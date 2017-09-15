Веденеев: «Уровень игры Нобоа выше, чем у Паредеса»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от победы петербургской команды над «Вардаром» в матче группового этапа Лиги Европы (5:0), отдельно отметив выступление полузащитника Кристиана Нобоа, который отметился двумя результативными передачами:

«По общему рисунку игры у меня не сложилось впечатления, что „Вардар“ настолько слабее „Зенита“. Многое решил быстрый гол, после которого зенитовцы раскрепостились и свободно играли в свой футбол. „Зенит“ воспользовался открытыми зонами. У команды Роберто Манчини тактически хорошо поставлена игра в нападении. Скорость Александра Кокорина и точные передачи в зону атаки по сути решили исход игры. „Зенит“ не создал много моментов у ворот македонской команды, но отлично реализовал то, что имел.

Сильно ли сказалось на игре сине-бело-голубых отсутствие Леандро Паредеса? Безусловно, он заметная фигура. Но, судя по всему, не настолько, чтобы говорить о том, что аргентинец незаменим. Уровень игры Кристиана Нобоа выше, чем у Паредеса. У Нобоа богатый опыт, он неоднократно играл на международном уровне и в Лиге чемпионов, и за свою сборную. Ему просто не хватает игровой практики. Сегодняшняя игра показала, что в средней линии быстро был найден общий язык.

Когда футболисты „Вардара“ атаковали, зенитовцы своевременно откатывались к своей штрафной. Когда атаковал „Зенит“, македонцы этого не делали. Возможно, отсутствие Паредеса было заметно в первые минуты матча. Но когда счёт стал 1:0, то в средней линии были налажены все связи, команда играла в своё удовольствие».

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