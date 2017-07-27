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«Ливерпуль» оценил Коутиньо в 150 млн евро

27 июля 2017, 14:31

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может быть согласен перейти в «Барселону», но каталонскому клубу будет крайне непросто уговорить «красных» продать им игрока.

Учитывая последние тенденции на трансферном рынке, а также держа в уме цель отпугнуть от бразильца потенциальных покупателей, «Ливерпуль» оценил игрока в 150 млн евро.

«Барселона» же, по слухам, не готова платить за Коутиньо более 80 млн евро.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
28 июля 2017 в 00:41
Я полагал что Ливер затребует млн так 90-110, а тут 150, если каталонские купят его за эти деньги будет весело.
sparxx
sparxx
27 июля 2017 в 20:23
Я же говорил что Кейн стоит 300)))))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ lobsterdam (раскрыть)
27 июля 2017 в 20:10
Так это Барса разводит слухи, что Коутиньо так рвется в Барсу, а злой Клопп запер его в подвале и не дает перейти ему в Барсу. На самом деле никто его не держит, если бы он самом деле хотел перейти, то ему бы никто не мешал, но Барса продолжает настаивать и мешать нормальной подготовки команды, и поэтому Ливерпуль решил именно так отреагировать.
You'll Never Walk Alone
You'll Never Walk Alone
27 июля 2017 в 18:41
Нормальный ценник.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 июля 2017 в 18:38
Сумашедшие деньги
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
27 июля 2017 в 18:26
Да пускай какой хотят ценник ставят, главное это чтобы Коут заиграл в этом сезоне на полную в ЛЧ и помог Ливерпулю в борьбе за трофеи.
lobsterdam
lobsterdam ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
27 июля 2017 в 18:22
ну и я про то же - двойные стандарты. Но еще есть контракт, где д.б. максим сумма отступных. Что-то про это молчок. И потом, если сам коутиньо так рвется в барсу, чего его держать-то, зачем мучить зря в холодном и мрачном ливерпуле?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ lobsterdam (раскрыть)
27 июля 2017 в 18:14
Так Ливерпуль не хочет его продавать, такая цена специально чтобы отбить желание Барсы и прочих.
lobsterdam
lobsterdam
27 июля 2017 в 18:06
клоп сам уверял, что это безумие платить 80-100- и более млн за игрока, но когда касается своих, тон считает это нормальным
Санчо Панса
Санчо Панса
27 июля 2017 в 17:33
Красавцы, красные! С таким подходом его сможет приобрести разве что ПСЖ или тот же Манчестер Сити. Но точно не Барселона) Ради такого блаугранас могут и продать бразильского веселого парня под 11 номером!
cannongun
cannongun
27 июля 2017 в 17:30
да забирайте уже быстрее. Ливер и так не тянет на чемпика, а тут сразу минус и привет борьба за 6 строчку.
dzvinka
dzvinka
27 июля 2017 в 17:12
как я и вещал тут уже целую неделю - 150 лямов!
Red_team
Red_team
27 июля 2017 в 17:04
Ливер - молорики, нужно было еще больше, если Барса готова ублажать все капризы Неймара и Месси, то пусть готовиться остаться без трусов
XimeRajke
XimeRajke
27 июля 2017 в 16:32
Я писал еще утром что его не собираются продавать. Вот Вам ценник в 150 как тому доказательство
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
27 июля 2017 в 16:24
Если Мората 70, то Коут 170
Ruslan Abdiyev
Ruslan Abdiyev
27 июля 2017 в 15:57
Если Ракитич + 50 млн$ то можеть быт
Chelseaman
Chelseaman
27 июля 2017 в 15:41
за 100-120 могут договориться. если ливерпуль его отпускает, значит становится одним из наименее перспективных претендентов на зону лч, так что компенсация должна быть достойной, а учитывая нынешний рынок - 150 вполне закономерная оценка ливерпуля
Maeak
Maeak
27 июля 2017 в 15:39
Все правильно ,можно даже ценник в 200 млн. выставить . Так его точно не купят.
Cules2013
Cules2013
27 июля 2017 в 15:35
Сколько? Он где-то половину этой суммы стоит)
У игрока, которого не хотят продавать - нет цены.
Cules2013
Cules2013 ответ Gorbuncov (раскрыть)
27 июля 2017 в 15:32
Барса прямо бьёт рекорд по несостоявшимся трансферам.
Видимо Коутиньо в тот же список.
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud
27 июля 2017 в 15:31
Купили за 10, продать хотят за 150)
maliw
maliw
27 июля 2017 в 15:27
цены нынче рука лицо
Alex12357
Alex12357
27 июля 2017 в 15:25
Всё теперь понятно,НЕЙМАР -в ПСЖ,КОУТИНЬО-остаётся в Ливерпуле,Руководство Барселоны остаётся с носом.
Gorbuncov
Gorbuncov
27 июля 2017 в 15:21
Самое тупое трансферное окно на моей памяти. Все как с ума сошли.
Фата лист
Фата лист
27 июля 2017 в 15:19
Проще Де Брюйне подписать...
y6uBaHTo
y6uBaHTo
27 июля 2017 в 15:18
Отдайте лучше Неймара в аренду в Ливерпуль, тут есть бразильцы как он хочет (Коут, Фирмино) и далеко от Месси будет, раскроется ещё более может))). Чё зря деньги тратить то?)))
nahan
nahan
27 июля 2017 в 15:17
Правильный ход, пусть останется в Ливерпуле.
Overbeer
Overbeer
27 июля 2017 в 15:12
ПСЖ -Барселону- МС-Реал- Ливерпуль пора отлучать от футбола - пускай работают на товарно-сырьевых биржах
КЭТиК
КЭТиК
27 июля 2017 в 15:00
Коутиньо уже о зарплате в Барселоне договорился, а клубы при таких расхождениях в суммах точно не договорятся.
grafff
grafff
27 июля 2017 в 14:45
сдурели что ли?
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