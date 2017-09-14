Каррера: «Замена Промеса была ошибкой»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Лига Европы
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
«Шахтёр» дома одолел «Наполи»63
23:38
Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в игре с «Тоттенхэмом»85
23:38
«Спартак» не удержал преимущество над «Марибором»481
22:50
Глушаков получил травму в матче с «Марибором»11
21:43
Инфантино пытался помешать запрету для Мутко избираться в Совет ФИФА7
02:37
Бубнов: «Стоит задать вопросы Каррере, замены „Спартака“ в принципе не сработали»0
02:20
Бохар: «Мы переиграли „Спартак“ и могли взять три очка»2
02:10
Клопп: «„Ливерпуль“ доминировал и заслуживал лучшего результата»1
01:52
Миланич: «„Марибор“ очень хорошо отреагировал на пропущенный мяч»0
01:33
Рейнгольд: «С соперником посильней ничьей бы не было»4
01:19
Комбаров: «Не думаю, что шансы на выход из группы сильно изменились»5
00:49
Поульсен продлил контракт с «Лейпцигом»1
00:22
Червиченко: «Все проблемы приходили с позиции Ещенко»11
00:16
Самедов: «Не знаю, почему прижались после гола»9
23:39
«Ливерпуль» и «Севилья» поделили очки66
23:39
«Лейпциг» и «Монако» не выявили сильнейшего8
23:39
«Порту» дома уступил «Бешикташу»7
23:39
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ82
23:35
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Фейеноорд»15
22:55
Ковачич получил травму в матче Лиги чемпионов2
22:45
Сольбаккен: «„Локомотив“ - сильнейшая команда в нашей группе»4
22:28
«Барселона» ждёт рекордных доходов по итогам сезона9
22:23
Касильяс догнал Гиггза по числу сезонов в Лиге чемпионов8
22:15
Сёмин: «Хорошо, что букмекеры отдают предпочтение „Копенгагену“»5
21:54
Манчини: «Трудно сравнивать „Вардар“ с кем-то из России»6

Каррера: «Замена Промеса была ошибкой»

сегодня, 00:19
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью с «Марибором» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Почему заменил Промеса? Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка.

Почему не выпустил Рошу? Мне нужно было поменять Комбарова. Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны.

Я доволен результатом и выступлением своей команды. Чуть меньше доволен качеством, поскольку мы совершили очень много ошибок. С чем связана слабая реализация? С тем, что не получилось забить. Как я всегда говорил, лучше создавать много моментов и не забивать, чем не создавать их вообще. Мы знали, что „Марибор“ давит. Они очень опасны на контратаках, но, думаю, мы смогли их сдержать.

Не показалось ли, что „Спартак“ относился к „Марибору“, как к Ливерпулю? Нет, нам соперник не казался „Ливерпулем“. Просто бывает, что не везет или не получается так, как задумывали. Считаю, сыграли мы хорошо, но не хватило реализации.

Правда ли я считаю, что результат — хорош? Все показало поле. В Лиге чемпионов нам непросто. „Марибор“ не создал много моментов. При этом отмечу, что „Спартак“ играл в гостях. Для меня это хороший результат».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Чупакабра
сегодня в 01:45
    Doping87
    сегодня в 01:27
      Павел Амурский
      сегодня в 01:14
      Физрук то результатом доволен, то он ошибся, гнать такого надо.
      d_fincher
      сегодня в 01:03
      Как же неуместно выглядит манера не писать вопрос, а приписывать его отвечающему на вопрос - будто он сам у себя спрашивает: "Правда ли я считаю, что результат — хорош?"
      arzamas
      сегодня в 01:01
      "...При этом отмечу, что „Спартак“ играл в гостях. Для меня это хороший результат»

      Как будто Марибор в Хабаровске.)
      Michele_Alboreto
      сегодня в 01:01
        Lucho Gonzalez
        сегодня в 01:00
          BMW525tds
          сегодня в 00:57
          Результатом он доволен. Гнать его подальше, если он не понимает что такое Спартак и что такое Марибор. Почему приезжает иностранец и не во что не ставит Спартак? В эпоху Тихонова, Аленичева, Цымбаларя, Никифорова ни 1 не сказал бы что ничейка с Марибором это нормально. Дна нет....
          ULTRASteam ответил The Frei
          сегодня в 00:53
          The Frei:
          Багаж Аленичева закончился, вот и результат...
            Vladimir Grechko
            сегодня в 00:44
            трениришка блин проблемма была на правом фланге а ты ее не увидел))
            мяч квадратный
            сегодня в 00:42
            Карера походу начал поддавать. Такие ошибки на трезвую голову не сделаешь. Несёт какую-то чушь, что он результатом доволен. Да и выглядит он, как мой сосед в запое.
            Красно Синий воин
            сегодня в 00:42
            Сейчас у спартачей откроются глаза на супер тренера!
            Faustello
            сегодня в 00:33
            Заметки Валерки закончились, вот и не знает Массимка что дальше делать
            Faustello
            сегодня в 00:32
            Просто Промяско самый быстрый, вот и снял его с игры чтобы сгонял в ларёк за шампусом - ничью отмечать )))
            The Frei
            сегодня в 00:32
            Багаж Аленичева закончился, вот и результат...
            ermak6848
            сегодня в 00:31
            у " Спартака " cтолько ударов по воротам соперника, а результат Хилая ничья ....
            С такой игрой дальше своей группы " Спартаку " ничего не светит...
            AlexandrSerg
            сегодня в 00:27
            Не знаю, но как по мне, непростительно для тренера любого клуба из России считать ничью с командой из Словении хорошим результатом.
            makkie
            сегодня в 00:27
            Похоже Массимо поплыл... что-то непонятное в клубе творится до сих пор(
            Faustello
            сегодня в 00:23
            Уха ха, хотел одного поменять и ошибся )))
            Lexx123
            сегодня в 00:22
            Вообще тормоз!
            кот сиб
            сегодня в 00:22
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
              Rambler's Top100