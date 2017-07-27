«Ливерпуль» оценил Коутиньо в 150 млн евро

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27 июля 2017, 14:31

Полузащитник «Ливерпуля» может быть согласен перейти в «Барселону», но каталонскому клубу будет крайне непросто уговорить «красных» продать им игрока.

Учитывая последние тенденции на трансферном рынке, а также держа в уме цель отпугнуть от бразильца потенциальных покупателей, «Ливерпуль» оценил игрока в 150 млн евро.

«Барселона» же, по слухам, не готова платить за Коутиньо более 80 млн евро.