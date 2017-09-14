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«Милан» разгромил «Аустрию»

вчера, 21:55
АустрияАустрия1 : 5МиланМиланМатч завершен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» обыграл «Аустрию».

Вена, стадион «Эрнст Хаппель»

«Аустрия» (Австрия) – «Милан» (Италия) – 1:5 (0:3)
Голы: Боркович 47Чалханоглу 7, Силва 10, Силва 20, Силва 56, Сусо 63.

«Аустрия»: Хаджикич, Вестерманн (Боркович 42, Глухакович 86), Кляйн, Марчинко, Кадири Мохаммед, Хольцхаузер, Прокоп, Зербест, Ли Чин Хен (де Паула 74), Фелипе Пирес, Моншайн.
Главный тренер: Торстен Финк.

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Антонелли, Абате, Бонуччи, Романьоли (Музаккио 74), Билья, Хакан Чалханоглу, Кессье (Бонавентура 62), Калинич (Сусо 62), Андре Силва.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Кессье 37, Кадири Мохаммед 58. 

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».

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Все комментарии
drug01
вчера в 23:42
Милан провел тренировку!!!
Nesta 88 ответил Klose_Miro
вчера в 23:38
Klose_Miro:
Университятя еще отскочила. Китайская машина разогналась не на шутку.
Верно говоришь
вячеслав остапенко
вчера в 23:34
Я был уверен в победе Милана
Abbath ответил Vladimir808
вчера в 22:43
Vladimir808:
А Силва?
Тоже хорош, но Билья пока нравится больше всех.
MaxForCSKA ответил mikhuil
вчера в 22:41
mikhuil:
как такое попадает в популярное?
1 человек с десяти аккаунтов лайкает
Виталик ManUtd Rus
вчера в 22:39
Милан опять вернулся !
Vladimir808 ответил Abbath
вчера в 22:18
Abbath:
Предсказуемый исход. Из всех летних подписаний Билья пока радует больше всех.
А Силва?
DXTK
вчера в 22:18
чтобы начать свой пусть в ЛЧ для начала Милану надо победить в ЛЕ.

Хороший матч. как говорят все на классе.
Abbath
вчера в 22:13
Предсказуемый исход. Из всех летних подписаний Билья пока радует больше всех.
bexxx ответил mikhuil
вчера в 22:11
mikhuil:
как такое попадает в популярное?
У человека несколько аккаунтов. Ноо в принцыпе он прав😂😂😂
mikhuil ответил Валерошка
вчера в 22:08
Валерошка:
Могучий Милан размял мышцы. Все так как я предсказывал. Андре Силва готов стать лучшим игроком планеты, Бонуччи уже сейчас сильнее двух Рамосов, новичок Роналду будет заменять великолепного Чалханоглу. Бавария, Реал, Ювентус, Наполи.... Нас боятся. И это правильно.
как такое попадает в популярное?
Klose_Miro
вчера в 22:01
Университятя еще отскочила. Китайская машина разогналась не на шутку.
ILOVEMU ответил Валерошка
вчера в 22:00
    БАБАнк
    вчера в 22:00
    ВЕЛИКИЙ МИЛАН ВЕРНУЛСЯ! ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!
    Валерошка
    вчера в 21:59
    Могучий Милан размял мышцы. Все так как я предсказывал. Андре Силва готов стать лучшим игроком планеты, Бонуччи уже сейчас сильнее двух Рамосов, новичок Роналду будет заменять великолепного Чалханоглу. Бавария, Реал, Ювентус, Наполи.... Нас боятся. И это правильно.
    witynchik
    вчера в 21:59
    Ожидаемо и с пользой дела!Ребятам нужно привыкнуть и понять друг друга
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