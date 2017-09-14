Рейнгольд: «С соперником посильней ничьей бы не было»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча своей бывшей команды с «Марибором» (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Такую команду, как „Марибор“, „Спартак“ обязан обыгрывать. Проблемы налицо – команда не бегает. Физическое состояние многих футболистов безобразное. Ноги не бегут у ребят, нет лёгкости – нет игры. С соперником посильней ничьей бы не было. Откровенно говоря, всё по игре. В таких турнирах нельзя отходить назад после забитого мяча, нужно двигаться вперёд, брать мяч под контроль. Но вместо этого „Спартак“ прижался к своим воротам. „Марибор“ почувствовал это, и нагрузил самую слабую сторону – где играл Ещенко. Оттуда всё пошло и поехало. Мне удивительно, почему его не заменили. Многие моменты происходили по его вине, хотя было видно, что он старался.

Эмоциональное давление? „Спартак“ играл не с „Барселоной“, ПСЖ, „Интером“ или „Баварией“. „Марибор“ – команда ниже среднего уровня. Эмоция у футболистов должна быть одна – вышел на поле и отыграл. Ты получаешь за это приличную зарплату. Когда говорят: „Спартак“ народная команда – меня это бесит, потому что „народная команда“ должна выходить и ложиться костями.

Хотел бы поздравить ещё ЦСКА. Они выиграли очень серьёзную игру, „Бенфику“ положили на лопатки. Если суммировать, ЦСКА и „Спартак“ – молодцы. И „Спартак“ не проиграл на выезде, и ЦСКА».

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