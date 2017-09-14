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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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Червиченко: «Все проблемы приходили с позиции Ещенко»

сегодня, 00:22
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью команды с «Марибором» (1:1) в матче Лиги чемпионов.

«У „Спартака“ не было преимущества. Не разделяю общего мнения, что с „Марибором“ москвичи должны брать все шесть очков. Хорошо, если это будет хотя бы четыре в двух встречах. В первые 20 минут „Марибор“ вообще был один на поле, а „Спартак“ только отбивался. Забитый гол после перерыва – просто стечение обстоятельств. Хорошо пробили, мяч удачно отскочил и Александр Самедов забил. Пропущенный гол же, наоборот, пришел от того фланга, где „Марибор“ спокойно распоряжался мячом. Угроза оттуда шла все время и дошла. Самое ужасное, что она через несколько минут могла повториться ровно с той же позиции.

Андрей Ещенко, может, и двигался, но все проблемы приходили именно с его позиции. Оттуда забили, дважды очень опасно атаковали и до конца второго тайма словенцы могли выйти вперед.

Дальше „Спартак“ будет бороться за третье место в группе, потому что „Ливерпуль“ и „Севилья“ объективно сильнее. Разве что, „Севилья“ может быть по бюджету не так сильна. Да и „Марибор“ команда колючая и может огрызнуться в Москве».

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 01:17
Защита, можно сказать, разбаллансирована.
Александр Северный
сегодня в 01:12
Ещенко и Промес играли отвратительно.
Virtual Reminiscence .
сегодня в 01:09
Ага, ну конечно.Пашалич и Квинси во всём виноваты.
никита001
сегодня в 01:07
Ещенко - это проблемки.
ВСЕ проблемы пришли с приходом в Спартак А.В. Червиченко. Вот это проблемы так проблемы. Проблемищи.
ⒸⓊⓇⓉ ⒶⓃⒼⓁⒺ
сегодня в 01:01
все беды Спартака пришли с тобой. И че?
MIKITA463295
сегодня в 00:59
В данном случае это так и с Рубином он порол...
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:55
Нашли козла отпущения!
arzamas
сегодня в 00:43
Ещенко эту игру себе в актив занести не может, это факт. Но Ещенку в обиду не дадим. Ведь игрок достойно выступавший за нашу Волгу в Спатраке плохо играть не способен.)
Piter SpaM
сегодня в 00:30
Очень слабо в этот раз для этого мудрого старца. Ни одной подколки.
DEIVID
сегодня в 00:29
Это уже давно все поняли, по мне, слабейший защитник в РПЛ. Уж лучше бы Тигиева попробовали наиграть на правом фланге.
Faustello
сегодня в 00:28
Главный троль мясных проснулся )))
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