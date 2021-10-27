В 1 Радд Деклан Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 93

З 2 Ван ден Берг Сепп Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

П 3 Каннингэм Грэгори Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 5 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 69

З 6 Линсдей Лайэм Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

П 15 Рафферти Джо Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 93

З 16 Хьюз Эндрю Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 93

Н 29 Баркхуйзен Том Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 63

П 18 Ледсон Райан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 79

П 13 МакКанн Алистар Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 78

П 44 Поттс Брэд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 93

Н 24 Магуайр Шон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 12 Иверсен Даниэль

З 5 Бауэр Патрик

З 14 Стори Джордан

З 23 Хантингтон Пол

З 32 Эрл Джош Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 24

П 11 Джонсон Даниэль Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 15

П 31 Синклейр Скотт Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 14

П 4 Уайтмен Бенджамин Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 14