увидели, но даже когда нужно было подставить просто голову с метра расстреливая в упор он промазал, это говорит о том, что этот скаут слабоумный как минимум.
    311
    311
    21 сентября в 00:04
    И это чудо хочет в суперлигу?)
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