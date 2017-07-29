СМИ: «Неймар сообщил одноклубникам по „Барселоне“, что перейдёт в ПСЖ»

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29 июля 2017, 20:43

По информации испанской прессы, завтрашний матч против «Реала» в рамках Международного Кубка чемпионов может стать последним для нападающего «Барселоны» в стане каталонского клуба.

По слухам, бразилец уже рассказал своим товарищам по «Барсе», что принял решение перебраться в ПСЖ.

Ожидается, что уже на следующей неделе парижане заплатят за Неймара 222 млн евро отступных.