«Лацио» обыграл в гостях «Витесс»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Витесс» проиграл «Лацио».
Арнем, стадион «ГелреДоме»
«Витесс» (Нидерланды) – «Лацио» (Италия) – 2:3 (1:0)
Голы: Матавж 33, Линссен 57 – Пароло 51, Иммобиле 67, Мурджа 75.
«Витесс»: Пасвер, Бюттнер, Кашия, ван дер Верфф, Миязга, Дабо (Колкетт 83), Фор, Брюнс (Маунт 88), Матавж (Кастайньос 79), Линссен, Рашица.
Главный тренер: Хендрикус Фрэзер.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Лукаку (Лулич 65), Баштуш, Марушич, Луис Фелипе (Иммобиле 46), Ди Дженнаро (Милинкович-Савич 62), Пароло, Луис Альберто, Мурджа, Кайседо.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Луис Фелипе 32, де Врей 71, Лулич 83.
Судья: Лиани (Израиль).
В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».
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Ну и Чиро батя, вышел во втором тайме, сделал результат, уехал готовиться к Грифонам
Forza Lazio!
Ну и Чиро батя, вышел во втором тайме, сделал результат, уехал готовиться к Грифонам
Forza Lazio!