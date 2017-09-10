Моуриньо назвал лучшего игрока, которого он тренировал

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10 сентября 2017, 11:42

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» назвал полузащитника лучшим футболистом, с которым он когда-либо работал.

«Не могу сказать, что в моей карьере мне встречались лучшие игроки, чем Матич.

Однажды, еще во времена „Челси“, я выпустил Матича в начале второго тайма, но заменил уже на 70-й или 75-й минуте. После этого пресса начала раздувать, она хотела нашей крови. Неманья очень грустил из-за этой замены. Мне тоже было грустно, потому что вся эта ситуация выглядела не очень красиво, и подобное я делал только дважды за всю тренерскую карьеру.

Но на следующий день Матич пришел ко мне и сказал: „Я недоволен вашей заменой, но это моя вина, потому что я играл плохо и могу понять ваше решение. Давайте двигаться дальше“».

Матич перешел в МЮ из «Челси» за 40 млн фунтов.