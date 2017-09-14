Матч «Арсенал» - «Кельн» отложен из соображений безопасности

Матч группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и «Кельном» был отложен на час из соображений безопасности. Сложная ситуация сложилась из-за неожиданно большого потока болельщиков из Германии. «Кельну» было выделено 2900 мест, однако из Германии приехали 20 тысяч человек, которые собрались у стадиона, создав толкучку.

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