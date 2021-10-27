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Ожидал большего от Ориги и Мины в этом матче,хотя скажем так им сильно повезло,отличиться. Адриан конечно тащер.
Ожидал большего от Ориги и Мины в этом матче,хотя скажем так им сильно повезло,отличиться. Адриан конечно тащер.
Снова-опять рад за Минамино с победным голом!
Не понимаю Почему Юрген не даёт самураю игровой практики в играх АПЛ??
Такуми техничный,очень подвижный с прекрасной "физикой", старательный игрок.
Почему бы не ротировать его с другими напами??
Снова-опять рад за Минамино с победным голом!
Не понимаю Почему Юрген не даёт самураю игровой практики в играх АПЛ??
Такуми техничный,очень подвижный с прекрасной "физикой", старательный игрок.
Почему бы не ротировать его с другими напами??