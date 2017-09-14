«Стяуа» обыграл на своём поле «Викторию»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Стяуа» обыграл «Викторию».
Бухарест, стадион «Национальный»
«Стяуа» (Румыния) – «Виктория» (Чехия) – 3:0 (2:0)
Голы: Будеску 21 (пен), Будеску 44, Алибек 73.
«Стяуа»: Ницэ, Жуниор Мораис, Бэлаша, Планич, Бензар, Пинтилий, Неделку, Алибек (Гноэре 74), Будеску (Ман 83), Коман (Попеску 57), Голофка.
Главный тренер: Виорел Танасе.
«Виктория»: Грушка, Лимберски, Хейда, Ржезник, Гаек, Коларж, Петржела (Земан 80), Копиц, Хрошовски, Живулич (Хоржава 61), Ржезничек (Бакош 61).
Главный тренер: Павел Врба.
Предупреждения: Хрошовски 34, Будеску 55.
Судья: Трейманис (Латвия).
В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».
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