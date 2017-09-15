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Ребко: «Кажется, в „Спартаке“ будут праздновать чемпионство еще 16 лет»

сегодня, 12:40

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне. Ранее Ребко выступал за «красно-белых», а Федун назвал его «хорошим парнем, чтобы бороться за 14-15 места».

«Мое мнение: Федун потратил не знаю сколько миллиардов, над ним смеялась вся страна. Сейчас он выиграл чемпионство, первое за 16 лет, и еще празднует. Мне кажется, они еще 16 будут праздновать. Мнение этого человека касаемо футбола мне неинтересно, оно ничего не стоит.

Считаю ли, что проблемы „Спартака“ от того, что Федун не разбирается в футболе? А вы так не считаете? 16 лет без побед. Самый титулованный клуб. Море смененных тренеров, куча потраченных денег. И „Спартак“ сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех».

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Все комментарии
n272nm
сегодня в 15:20
Спартак стал одним из топовых клубов?! Это Ребко о чем?!Я правильно понял, что "русский реал" хотят приравнять к Зениту и ЦСКА?! Вот пусть сначала Спартак выиграет еврокубок, тогда поговорим о топовом клубе, а пока это самобытный футбольный коллектив из Москвы, крепкий середняк, выигравший золото ЧР впервые за 16 лет!
pereletnii
сегодня в 15:13
Самый титулованый..

И „Спартак“ сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1011771.shtml

----------
Смешно,это что такой за топ без евротрофеев?
спартак обычный середняк,топ в России это Цска и Зенит!
А спам просто не держит конкуренцию при более менее равных условиях,привыкли видите ли быть первым парнем на деревне в которой и парней то больше не было.
Багров-брат
сегодня в 15:11
Прилично приложил Федуна...)))
Мигалков ответил zyxel410
сегодня в 15:08
zyxel410:
Однако это не отменяет того что они оба имеют право голоса.
Формально и алкаш Михалыч из соседнего подьезда, и наркоманка Ира с третьего этажа тоже имеют право голоса. Давайте их всех опросим. Вам ведь интересно будет узнать что они думают о Федуне, Спартаке, российском футболе в целом..
Байкал Иркутск ответил Ювентиец
сегодня в 15:07
Ювентиец:
Вот тебе знаки препинания: ".", ",", "-", "?". Скопируй и держи под рукой. А еще советую повторно (если ваш класс проходил эти разделы) изучить следующие разделы русского языка: "Лексика", "Орфография" и "Фразеология". Ничего не понял с твоего "опуса"...
    Ювентиец ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 15:04
    Байкал Иркутск:
    Надо "согласиться" с тобой какое право Ребко имел так высказаться! Толи дело более значимые люди которых Федун выставлял из спартака, да в принципе эта практика в спартаке привычная, никому не продать,а потом сгноить и выкинуть! А Ребко не должен наговаривать на Федуна, даже после того как Федун нелестно высказался об нём. Да Панов сейчас говорит хорошее о спартаке, значит вот таких и будите слушать. А Ребко то по сути прав, ни одного не правдивого слова, всё в точку! Конкретно можешь сказать в чём он неправду сказал? "о бывшем работодателе или хорошо или вообще ничего". Это что ты написал кстати? Разве Федун умер? это про покойников так говорят и ни о ком ещё! Думай что пишешь! А Федуну как и всем здоровья!
      Мельгарехо
      сегодня в 15:01
        Так Себе Аналитик
        сегодня в 15:00
          Байкал Иркутск ответил mikysss
          сегодня в 14:59
          mikysss:
          Пардон, признаю был не прав... Просто привык что на мою команду постоянно льют... Прочитал коммент как очередной высер в сторону взрослого Спартака... Ну и еще насчет академии КБ не соглашусь ни грамма, по российским меркам она достойная, уж как минимум не хуже конебомжатских
          Да я в принципе не сильно то и наезжаю. просто кому я пишу тот когда юные армейцы влетели Бенфике оскорблял все школы и только академия Спартака может бороться за Россию. Нормальная академия но не более того, за всю свою историю (берём советское время настоящее) очень мало выпускников достигли большого в футболе!
          Игорь Нетто, Федор Черенков, Сергей Родионов, Игорь Шалимов, Егор Титов, Дмитрий Торбинский может ещё кого пропустил, но не более 10! Большая часть игроков которые принесли славу Спартаку были не воспитанники клуба! И путать успехи клуба и школы не надо это разные вещи, особенно в наше время. у Вас даже в молодёжных составах закупные легионеры из Африки играют.
          Virtual Reminiscence . ответил zyxel410
          сегодня в 14:50
          zyxel410:
          Скажите пожалуйста, господа-товарищи болельщики Спартака, почему мнение Панова, который после Зенита как футболист фактически закончился очень важно,ценно и авторитетно, а мнение Ребко - это обиженка, полузащитник Арарата и прочие эпитеты , которые подчеркивают его никчемность?
          Обращайся к тем, кто это говорил.
          Virtual Reminiscence .
          сегодня в 14:49
          Что вы все несёте, специалисты?
          SHMEL
          сегодня в 14:49
          Хорошо бывший поросенокпотроллил мяснвх...
          mikysss ответил Байкал Иркутск
          сегодня в 14:48
          Байкал Иркутск:
          К сожалению этот матч не показывали, так как Марибор не заключил контракт с юношеской ЛЧ. А счёт 1:0 в пользу Марибора, гол T. Horvat 50'
          Пардон, признаю был не прав... Просто привык что на мою команду постоянно льют... Прочитал коммент как очередной высер в сторону взрослого Спартака... Ну и еще насчет академии КБ не соглашусь ни грамма, по российским меркам она достойная, уж как минимум не хуже конебомжатских
          Игорь Солнцев
          сегодня в 14:46
          16 лет, возможно, маловато будет.
          obana777 ответил Ангел неБесГрешен
          сегодня в 14:43
          Ангел неБесГрешен:
          Знатно он протянул чемпионов ;)
          Он не чемпионов протянул, он сам себя выставил на посмешище. Я посмотрела его статистику и скажу, что ему надо молчать в тряпочку от своих футбольных показателей.
          Санчо Панса
          сегодня в 14:42
          Началось:) Пока что мы услышали только его мнение! Ждем примерно такого же от других бывших спартачей. Думаю, что им есть что нам поведать и не только касательного того, как Федун управляет Спартаком)
          zyxel410 ответил LOpp
          сегодня в 14:37
          LOpp:
          любая новость про Зенит сопровождается потоками фикалий, привыкайте ;) и вообще это интернет, в 99% случаях тут люди сруться по поводу и без.
          Давайте не будем все в одну кучу. Когда мы, ноунеймы, собираемся мы можем творить что угодно (я ,естественно, имею ввиду в определенных рамках, а под ноунейнами то что мы особо никому неизвестны в широких кругах). Когда выходит известный человек,то ему надо немного думать что он говорит и делает.
          Байкал Иркутск ответил mikysss
          сегодня в 14:36
          mikysss:
          Простите но ничья 1-1 это не победа, тем более гол забитый на чужом поле может со временем и зарешать
          Читайте по внимательней! Проблема вы не понимаете что читаете. Речь о молодых игроках и ЮЛЧ Марибор выиграл у спартака 1:0 гол забил T. Horvat 50'
          LOpp
          сегодня в 14:35
          глянул статистику Ребко.
          он за 6 лет в Спартаке 13 матчей сыграл. ах какой Федун не хороший, на банке такого "Месси" мариновал.
          zyxel410 ответил mikysss
          сегодня в 14:34
          mikysss:
          Вы меня не так поняли - смелость за признание что болею за КБ а чесность что не фанат Зенита за который играл, тут в ином ключе мой коммент идет, но это сугубо мое мнение и врядли оно важно комуто но я и не стремлюсь... а про критику? я согласен надо конструктивно принимать или объективно или адекватно каждому своё))) но критика согласен имеет право быть
          Да это его дело за кого болеть. Про Панова все очень интересно. Он уже лет пять-семь льет грязь на город и на команду.Болел бы он тихонечко за Спартак, никто бы ему слова не сказал.Даже с учетом его считают бывшим хорошим игроков и человеком к которому стоит прислушиваться, можно включать голову и не лить так откровенно. Вы правда думаете, что он болеет за Спартак,а это не ход чтобы напомнить о себе? Я ,например, сильно сомневаюсь в его искренней любви именно к Спартаку.
          Байкал Иркутск ответил Мигалков
          сегодня в 14:32
          Мигалков:
          "Марибор и то у них выиграл" С каким счетом Марибор выиграл у Спартака? Матч не смог посмотреть.
          К сожалению этот матч не показывали, так как Марибор не заключил контракт с юношеской ЛЧ. А счёт 1:0 в пользу Марибора, гол T. Horvat 50'
          LOpp
          сегодня в 14:31
          Завтра
          Сегодня 14:06
          ответ пользователю LOpp (раскрыть)
          С истеричной реакции фанатиков "Спартака", которую они устроили тут в своё время. Разве не помнишь?? Или у тебя память как у курицы - новый день и заново "Здрасьте"?
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          какое свое время?
          конкретнее можно? название новости, дату, время и др. уточняющие моменты.
          Алексей Буренин
          сегодня в 14:30
          Да пусть хоть весь год радуются
          ЭJlvIS
          сегодня в 14:30
          В этом и отличие между Гинером и Федуном
          Гинер и бывших своих игроков не бросает, как в случае с Мандрыкиным. А Федун гонит то на Дзюбу. то теперь на Ребко. Позорно это. Федун такую должность занимает, что вообще его не красит
          LOpp ответил zyxel410
          сегодня в 14:30
          zyxel410:
          То есть к тому что оно ценно и авторитетно претензий нет?Чток касается важности, то вряд ли было бы столько "плясок" от ваших коллег в топиках с потоками фекалий от Панова в адрес Зенита, если бы оно не было так важно.Также как и слова Хагена о мифических подкупах.
            zyxel410 ответил Мигалков
            сегодня в 14:29
            Мигалков:
            Потому что Ребко это действительно обиженка, которого держали в Спартаке не по спортивным причинам, а по-блату. Панов хотя в футбол играть умел. Ну а Федун действительно не лучший управленец футбольным клубом, только уж не Ребко об этом судить.
            Однако это не отменяет того что они оба имеют право голоса.
            Байкал Иркутск ответил Ювентиец
            сегодня в 14:28
            Ювентиец:
            Федун "гуляет" на свои бабки. Худо-бедно (это к налоговой вопрос), он эти деньги заработал и вложил в клуб, который по-настоящему является народным. Это его желание и его траты. Ибо не...я лезть в карман чужого человека. А Ребко - не совсем корректный человек. Как уже писал, о бывшем работодателе или хорошо или вообще ничего. Как-никак, Федун давал ему работу. А то, что у него не вышло в Спартаке - показатель его уровня мастерства и желания достичь вершин вместе с командой.
            Надо "согласиться" с тобой какое право Ребко имел так высказаться! Толи дело более значимые люди которых Федун выставлял из спартака, да в принципе эта практика в спартаке привычная, никому не продать,а потом сгноить и выкинуть! А Ребко не должен наговаривать на Федуна, даже после того как Федун нелестно высказался об нём. Да Панов сейчас говорит хорошее о спартаке, значит вот таких и будите слушать.
            А Ребко то по сути прав, ни одного не правдивого слова, всё в точку! Конкретно можешь сказать в чём он неправду сказал?
            "о бывшем работодателе или хорошо или вообще ничего". Это что ты написал кстати? Разве Федун умер? это про покойников так говорят и ни о ком ещё! Думай что пишешь! А Федуну как и всем здоровья!
            Мигалков ответил Байкал Иркутск
            сегодня в 14:27
            Байкал Иркутск:
            Кто из воспитанников спартака чего нибудь добился? Возьми школу Зенита и ЦСКА их ещё больше. Школа спартака самая скудная школа из наших клубов! Марибор и то у них выиграл, хотя перед матчем ты говорил, что спартак единственный кто может за Россию побороться.
            "Марибор и то у них выиграл"

            С каким счетом Марибор выиграл у Спартака? Матч не смог посмотреть.
            mikysss ответил zyxel410
            сегодня в 14:26
            zyxel410:
            Видите как забавно, глупый бред, обиженного человека, про Зенит - это честность и смелость. А мнение,причем я даже не обсуждаю его истинность, про Спартак это "а его мнение вообще важно". Вы уж или принимайте тогда любые мнения,даже неприятные, либо давайте все мнения рассматривать в критическом ключе.
            Вы меня не так поняли - смелость за признание что болею за КБ а чесность что не фанат Зенита за который играл, тут в ином ключе мой коммент идет, но это сугубо мое мнение и врядли оно важно комуто но я и не стремлюсь... а про критику? я согласен надо конструктивно принимать или объективно или адекватно каждому своё))) но критика согласен имеет право быть
            Т34
            сегодня в 14:26
            А чего стоишь ты, Ребко. Нигде себя не показал и опустился до странного "Арарата". Выходит, что даже не разбирающийся в футболе Федун, (с твоих слов), правильно указал твое место в футболе. Куда Федун тратил деньги и сколько менял тренеров, это его дело и не тебе судить на волне своих обид. Ты не пригодился Спартаку, не тот уровень, это видно по тому, что ты нигде не пригодился. Может в "Арарате" ты нашел свой уровень, но кажется и там ты временный гость.
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