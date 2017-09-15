Бубнов: «ЦСКА должно хватить ресурсов для минимальной победы над „Ростовом“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 10-го тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов». По мнению Бубнова, москвичи одержат победу со счетом 1:0.

«Хотя ЦСКА провёл на неделе трудный матч Лиги чемпионов с „Бенфикой“, а „Ростов“ целенаправленно готовился к армейцам, поставлю на хозяев. У команды Виктора Ганчаренко должно хватить ресурсов для минимальной победы».

Матч обслужит арбитр Владимир Москалев.

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