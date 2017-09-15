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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Бубнов: «ЦСКА должно хватить ресурсов для минимальной победы над „Ростовом“»

сегодня, 11:34
ЦСКАЦСКА-:-РостовРостовЗавтра в 16:30 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 10-го тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов». По мнению Бубнова, москвичи одержат победу со счетом 1:0.

«Хотя ЦСКА провёл на неделе трудный матч Лиги чемпионов с „Бенфикой“, а „Ростов“ целенаправленно готовился к армейцам, поставлю на хозяев. У команды Виктора Ганчаренко должно хватить ресурсов для минимальной победы».

Матч обслужит арбитр Владимир Москалев.

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Все комментарии
Насмешник
сегодня в 15:34
Когда Бубнов дает прогнозы, то обычно происходит все с точностью до наоборот.
Багров-брат
сегодня в 15:32
Уже боюсь за результат игры, когда "эксперт" такое предсказывает...)))
Багров-брат ответил Казанский
сегодня в 15:26
Казанский:
Все вы,"красногвардейцы" такие)))
А отличие от янусов двуликих...)))
Санчо Панса
сегодня в 14:44
Было бы хорошо, на самом деле! Выездной и победный поединок против Бенфики отнял немало сил у армейцев. А Ростов явно не подарок! Ожидаю очень непростой поединок для ЦСКА....
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 14:21
RussianHorse:
Я не соревнуюсь, пусть обгоняет)
Все вы,"красногвардейцы" такие)))
форева ответил Владимир Дыкин
сегодня в 14:20
Владимир Дыкин:
Если под ресурсами ЦСКА Бубнов подразумевает судейскую бригаду во главе с Москалевым (тот еще фрукт), тогда это возможно. Ведь получилось выиграть у Бенфики, да еще на поле соперника!
Ты в Лиссабоне Москалёва на поле видел?)))))
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 14:17
Казанский:
Тебя Димка-офицер ВСР догоняет.Пиши и оглядывайся)))
Я не соревнуюсь, пусть обгоняет)
Kotljar01
сегодня в 14:12
Ох, не нравятся мне обычно его предсказания!
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 14:10
RussianHorse:
1-0. Забьем с пенальти в конце. Сгорит у многих 🔥
    RussianHorse
    сегодня в 14:04
    1-0. Забьем с пенальти в конце. Сгорит у многих 🔥
    kolpankolpan
    сегодня в 14:02
    Еще пару игр в Лиге Чемпионов и керосин у московских команд закончится.
    Аксинья
    сегодня в 14:01
    Учитывая процент совпадения прогнозов эксперта Бубнова и являясь болелой донского клуба я весьма доволен таким высказыванием...
    Serg_Diamond
    сегодня в 13:57
    Лучше бы он помалкивал...
    Владимир Дыкин
    сегодня в 13:45
    Если под ресурсами ЦСКА Бубнов подразумевает судейскую бригаду во главе с Москалевым (тот еще фрукт), тогда это возможно. Ведь получилось выиграть у Бенфики, да еще на поле соперника!
    Борисыч1
    сегодня в 13:43
    После положительных прогнозов Бубнова страшно за ЦСКА ))
    альсато ответил Казанский
    сегодня в 13:36
    Казанский:
    А еще на Волге и на Амуре есть?)))
    Да же в Одессе.
    Dominators
    сегодня в 13:29
    Был бы рад , что бы Бубнов ошибся . Пусть будет честная игра без судейских скандалов . А там поле большое , а мяч круглый . Проблем у обоих команд выше крыши .
    Казанский ответил альсато
    сегодня в 13:24
    альсато:
    на Дону!
    А еще на Волге и на Амуре есть?)))
    альсато ответил Казанский
    сегодня в 13:23
    Казанский:
    Я не знаю про СКА(Ростов)
    на Дону!
    Казанский ответил альсато
    сегодня в 13:19
    альсато:
    Ничего не имею против СКА Ростов. А за Енисеем как ни странно тоже Россия-при чем большая ее часть.
    Я не знаю про СКА(Ростов)
    Алекс Фесс
    сегодня в 13:17
    Как правило, Бубен не угадывает исходы неоднозначных противостояний! Вперёд, Ростов!
    Казанский ответил sten312
    сегодня в 13:02
    sten312:
    А вся Россия это поросята и их прихлебатели учпучмаки?
    Вся Россия-это многонациональное сообщество от Калининграда до острова Русский))
    альсато ответил Казанский
    сегодня в 13:02
    Казанский:
    Ростов-не Бенфика.Вся Россия за дончан))
    Ничего не имею против СКА Ростов. А за Енисеем как ни странно тоже Россия-при чем большая ее часть.
    sten312 ответил Казанский
    сегодня в 13:01
    Казанский:
    Ростов-не Бенфика.Вся Россия за дончан))
    А вся Россия это поросята и их прихлебатели учпучмаки?
    Баба Яга против
    сегодня в 12:59
      Шишанутый
      сегодня в 12:58
      Бубнов Росто совсем не во что не ставит чтоли? Я думаю будет 0-0.
      Казанский ответил Остапчук 67
      сегодня в 12:51
      Остапчук 67:
      Зачем им стадион, если рядом компьютер? Главное не за ЦСКА болеть, а против "Спартака" тыкать в кнопки - это клиника.
        Остапчук 67 ответил Казанский
        сегодня в 12:50
        Казанский:
        Меня вообще прикалывает,что в рейтинге наибольшего кол-ва сообщений лидируют кони...А их на стадионе ждут))
          Казанский ответил Остапчук 67
          сегодня в 12:47
          Остапчук 67:
          cska.78, ты береги себя, нельзя так долго с компьютером общаться. Стремление к высокой позиции в никому не нужных рейтингах до добра не доведет. У тебя на антиспартаковской теме и так уже крыша съехала. Интересно, ты хоть раз на стадионе футбол смотрела?
            Остапчук 67
            сегодня в 12:44
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