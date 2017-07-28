«Бавария» подтвердила интерес «Челси» к Ренату Санчешу

1501235995

28 июля 2017, 12:59

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что главный тренер «Челси» лично проявил интерес к хавбеку мюнхенцев .

«Есть минимум 10 команд, которые готовы арендовать Санчеша. После матча с „Интером“ Антонио Конте попросил нас предоставить информацию о Ренату, потому что он знает — этот футболист способен приносить пользу в центре поля. Парень хочет играть регулярно, однако Карло Анчелотти остался доволен его вчерашним выступлением.

Мы полностью оценим ситуацию чуть позже, но если Санчеш и уйдет, то это почти наверняка будет аренда. Мы по-прежнему рассчитываем на него».