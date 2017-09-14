Червиченко: «Все проблемы приходили с позиции Ещенко»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью команды с «Марибором» (1:1) в матче Лиги чемпионов.

«У „Спартака“ не было преимущества. Не разделяю общего мнения, что с „Марибором“ москвичи должны брать все шесть очков. Хорошо, если это будет хотя бы четыре в двух встречах. В первые 20 минут „Марибор“ вообще был один на поле, а „Спартак“ только отбивался. Забитый гол после перерыва – просто стечение обстоятельств. Хорошо пробили, мяч удачно отскочил и Александр Самедов забил. Пропущенный гол же, наоборот, пришел от того фланга, где „Марибор“ спокойно распоряжался мячом. Угроза оттуда шла все время и дошла. Самое ужасное, что она через несколько минут могла повториться ровно с той же позиции.

Андрей Ещенко, может, и двигался, но все проблемы приходили именно с его позиции. Оттуда забили, дважды очень опасно атаковали и до конца второго тайма словенцы могли выйти вперед.

Дальше „Спартак“ будет бороться за третье место в группе, потому что „Ливерпуль“ и „Севилья“ объективно сильнее. Разве что, „Севилья“ может быть по бюджету не так сильна. Да и „Марибор“ команда колючая и может огрызнуться в Москве».

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