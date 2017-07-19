«Спартак» изменил дизайн клубного сайта

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19 июля 2017, 16:34

Московский «Спартак» представил на суд общественности новый дизайн клубного сайта.

«Уважаемые болельщики!

Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ, мы запускаем долгожданную обновленную версию сайта „Спартака“. Она отвечает всем современным требованиям. Сайт образца 2017 года гораздо более функциональный, информативный, стабильный и удобный в использовании.

Он не только отличается стильным дизайном, но и обладает массой новых возможностей, которые, надеемся, вы сможете оценить по достоинству. Речь о видеоматериалах, статистических данных и календарях, текстовых трансляциях, интернет-магазине и многом другом. Большинство разделов полностью переработано», — говорится в сообщении пресс-службы чемпионов России.

Ранее «Спартак» удивил многих своих болельщиков, убрав с формы команды традиционную полосу на груди, которая являлась неизменным элементом на форме «красно-белых» с сезона 2006 года.