Матч «Арсенал» - «Кельн» отложен из соображений безопасности

Матч группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и «Кельном» был отложен на час из соображений безопасности. Сложная ситуация сложилась из-за неожиданно большого потока болельщиков из Германии. «Кельну» было выделено 2900 мест, однако из Германии приехали 20 тысяч человек, которые собрались у стадиона, создав толкучку.
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Сегодня 22:52
В лучшем случае игру остановят и засчитают тех. поражение Кёльну.
Навряд ли мы сегодня что-нибудь увидим..
а кельн то при чем?
ведь это ваши безхребетники немогут обеспечить не то что безопастность так и провести сам матч.
так что технарь тут Арсеналу светит
Сегодня 22:52
В лучшем случае игру остановят и засчитают тех. поражение Кёльну.
Навряд ли мы сегодня что-нибудь увидим..
а кельн то при чем?
ведь это ваши безхребетники немогут обеспечить не то что безопастность так и провести сам матч.
так что технарь тут Арсеналу светит
молодцы кельнцы хех
молодцы кельнцы хех
у Арсенала даже охрана стадиона без характера )))
у Арсенала даже охрана стадиона без характера )))
Навряд ли мы сегодня что-нибудь увидим..
Навряд ли мы сегодня что-нибудь увидим..