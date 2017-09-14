В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Башакшехир» сыграл вничью с «Лудогорцем».
Стамбул, стадион «Фатих Терим»
«Башакшехир» (Турция) – «Лудогорец» (Болгария) – 0:0
«Башакшехир»: Волкан Бабаджан, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Эмре Белезоглу, Инлер, Моссору (Наполеони 80), Вишча, Аттама, Адебайор (Мевлют Эрдинч 65), Элиа (Керим Фрай 73).
Главный тренер: Абдулла Авчи.
«Лудогорец»: Браун, Моци, Пластун, Сисинью, Натанаэл, Дяков, Анисе, Гуральски (Саша 77), Лукоки (Кампаньяру 86), Вандерсон, Паулу да Силва (Кешеру 58).
Главный тренер: Димитар Димитров.
Предупреждения: Элиа 59, Жуниор Кайсара 79, Мевлют Эрдинч 90+4.
Судья: Юханнессон (Швеция).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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