Каррера: «Замена Промеса была ошибкой»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью с «Марибором» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Почему заменил Промеса? Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка.

Почему не выпустил Рошу? Мне нужно было поменять Комбарова. Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны.

Я доволен результатом и выступлением своей команды. Чуть меньше доволен качеством, поскольку мы совершили очень много ошибок. С чем связана слабая реализация? С тем, что не получилось забить. Как я всегда говорил, лучше создавать много моментов и не забивать, чем не создавать их вообще. Мы знали, что „Марибор“ давит. Они очень опасны на контратаках, но, думаю, мы смогли их сдержать.

Не показалось ли, что „Спартак“ относился к „Марибору“, как к Ливерпулю? Нет, нам соперник не казался „Ливерпулем“. Просто бывает, что не везет или не получается так, как задумывали. Считаю, сыграли мы хорошо, но не хватило реализации.

Правда ли я считаю, что результат — хорош? Все показало поле. В Лиге чемпионов нам непросто. „Марибор“ не создал много моментов. При этом отмечу, что „Спартак“ играл в гостях. Для меня это хороший результат».

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