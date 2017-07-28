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«Бавария» подтвердила интерес «Челси» к Ренату Санчешу

28 июля 2017, 12:59

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что главный тренер «Челси» Антонио Конте лично проявил интерес к хавбеку мюнхенцев Ренату Санчешу.

«Есть минимум 10 команд, которые готовы арендовать Санчеша. После матча с „Интером“ Антонио Конте попросил нас предоставить информацию о Ренату, потому что он знает — этот футболист способен приносить пользу в центре поля. Парень хочет играть регулярно, однако Карло Анчелотти остался доволен его вчерашним выступлением.

Мы полностью оценим ситуацию чуть позже, но если Санчеш и уйдет, то это почти наверняка будет аренда. Мы по-прежнему рассчитываем на него».

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
28 июля 2017 в 20:41
Вроде где то читал, что Бенфика хочет взять в аренду не?
superlamps
superlamps
28 июля 2017 в 18:28
мало верится что он будет игроком основы челси, лучше уж отдать в команду где сможет играть стабильно.
marvel777
marvel777 ответ weinmar (раскрыть)
28 июля 2017 в 15:06
только лучше в какую-нибудь Бенфику ту же а не в Челси- там тоже все шансы присесть
weinmar
weinmar
28 июля 2017 в 14:56
Продавать глупо! Перспективный юноша и деньги уплачены. В аренде поиграет, окрепнет и вилькоммен цурюк в Баварию! ))
Сливки общества
Сливки общества
28 июля 2017 в 13:47
Далеко его лучше не отпускать, чтобы он под влиянием новых впечатлений потом никуда не сбежал.))
Bayern Best
Bayern Best
28 июля 2017 в 13:09
В аренду надо его отдавать.Но главное не продавать.
Гость
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