СМИ: «Неймар сообщил одноклубникам по „Барселоне“, что перейдёт в ПСЖ»

По информации испанской прессы, завтрашний матч против «Реала» в рамках Международного Кубка чемпионов может стать последним для нападающего «Барселоны» Неймара в стане каталонского клуба.
По слухам, бразилец уже рассказал своим товарищам по «Барсе», что принял решение перебраться в ПСЖ.
Ожидается, что уже на следующей неделе парижане заплатят за Неймара 222 млн евро отступных.
( читай подспудно Давай зарплату как у Месси...)
( читай подспудно Давай зарплату как у Месси...)
Просто вне Барсы это будет заметней.....
Удачи !!!!!
Просто вне Барсы это будет заметней.....
Удачи !!!!!
"Барселона" хочет предложить новый контракт полузащитнику Андресу Иньесте. Как сообщает TMW, клуб намерен подписать с игроком пожизненное соглашение.
"Барселона" хочет предложить новый контракт полузащитнику Андресу Иньесте. Как сообщает TMW, клуб намерен подписать с игроком пожизненное соглашение.
Но пока он под каблуком отца все равно не доверяю,даже если останется.
А так я естественно реагирую на события,кот происходят.
Но пока он под каблуком отца все равно не доверяю,даже если останется.
А так я естественно реагирую на события,кот происходят.
Впрочем ничего нового!
Впрочем ничего нового!
Но его поступок удар ножом в спину для миллионов нас болелов по всему миру и он это знает.
Кроме ненависти у меня к нему ничего нет и желаю ему унижения,где бы он не был.
Но его поступок удар ножом в спину для миллионов нас болелов по всему миру и он это знает.
Кроме ненависти у меня к нему ничего нет и желаю ему унижения,где бы он не был.
Печально за таких болел, он не предает клуб а придает самого себя, но не нам его судить он сам выбирает свое будущее, пускай переходит и спасибо за талант показанный в играх за наш клуб.
Не будь столь резок ведь в конце концов он не в Реал или Эспаньел переходит а просто губит свою карьеру ради французких трофеев (не более).
Но я убежден что он останется, не может здравомыслящий человек на пути к золотому мячу так просто погубить свою историю.
Печально за таких болел, он не предает клуб а придает самого себя, но не нам его судить он сам выбирает свое будущее, пускай переходит и спасибо за талант показанный в играх за наш клуб.
Не будь столь резок ведь в конце концов он не в Реал или Эспаньел переходит а просто губит свою карьеру ради французких трофеев (не более).
Но я убежден что он останется, не может здравомыслящий человек на пути к золотому мячу так просто погубить свою историю.