Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2017/2018

«Спартак» изменил дизайн клубного сайта

19 июля 2017, 16:34

Московский «Спартак» представил на суд общественности новый дизайн клубного сайта.

«Уважаемые болельщики!

Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ, мы запускаем долгожданную обновленную версию сайта „Спартака“. Она отвечает всем современным требованиям. Сайт образца 2017 года гораздо более функциональный, информативный, стабильный и удобный в использовании.

Он не только отличается стильным дизайном, но и обладает массой новых возможностей, которые, надеемся, вы сможете оценить по достоинству. Речь о видеоматериалах, статистических данных и календарях, текстовых трансляциях, интернет-магазине и многом другом. Большинство разделов полностью переработано», — говорится в сообщении пресс-службы чемпионов России.

Ранее «Спартак» удивил многих своих болельщиков, убрав с формы команды традиционную полосу на груди, которая являлась неизменным элементом на форме «красно-белых» с сезона 2006 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Радимов рассказал об уходе из «Зенита-2»
03 октября
Создана рабочая группа по интеграции крымских клубов в российский футбол
29 сентября
Николсон вернётся в Россию до матча против «Пари НН»
28 сентября
Президент «Урала»: «РФС, РПЛ и Минспорта обсуждают мобилизацию игроков»
27 сентября
Кавазашвили назвал лучшего игрока сентября в РПЛ
27 сентября
Терюшков: «Если получу повестку, то у меня не будет никаких вопросов»
27 сентября
Сортировать
Все комментарии
Shamil79
Shamil79
19 июля 2017 в 22:37
с кем изменил?
any2key
any2key
19 июля 2017 в 19:52
    Викос
    Викос
    19 июля 2017 в 19:43
    Я вот на сайт коней заходил один раз в жизни, 2 раза на питерский. Билеты покупал. А у их болельщиков (судя по тому как они активно здесь обсуждают) интерес просто невероятный к нашему спартаковскому сайту:)
    Викос
    Викос
    19 июля 2017 в 19:41
    Сайт стал быстрее работать. Это первое, что я сразу отмечу.
    нечитайло
    нечитайло
    19 июля 2017 в 19:05
    Лишь бы играли на радость
    Colonist
    Colonist
    19 июля 2017 в 18:05, ред.
      Просто Мутко
      Просто Мутко ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
      19 июля 2017 в 17:59
      гестапо)
      Просто Мутко
      Просто Мутко ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
      19 июля 2017 в 17:56, ред.
      У них кроме Блоссии никто английский не шарит, народная комнда че
      Шуnя771
      Шуnя771
      19 июля 2017 в 17:51
      Колокольчик на хвосте лошади! (Черновик)
      Байкал-38
      Байкал-38
      19 июля 2017 в 17:43
      Прикольно на сайте Спартака есть ПЕПЕЛЬНИЦА "СПАРТАК" 150 ₽, ЧАЙНИК "СПАРТАК" 2990 ₽, РУЧКА "ДУХ НАРОДНОЙ КОМАНДЫ 190 ₽. Интересно данная продукция является троллингом или нет?!
      Миша Вилков
      Миша Вилков ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
      19 июля 2017 в 17:10
        makkie
        makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
        19 июля 2017 в 17:09
        Смех без причины - признак дурачины (С)
        морозз
        морозз
        19 июля 2017 в 17:09
        Парни хватит завидовать Спартаку, вспомните что у вас есть любимые команды...которые может быть когда нибудь встанут в один ряд с великим красно белым клубом!
        Миша Вилков
        Миша Вилков ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
        19 июля 2017 в 17:08
          goodbyegoodboy
          goodbyegoodboy
          19 июля 2017 в 17:07, ред.
            Cektor
            Cektor
            19 июля 2017 в 17:06
            я думал рекламу на сайт напихали ,как на футболки
            Миша Вилков
            Миша Вилков ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
            19 июля 2017 в 17:04
              Байкал-38.
              Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
              19 июля 2017 в 17:03
              Да ладно Вам уже, заранее сделать не смогли?! А так хоть посмешили народ!
              makkie
              makkie
              19 июля 2017 в 17:02
              Удобный сайт, по крайней мере мобильная версия очень даже функционирует - все удобно и не перегружает обзор.
              Доработают со временем, наверное красный цвет должен быть еще.

              Спартак чемпион!
              Байкал-38.
              Байкал-38. ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
              19 июля 2017 в 17:01
              В первом туре у них новый бомбардир блистал, дубль сделал!
              makkie
              makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
              19 июля 2017 в 17:01
              Работа над совершенствованием новой версии и ее информационным наполнением продолжается. В скором времени сайт пополнится новыми функциями и данными.
              _________________________________

              Для тех кто в танке написано же!
              Байкал-38.
              Байкал-38. ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
              19 июля 2017 в 17:00
                Байкал-38.
                Байкал-38.
                19 июля 2017 в 16:55
                Согласно таблицы на сайте Спартака в РФПЛ играют 13 команд!!! Короче всё чисто по спартаковски!
                Одним словом сами подставляются, а потом спрашивают почему над ними все смеются!
                denmig
                denmig
                19 июля 2017 в 16:50
                он еще доукомплектовывается! сайт шикарный!
                ZENIT GOAL
                ZENIT GOAL
                19 июля 2017 в 16:48
                Какой-то он бледный...
                Миша Вилков
                Миша Вилков
                19 июля 2017 в 16:47
                  Bearded man
                  Bearded man
                  19 июля 2017 в 16:47
                  Ждали Баделя, а получили новый сайт и Канунникова😂 Федун тролль
                  Так Себе Аналитик
                  Так Себе Аналитик
                  19 июля 2017 в 16:43, ред.
                  + нормальная мобильная версия

                  - примитивный дизайн, не имеющий никакого отношения к клубу
                  - левая реклама на сайте

                  Очень слабо, я бы сказал. О "Спартаке" в дизайне только логотип и напоминает.
                  Байкал-38.
                  Байкал-38.
                  19 июля 2017 в 16:42
                  Дата публикации: 19 июля 2017, 21:02 (на сайте Спартака)
                  Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ......
                  Надо подсказать ребятам, что старт нового сезона был 15 июля 2017 года, а сам Спартак даже сыграл 18 июля 2017 года с Динамо! А то ребята не знают и думают, что сегодня 19 июля 2017 года чемпионат стартует!
                  311
                  311
                  19 июля 2017 в 16:41
                    Гость
                    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                    Отправить
                     