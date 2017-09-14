«Фастав» и «Шериф» разошлись миром

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» сыграл вничью с «Шерифом».
Оломоуц, стадион «Андрув»
«Фастав» (Чехия) – «Шериф» (Молдавия) – 0:0
«Фастав»: Достал, Гаич, Бачо, Матейов, Йирачек, Вукадинович, Хольцер, Траоре, Механович (Джафич 83), Экпай (Бартошак 68), Железник (Диоп 62).
Главный тренер: Богумил Паник.
«Шериф»: Микулич, Раку, Посмак, Сушич, Кристиану, Кулушич, Брезовец (Кендыш 73), Антон, де Ноэйер, да Силва (Трипич 87), Мугоша (Дамашкан 81).
Главный тренер: Роберто Бордин.
Предупреждения: Сушич 37, Кулушич 40, Экпай 66.
Судья: Даллас (Шотландия).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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