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Престон - Ливерпуль
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Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
Бернли - Тоттенхэм

Протокол матча Престон против Ливерпуль

Престон Логотип футбольный клуб Престон 0:2 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Престон
0 : 2
завершен
вчера, 21:45
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.3
Средний возраст: 26.3 - 24.5
Легионеров: 7 - 6
Схемы: 3-4-1-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 3
Ливерпуль
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Стадион Дипдэйл (Престон)
Престон Логотип футбольный клуб Престон 0:2 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
92:55
Престон
Ливерпуль
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.155.541.36
Фонбет 8.30 5.75 1.32
1XBET 6.40 4.54 1.55
BetBoom 7.03 4.78 1.42
 
63' Баркхуйзен Том (29) уходит с поля, Риис Эмиль (19) вышел на поле
 
69' Каннингэм Грэгори (3) уходит с поля, Эрл Джош (32) вышел на поле
 
78' МакКанн Алистар (13) уходит с поля, Джонсон Даниэль (11) вышел на поле
 
2
79' Ледсон Райан (18) уходит с поля, Уайтмен Бенджамин (4) вышел на поле
79' Магуайр Шон (24) уходит с поля, Синклейр Скотт (31) вышел на поле
 
46' Матип Жоэль (32) уходит с поля, Филлипс Натаниэль (47) вышел на поле
 
55' Блэйр Харви (86) уходит с поля, Брэдли Конор (84) вышел на поле
 
62' (0:1) Минамино Такуми (18) (Уильямс Неко (76))
 
84' (0:2) Ориги Дивок (27)
 
2
90' Окслейд-Чемберлен Алекс (15) уходит с поля, Диксон-Боннер Элайджа (45) вышел на поле
90' Джонс Кертис (17) уходит с поля, Бэк Оуэн (63) вышел на поле
Голы
62’ 0:1 Минамино Такуми
ассистент Уильямс Неко
84’ 0:2 Ориги Дивок
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Филлипс Натаниэль Матип Жоэль
55’ Брэдли Конор Блэйр Харви
Риис Эмиль Баркхуйзен Том 63’
Эрл Джош Каннингэм Грэгори 69’
Джонсон Даниэль МакКанн Алистар 78’
Уайтмен Бенджамин Ледсон Райан 79’
Синклейр Скотт Магуайр Шон 79’
90’ Диксон-Боннер Элайджа Окслейд-Чемберлен Алекс
90’ Бэк Оуэн Джонс Кертис
Статистика
 9 Удары по воротам 9
4 Удары в створ 4
9 Фолы 6
4 Угловые 1
2 Офсайды 0
27% Владение мячом 73%
2 Cэйвы 3
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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:36, ред.
Желание, которое проявляет Нэко Вильямс, просто поражает. Но он еще сыроват для основы, надеюсь через годик подтянется, ибо у Трента уже сейчас желание почти на нуле, судя по матчам этого сезона.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 08:53
из основы играл только Матип.ну и ещё пожалуй Гомес бывший основной.остальные все глубокий запас или ноунеймы.
Ожидал большего от Ориги и Мины в этом матче,хотя скажем так им сильно повезло,отличиться. Адриан конечно тащер.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:45
прогнозируемая победа красных, молодцы!
Снова-опять рад за Минамино с победным голом!
Не понимаю Почему Юрген не даёт самураю игровой практики в играх АПЛ??
Такуми техничный,очень подвижный с прекрасной "физикой", старательный игрок.
Почему бы не ротировать его с другими напами??
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:02
Всех Красных с победой! Играли в эконом режиме, за что едва не поплатились в первом тайме, но все-таки класса хватило во втором, когда забил Минамино, ну а Ориги скорпионом поставил точку. Еще выделил бы Адриана сегодня был хорош, и сделал пару непростых сейвов.
Gahi
Gahi Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
вчера в 21:35
Команда Ливерпуль сейчас на ходу в этой встречи с командой Перстон сможет команда настроиться как в игре против Манчестер Юнайтед то тогда Ливерпуль победит с крупным счётом а если нет то за счёт в эконом режиме добьётся нужного результата. Прогноз на этот матч тотал больше в 1-м тайме 1.5. Удачи
David Young
David Young
вчера в 20:18
Победа Ливерпуля.
beefs
beefs тотал больше (3.5)
вчера в 20:12
Смело предлагаю поставить в предстоящей не равной дуэли на вполне предсказуемую викторию фаворита в объятиях с тоталом больше 2.5 за хороший коэффициент. Уж точно не заурядному Престону по силам останавливать нынче не на шутку разогнавшийся зверский Ливерпуль, который и в Кубке Лиги наверняка захочет покрасоваться в тоне своего зрелищного и плодовитого впереди футбола!
ДАША Д
ДАША Д победа гостей
вчера в 10:50
Тут конечно Ливерпуль явный фаворит и если они не выставят откровенно третий состав, то должны легко побеждать соперника явно ниже классом, правда разгрома скорее всего не будет и резервистам придется помучиться.
Ironigor
Ironigor
26 октября в 23:41
Я даже уверен в том что в этом противостоянии более чем явным фаворитом является команда гостей Ливерпуль . И думаю что это будет очередная голевая феерия от команды гостей. Единственное незнаю смогут ли забить хозяева .
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