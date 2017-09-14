«Милан» разгромил «Аустрию»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» обыграл «Аустрию».
Вена, стадион «Эрнст Хаппель»
«Аустрия» (Австрия) – «Милан» (Италия) – 1:5 (0:3)
Голы: Боркович 47 – Чалханоглу 7, Силва 10, Силва 20, Силва 56, Сусо 63.
«Аустрия»: Хаджикич, Вестерманн (Боркович 42, Глухакович 86), Кляйн, Марчинко, Кадири Мохаммед, Хольцхаузер, Прокоп, Зербест, Ли Чин Хен (де Паула 74), Фелипе Пирес, Моншайн.
Главный тренер: Торстен Финк.
«Милан»: Доннарумма, Сапата, Антонелли, Абате, Бонуччи, Романьоли (Музаккио 74), Билья, Хакан Чалханоглу, Кессье (Бонавентура 62), Калинич (Сусо 62), Андре Силва.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Кессье 37, Кадири Мохаммед 58.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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