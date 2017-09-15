Ребко: «Кажется, в „Спартаке“ будут праздновать чемпионство еще 16 лет»

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне. Ранее Ребко выступал за «красно-белых», а Федун назвал его «хорошим парнем, чтобы бороться за 14-15 места».

«Мое мнение: Федун потратил не знаю сколько миллиардов, над ним смеялась вся страна. Сейчас он выиграл чемпионство, первое за 16 лет, и еще празднует. Мне кажется, они еще 16 будут праздновать. Мнение этого человека касаемо футбола мне неинтересно, оно ничего не стоит.

Считаю ли, что проблемы „Спартака“ от того, что Федун не разбирается в футболе? А вы так не считаете? 16 лет без побед. Самый титулованный клуб. Море смененных тренеров, куча потраченных денег. И „Спартак“ сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех».

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