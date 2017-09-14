«Реал Сосьедад» разгромил «Русенборг»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» обыграл «Русенборг».
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»
«Реал Сосьедад» (Испания) – «Русенборг» (Норвегия) – 4:0 (3:0)
Голы: Льоренте 9, Сурутуса 10, Скьелвик 41 (автогол), Льоренте 77.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Де ла Белья, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Хаби Прието (Хуанми 58), Каналес, Сурутуса (Субельдия 77), Ильярраменди, Вела, Виллиан Жозе (Хон Баутиста 68).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
«Русенборг»: Хансен, Региниуссен, Скьелвик, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен (Лундем, 62), Де Ланлай (Хеллан, 74), Трондсен, Адегбенро (Евтович 82), Бендтнер.
Главный тренер: Каре Ингебригтсен.
Предупреждения: Мелинг 72, Региниуссен 90+2.
Судья: Маццолени (Италия).
В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».
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