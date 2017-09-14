В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» проиграла «Остерсандсу».
Львов, стадион «Арена Львов»
«Заря» (Украина) – «Остерсандс» (Швеция) – 0:2 (0:0)
Гол: Годдос 50, Геро 90+2.
«Заря»: Лунин, Чечер, Сваток, Сухоцкий, Караваев, Громов, Гречишкин (Харатин 53), Андриевский (Любенович 73), Гордиенко, Иури, Лунев (Кабаев 84).
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
«Остерсандс»: Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукииби (Соми 67), Сема, Нури (Геро 80), Баширу, Эдвардс, Годдос, Хопкатт (Менса 57), Айеш.
Главный тренер: Предупреждения: Баширу, 43. Менса, 72. Харатин, 79. Айеш, 83.
Судья: Клосснер (Швейцария).
В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».
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