Бубнов: «ЦСКА должно хватить ресурсов для минимальной победы над „Ростовом“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 10-го тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов». По мнению Бубнова, москвичи одержат победу со счетом 1:0.
«Хотя ЦСКА провёл на неделе трудный матч Лиги чемпионов с „Бенфикой“, а „Ростов“ целенаправленно готовился к армейцам, поставлю на хозяев. У команды Виктора Ганчаренко должно хватить ресурсов для минимальной победы».
Матч обслужит арбитр Владимир Москалев.
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Главное не за ЦСКА болеть, а против "Спартака" тыкать в кнопки - это клиника.
Главное не за ЦСКА болеть, а против "Спартака" тыкать в кнопки - это клиника.
Стремление к высокой позиции в никому не нужных рейтингах до добра не доведет.
У тебя на антиспартаковской теме и так уже крыша съехала.
Интересно, ты хоть раз на стадионе футбол смотрела?
Стремление к высокой позиции в никому не нужных рейтингах до добра не доведет.
У тебя на антиспартаковской теме и так уже крыша съехала.
Интересно, ты хоть раз на стадионе футбол смотрела?