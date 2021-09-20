В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 4 Араухо Рональд Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 31 Бальде Алехандро Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 42

З 24 Гарсия Эрик Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

З 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 16 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 20 Роберто Серхи Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 5 Бускетс Серхио Ударов всего: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 74

П 21 Де Йонг Френки Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

Н 14 Коутиньо Филиппе Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 60

Н 11 Демир Юсуф Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 75

Н 9 Депай Мемфис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 16 Точные навесы: 9 Пасы: 27 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 15 Ленгле Клеман

З 22 Мингеса Оскар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 48

З 3 Пике Жерар Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 4 Минут сыграно: 15

З 23 Умтити Самюэль

П 30 Гави Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 30

П 6 Пуч Рикард Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 16

Н 17 Де Йонг Люк Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

Пропускают

(Н) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 11.07.21 Агуэро Серхио (Н) - Травма икроножной мышцы

(Н) - Травма колена

Не играл с 29.08.21 , с ним 7 из 12 очков в нац. чемпионате Брейтуэйт Мартин (Н) - Травма колена