Веденеев: «Уровень игры Нобоа выше, чем у Паредеса»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
  • Главные новости
  • Все новости
08:30
Бартомеу: «Месси уже играет под новым контрактом, с Иньестой подпишем бессрочный договор»1
00:55
«Арсенал» добыл волевую победу над «Кельном»14
23:55
«Зенит» в гостях разгромил «Вардар»272
21:51
«Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»132
20:35
«Ливерпуль» узнал у УЕФА о возможных санкциях против «Спартака»77
07:55
Андре Силва: «Благодарю своих партнёров за хет-трик»0
07:38
Петанья: «Гасперини – феномен»0
07:25
Гасперини: «Это был фантастический вечер для „Аталанты“»1
06:57
Эдер: «Ничья на выезде против хорошего соперника – это нормально»3
06:41
Куск: «„Локомотив“ играл на ничью. Жаль, что мы их не наказали»7
06:17
Гомес: «Мне уже 29, и я очень рад своему дебюту в ЛЕ и победе над „Эвертоном“»0
05:45
Кокорин претендует на звание лучшего игрока тура Лиги Европы11
05:04
Монтелла: «Поражение от „Лацио“ пошло „Милану“ на пользу»2
04:42
Фурсенко: «Я молился, чтобы Ригони забил»25
04:27
Бельерин: «Нужно доказывать игрой, что „Арсенал“ – это одна из лучших команд в ЛЕ»1
03:58
Сольбаккен: «„Копенгаген“ должен был побеждать „Локомотив“»4
03:42
Фернандеш: «Для первого матча „Локомотив“ сыграл нормально»0
03:29
Гильерме: «Последний раз так громко свистели в матче со „Спартаком“»1
03:11
Куман: «Мне не нравится видеть „Эвертон“ таким, но я должен критиковать себя»3
02:56
Бубнов: «Пожалуй, нужно говорить не о силе „Зенита“, а о слабости „Вардара“»18
02:38
Фурсенко: «Команда „Зенита“ играет, летит и будет прибавлять с каждым матчем»4
02:18
Венгер: «„Арсенал“ хочет преуспеть во всех лучших турнирах»1
02:00
Наставник «Вардара»: «У нас не было решения против превосходных Кокорина и Дзюбы»5
01:43
Бубнов: «Думаю, „Локо“ скорее приобрёл очко, чем потерял два»4
01:36
Нобоа: «Манчини в перерыве говорил, чтобы мы играли, как в первом тайме»3

Веденеев: «Уровень игры Нобоа выше, чем у Паредеса»

сегодня, 05:56
ВардарВардар0 : 5ЗенитЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от победы петербургской команды над «Вардаром» в матче группового этапа Лиги Европы (5:0), отдельно отметив выступление полузащитника Кристиана Нобоа, который отметился двумя результативными передачами:

«По общему рисунку игры у меня не сложилось впечатления, что „Вардар“ настолько слабее „Зенита“. Многое решил быстрый гол, после которого зенитовцы раскрепостились и свободно играли в свой футбол. „Зенит“ воспользовался открытыми зонами. У команды Роберто Манчини тактически хорошо поставлена игра в нападении. Скорость Александра Кокорина и точные передачи в зону атаки по сути решили исход игры. „Зенит“ не создал много моментов у ворот македонской команды, но отлично реализовал то, что имел.

Сильно ли сказалось на игре сине-бело-голубых отсутствие Леандро Паредеса? Безусловно, он заметная фигура. Но, судя по всему, не настолько, чтобы говорить о том, что аргентинец незаменим. Уровень игры Кристиана Нобоа выше, чем у Паредеса. У Нобоа богатый опыт, он неоднократно играл на международном уровне и в Лиге чемпионов, и за свою сборную. Ему просто не хватает игровой практики. Сегодняшняя игра показала, что в средней линии быстро был найден общий язык.

Когда футболисты „Вардара“ атаковали, зенитовцы своевременно откатывались к своей штрафной. Когда атаковал „Зенит“, македонцы этого не делали. Возможно, отсутствие Паредеса было заметно в первые минуты матча. Но когда счёт стал 1:0, то в средней линии были налажены все связи, команда играла в своё удовольствие».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Старый Пью
сегодня в 08:35
"Когда футболисты „Вардара“ атаковали, зенитовцы своевременно откатывались к своей штрафной. Когда атаковал „Зенит“, македонцы этого не делали." - абсолютно точно! Залог этой победы Зенита - в отличном переходе от атаки к обороне и быстром отборе мяча обратно. Начиная с каждого нападающего все отработали в этом просто здорово.
Так держать!
КОНЦЕНТРАТ ЛАЗУРНОГО
сегодня в 08:26
Незнаю вообще не смотрю на это. Паредес красивее и не такой мужлан как Нобоа. НОбоа в Ростове играл, там все грубые и мужланы. А Паредес мой любимый игрок утонченный мужчина! Эталон! Он Питеру больше подходит!
Gunslinger
сегодня в 08:25
Сравнение так себе, два совершенно разных игрока, каждый по своему хорош!!! :)
n272nm
сегодня в 07:40
Делать какие либо выводы по вчерашней игре бессмысленно. Играли с Вардаром, это нужно четко понимать. Вот будем играть с Реалом Сосьедад, тогда и посмотрим.
kastites
сегодня в 07:34
Нобра в основу тогда
starche
сегодня в 07:09
Похоже на правду, хотя противник был намного слабее Зенита.
Питер рулит
сегодня в 06:54
Уровень игры и особенно самоотдачи был у Данни !!!
Все на год старше Набоа..вышвернули из команды Кэпа( как и Шаву) и даже по человечески проводить не дали ..позорище...
Аксинья
сегодня в 06:43
Ну ведь не зря вы так усердно дербанили Ростов...А против ростовчан играть вовсю свою красу Кристиан не стал - совесть не позволила...
Levadia
сегодня в 06:39
А смысл в этом сравнении?У Паредеса всё ещё впереди,а у Нобоа опыта игры в России И ЕК вагон и тележка.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100