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Моуриньо назвал лучшего игрока, которого он тренировал

10 сентября 2017, 11:42

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо назвал полузащитника Неманью Матича лучшим футболистом, с которым он когда-либо работал.

«Не могу сказать, что в моей карьере мне встречались лучшие игроки, чем Матич.

Однажды, еще во времена „Челси“, я выпустил Матича в начале второго тайма, но заменил уже на 70-й или 75-й минуте. После этого пресса начала раздувать, она хотела нашей крови. Неманья очень грустил из-за этой замены. Мне тоже было грустно, потому что вся эта ситуация выглядела не очень красиво, и подобное я делал только дважды за всю тренерскую карьеру.

Но на следующий день Матич пришел ко мне и сказал: „Я недоволен вашей заменой, но это моя вина, потому что я играл плохо и могу понять ваше решение. Давайте двигаться дальше“».

Матич перешел в МЮ из «Челси» за 40 млн фунтов.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
11 сентября 2017 в 02:08, ред.
Дрогба лучше Матича при всем уважении, ну это на мой взгляд и т.д.
Chelseaman
Chelseaman
10 сентября 2017 в 19:55
он такое говорил уже про 5-6 своих игроков))
Шишанутый
Шишанутый
10 сентября 2017 в 18:59
Врет. Лучшим был Роналду!
firewing
firewing
10 сентября 2017 в 16:54, ред.
Не верю. Моуриньо - коньюктурщик текущего момента.
Санчо Панса
Санчо Панса
10 сентября 2017 в 16:30
Странно, что не Криштиану...Хотя Неманья был важным элементом его Челси и теперь Манчестер Юнайтед!
loko7
loko7
10 сентября 2017 в 14:43
Выбрал его, чтобы действительно лучших не обидеть, так как их было немало.
dzvinka
dzvinka
10 сентября 2017 в 14:06, ред.
крови... с моура крови не выдоиш... одно дермище хлещит... его пресса и хотела, как мухи)).
а по теме: через две недели у него будет новый лучший игрок всех времен физручества... кто-то там очередной прийдет ему подлизать или прогнуться под него)).
neomessi
neomessi
10 сентября 2017 в 13:28
Как же роналду?
sir_Alex
sir_Alex ответ Аксинья (раскрыть)
10 сентября 2017 в 12:20
Просто ему не посчастливилось тренировать Дзюбу))
nnb199O
nnb199O
10 сентября 2017 в 12:11
Лицемер
Аксинья
Аксинья
10 сентября 2017 в 12:05
Ну а лучший, которого он хотел тренировать, но не уговорил перейти в МЮ, несомненно Тимофей Калачёв...
311
311
10 сентября 2017 в 12:03
Странный выбор!)
Mamaev
Mamaev
10 сентября 2017 в 11:57
Фэны ранальды всплакнули
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