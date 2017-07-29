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СМИ: «Неймар сообщил одноклубникам по „Барселоне“, что перейдёт в ПСЖ»

29 июля 2017, 20:43

По информации испанской прессы, завтрашний матч против «Реала» в рамках Международного Кубка чемпионов может стать последним для нападающего «Барселоны» Неймара в стане каталонского клуба.

По слухам, бразилец уже рассказал своим товарищам по «Барсе», что принял решение перебраться в ПСЖ.

Ожидается, что уже на следующей неделе парижане заплатят за Неймара 222 млн евро отступных.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
30 июля 2017 в 06:37
Вот и сказочке конец))
Санчо Панса
Санчо Панса
30 июля 2017 в 06:05
Да как он мог! Это же удар по самолюбию некоторых болельщиков Барселоны...Теперь он попал к ним в немилость! Погнался за деньгами и славой, как они полагают) Нет, он просто принял решение перестать работать на статистику Месси и всерьез побороться за Золотой Мяч!
ermak6848
ermak6848
30 июля 2017 в 03:59
Блефует перед авансом от клуба
( читай подспудно Давай зарплату как у Месси...)
Антон за MU
Антон за MU
30 июля 2017 в 01:25
Помню слова одного Барсаглора,все мечтают играть в Барселоне и закончить там карьеру...ржу))))
hardpony
hardpony
30 июля 2017 в 01:12
огромные бабки платят. какой бы не был классный. 220 лямов. это слишком.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 июля 2017 в 01:02
Он и в Барселоне лучший игрок мира.......
Просто вне Барсы это будет заметней.....
Удачи !!!!!
рус фан
рус фан
30 июля 2017 в 00:20, ред.
каталонским будет трудно найти замену Неймару, хотя рыжий из МС возможно подойдет, он на фланге в Германии играл, конечно получат немало 222 млн, но кого купить, Коутиньо и Дибала игроки центра, Азар на мой взгляд похуже Нея в скорости и технике, сейчас очевиден дефицит левых форвардов уровня барселоны в Мире.
Бригант 669
Бригант 669
29 июля 2017 в 23:54
ну и скатертью дорожка
Doping87
Doping87
29 июля 2017 в 23:41
Удачи Неймару в ПСЖ! В Барсе не интересно за ним наблюдать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
29 июля 2017 в 23:36
Интересно увидеть лишь одно, завяжет он с футболом или ПСЖ все же станет мировым гегемоном?
Вячеслав Евгеньевич Анохин
Вячеслав Евгеньевич Анохин ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
29 июля 2017 в 22:48
Ненавидеть его не стОит. Человек ищет, где ему лучше, может заблуждаться, совершать ошибки, попасть под влияние. С его уходом Барса менее великой не станет, и уж полюбому выше ПСЖ. Надеюсь только, что он не пойдет по пути рональдо (настоящий), который транзитом через Интер, оказался в реале. Вот тогда я готов его ненавидеть.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
29 июля 2017 в 22:41
Удачи и спасибо за все ,если и вправду уходит.Если нет,то пусть продолжает показывать свой талант на поле. Новости про него уже надоели
дурман
дурман
29 июля 2017 в 22:22
Барселона" собирается предложить пожизненный контракт Иньесте.

"Барселона" хочет предложить новый контракт полузащитнику Андресу Иньесте. Как сообщает TMW, клуб намерен подписать с игроком пожизненное соглашение.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
29 июля 2017 в 22:20
это его решение, в любом случае спасибо за эти годы в Барселоне! Все-таки он много дал команде....Выиграл все,что можно...Удачи ему во Франции....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
29 июля 2017 в 22:13
Лично я покаюсь в своих словах,если он наберется мужества,откажется от миллионов евро и останется в Барсе и любой фан Барсы будет рад.
Но пока он под каблуком отца все равно не доверяю,даже если останется.
А так я естественно реагирую на события,кот происходят.
milanetto10
milanetto10
29 июля 2017 в 22:12
в ПСЖ будет победителем чемпионата и кубка Франции вот и всё собственно
eleven LC
eleven LC
29 июля 2017 в 21:56
С началом нового сезона откроется истинное лицо барсоглоров,я про то что если Неймар останется,те кто его сейчас называют петухом,козлом,предателем всадившым нож в спину будут снова его восхвалять и писать о предстоящем золотом мяче!
Впрочем ничего нового!
DVoxNN
DVoxNN
29 июля 2017 в 21:47
Прощай золотые мячи. В ПСЖ их не видать как своих ушей
eleven LC
eleven LC
29 июля 2017 в 21:45
Каждая вторая новость о Неймаре,перешел бы уже да и все! В ПСЖ он будет главной звездой,но как многие здесь пишут он во Франции конечно все выиграет,но лч врядли и я с этим согласен!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
29 июля 2017 в 21:41
Он не останется,пока жив его отец.Скоро ни один клуб не захочет его подписать,зная что за люди
renamed_user_323285
renamed_user_323285
29 июля 2017 в 21:40
Джинн, у меня аккаунтов в три раза больше, чем у тебя подписчиков, толку от твоих жалоб?)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Armyan4eG (раскрыть)
29 июля 2017 в 21:38
Я его не уважал но после игры с ПСЖ я был очень рад за него,зауважал его и надеялся,что он будет еще долго играть за Барсу,через три года заменит Месси,будет получать ЗМ.
Но его поступок удар ножом в спину для миллионов нас болелов по всему миру и он это знает.
Кроме ненависти у меня к нему ничего нет и желаю ему унижения,где бы он не был.
Tysоn
Tysоn
29 июля 2017 в 21:30
В Псж Неймар получит то,что именно он хочет:Лидерство и деньги,в плане трофеев лишь ЧФ,кубок и суперкубок,в ЛЧ с ним конечно шансы у них возрастут,но ЗМ он получит если только выиграет ПСЖ ЛЧ..
Armyan4eG
Armyan4eG ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
29 июля 2017 в 21:26, ред.
Ты пишешь про Неймара будто знаком с ним с самых пеленок...
Печально за таких болел, он не предает клуб а придает самого себя, но не нам его судить он сам выбирает свое будущее, пускай переходит и спасибо за талант показанный в играх за наш клуб.
Не будь столь резок ведь в конце концов он не в Реал или Эспаньел переходит а просто губит свою карьеру ради французких трофеев (не более).

Но я убежден что он останется, не может здравомыслящий человек на пути к золотому мячу так просто погубить свою историю.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответ Dim64f1121 (раскрыть)
29 июля 2017 в 21:25, ред.
Абсолютно согласна.
KaZёL
KaZёL ответ abramjan (комментарий удален) (раскрыть)
29 июля 2017 в 21:24
    KaZёL
    KaZёL ответ abramjan (комментарий удален) (раскрыть)
    29 июля 2017 в 21:23
      KaZёL
      KaZёL ответ abramjan (комментарий удален) (раскрыть)
      29 июля 2017 в 21:21
        KaZёL
        KaZёL ответ Заратустра (комментарий удален) (раскрыть)
        29 июля 2017 в 21:21
          KaZёL
          KaZёL ответ abramjan (комментарий удален) (раскрыть)
          29 июля 2017 в 21:19
          я его не обижаю...констатирую факт!Он же сам написал что пробитый!почитай ниже!Честь и хвала таким людям что умеют признаться!....но руку я бы ему не пожал....брезгую...УВЫ!
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