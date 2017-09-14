АЕК обыграл на выезде «Риеку»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Риека» проиграла АЕК.
Риека, стадион «Риека»
«Риека» (Хорватия) – АЕК (Греция) – 1:2 (1:1)
Голы: Елец 29 – Мандалос 16, Христодолопулус 62.
«Риека»: Прскало, Вешович, Элез, Жупарич, Жута, Брадарич, Мишич (Матей 81), Гавранович (Малеш 59), Горгон, Квржич (Акости 73), Эбер.
Главный тренер: Матьяж Кек.
АЕК: Анестис, Чосич, Враньеш, Элдер Лопеш, Бакакис, Юханссон, Манталос, Симоэш, Христодулопулос (Айдаревич 78), Клонаридис (Бакасетас 60), Ливая (Араухо 86).
Главный тренер: Маноло Хименес.
Предупреждения: Мишич 39, Брадарич 42, Элдер Лопеш 64, Симоэш 71, Араухо 87.
Судья: Битон (Шотландия).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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