«Спартак» изменил дизайн клубного сайта

Московский «Спартак» представил на суд общественности новый дизайн клубного сайта.
«Уважаемые болельщики!
Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ, мы запускаем долгожданную обновленную версию сайта „Спартака“. Она отвечает всем современным требованиям. Сайт образца 2017 года гораздо более функциональный, информативный, стабильный и удобный в использовании.
Он не только отличается стильным дизайном, но и обладает массой новых возможностей, которые, надеемся, вы сможете оценить по достоинству. Речь о видеоматериалах, статистических данных и календарях, текстовых трансляциях, интернет-магазине и многом другом. Большинство разделов полностью переработано», — говорится в сообщении пресс-службы чемпионов России.
Ранее «Спартак» удивил многих своих болельщиков, убрав с формы команды традиционную полосу на груди, которая являлась неизменным элементом на форме «красно-белых» с сезона 2006 года.
Доработают со временем, наверное красный цвет должен быть еще.
Спартак чемпион!
Доработают со временем, наверное красный цвет должен быть еще.
Спартак чемпион!
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Для тех кто в танке написано же!
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Для тех кто в танке написано же!
Одним словом сами подставляются, а потом спрашивают почему над ними все смеются!
Одним словом сами подставляются, а потом спрашивают почему над ними все смеются!
- примитивный дизайн, не имеющий никакого отношения к клубу
- левая реклама на сайте
Очень слабо, я бы сказал. О "Спартаке" в дизайне только логотип и напоминает.
- примитивный дизайн, не имеющий никакого отношения к клубу
- левая реклама на сайте
Очень слабо, я бы сказал. О "Спартаке" в дизайне только логотип и напоминает.
Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ......
Надо подсказать ребятам, что старт нового сезона был 15 июля 2017 года, а сам Спартак даже сыграл 18 июля 2017 года с Динамо! А то ребята не знают и думают, что сегодня 19 июля 2017 года чемпионат стартует!
Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ......
Надо подсказать ребятам, что старт нового сезона был 15 июля 2017 года, а сам Спартак даже сыграл 18 июля 2017 года с Динамо! А то ребята не знают и думают, что сегодня 19 июля 2017 года чемпионат стартует!